The Family Man 3 Release: इस सीजन श्रीकांत तिवारी और हाथीराम चौधरी मचाएंगे तहलका, जानें कहां और कैसे देखें ये धांसू सीरीज  

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 08:59 AM IST
1.अमेजन प्राइम वीडियो
इस सीरीज के पिछले दो सीजन ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए थे. आपको ये तीसरा सीजन भी अमेजन प्राइम पर ही देखने को मिलेगा.
2.कितने एपिसोड
’द फैमिली मैन 3’ के फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल एपिसोड की संख्या को लेकर रहा है. तो बता दें कि 'द फैमली मैन 3' में कुल 7 एपिसोड होंगे. एक एपिसोड की बात करें तो वह लगभग 40 से 50 मिनट का होगा.
3.श्रीकांत तिवारी
इस सीरीज का मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी है जिसके रूप में आपको मनोज बाजपेयी नजर आएंगे. श्रीकांत तिवारी एक एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सल होने के साथ एक एलिट इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है.
4.ये कलाकार आएंगे नजर
तीसरे सीजन में प्रियामणि शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा और दलीप ताहिल भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वापस आए हैं.
5.नए चेहरे जुड़े
इस सीजन की खास बात ये है कि इनमें ‘पताललोक’ फेम जयदीप अहलावत ‘रुकमा’ और निम्रत कौर ‘मीरा' नाम के दो नए किरदार के रूप में नज़र आएंगे.