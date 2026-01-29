FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी, यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 99 बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी, मेरठ में झील की जमीन पर रहे हैं 99 परिवार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा..

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

The 50 Contestants Confirmed List: कलर्स के नए रियलिटी शो 'द-50' में पहली बार ऐसा होगा कि एक ही महल में 50 सितारे एक साथ नजर आएंगे. इस शो के 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं. तो चलिए, TV सेलेब्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नामों की लिस्ट पर नजर डालते हैं-

Pragya Bharti | Jan 29, 2026, 07:17 PM IST

1.The 50 Confirmed Contestants list

The 50 Confirmed Contestants list
1

कलर्स टीवी का नया रियलिटी शो 'द 50' इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो के कॉन्सेप्ट और प्रतिभागियों से जुड़ी पूरी जानकारी नए और अनोखे अंदाज़ में दी गई है. द 50 शो में टीवी सेलेब्स और सोश मीडिया इंफ्लुएंसर्स का मेला लगने वाला है, जिसमें 50 जाने-माने सितारें एक महल रहकर गेम खेलेंगे. हाल ही में, सामने आई एक लिस्ट ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसमें टीवी के 'एंग्री यंग मैन' करण पटेल से लेकर सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद तक के नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं इस बार कौन-कौन से दिग्गज घर के अंदर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं. 

Advertisement

2.ये हैं 'द 50' के कंटेस्टेंट्स के नाम

ये हैं 'द 50' के कंटेस्टेंट्स के नाम
2

द 50 पेज ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर 50 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में जिन सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं, उनमें  मोनालिसा ठाकुर, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, हर्ष अरोड़ा, रुषाली यादव, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, फैजू, दिव्या अग्रवाल, बसीर अली, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सेजपाल, निकी तंबोली और उर्फी जावेद और उर्वशी ढोलकिया हैं.

3.इस एक्टर की बेटी बनेंगी 'द 50' का हिस्सा

इस एक्टर की बेटी बनेंगी 'द 50' का हिस्सा
3

दरअसल, हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ की, जो खतरों के खिलाड़ी में अपना जोश दिखाने के बाद अब कलर्स के रियलिटी शो द 50 में नजर आने वाली हैं. इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपने फैंस को जानकारी दी है. 
 

4.कब से ऑनएयर होगा 'द 50'?

कब से ऑनएयर होगा 'द 50'?
4

द 50 की ऑनएयर डेट की बात करें तो यह 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार और टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित होगा. 'सिंघम' एक्टर अजय देवगन खुद भी इस रियलिटी गेम शो का प्रमोशन करते हुए नजर आए थे. इसका असली होस्ट कौन है, मेकर्स ने इस पर अभी भी सस्पेंस बनाए हुए हैं.

TRENDING NOW

5.'द 50' शो में क्या-क्या होगा?

'द 50' शो में क्या-क्या होगा?
5

इंडियन एडॉप्टेशन में 50 सेलिब्रिटी एक-दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे. यहां कोई तय नियम नहीं होगा और न ही एलिमिनेशन का कोई फिक्स तरीका होगा. सब कुछ अचानक और सरप्राइजिंग होगा. शो का बड़ा ट्विस्ट यह है कि पूरा पैलेस दस टीमों में बंटा होगा. हर टीम में 5-5 सदस्य होंगे. इस शो में सितारों को स्ट्रेटेजी बनाकर सोशल गेम खेलेंगे और अपना सर्वाइवल करना है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement