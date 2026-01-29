'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 29, 2026, 07:17 PM IST
1.The 50 Confirmed Contestants list
कलर्स टीवी का नया रियलिटी शो 'द 50' इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो के कॉन्सेप्ट और प्रतिभागियों से जुड़ी पूरी जानकारी नए और अनोखे अंदाज़ में दी गई है. द 50 शो में टीवी सेलेब्स और सोश मीडिया इंफ्लुएंसर्स का मेला लगने वाला है, जिसमें 50 जाने-माने सितारें एक महल रहकर गेम खेलेंगे. हाल ही में, सामने आई एक लिस्ट ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसमें टीवी के 'एंग्री यंग मैन' करण पटेल से लेकर सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद तक के नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं इस बार कौन-कौन से दिग्गज घर के अंदर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं.
2.ये हैं 'द 50' के कंटेस्टेंट्स के नाम
द 50 पेज ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर 50 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में जिन सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं, उनमें मोनालिसा ठाकुर, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, हर्ष अरोड़ा, रुषाली यादव, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, फैजू, दिव्या अग्रवाल, बसीर अली, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सेजपाल, निकी तंबोली और उर्फी जावेद और उर्वशी ढोलकिया हैं.
3.इस एक्टर की बेटी बनेंगी 'द 50' का हिस्सा
दरअसल, हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ की, जो खतरों के खिलाड़ी में अपना जोश दिखाने के बाद अब कलर्स के रियलिटी शो द 50 में नजर आने वाली हैं. इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपने फैंस को जानकारी दी है.
4.कब से ऑनएयर होगा 'द 50'?
द 50 की ऑनएयर डेट की बात करें तो यह 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार और टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित होगा. 'सिंघम' एक्टर अजय देवगन खुद भी इस रियलिटी गेम शो का प्रमोशन करते हुए नजर आए थे. इसका असली होस्ट कौन है, मेकर्स ने इस पर अभी भी सस्पेंस बनाए हुए हैं.
5.'द 50' शो में क्या-क्या होगा?
इंडियन एडॉप्टेशन में 50 सेलिब्रिटी एक-दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे. यहां कोई तय नियम नहीं होगा और न ही एलिमिनेशन का कोई फिक्स तरीका होगा. सब कुछ अचानक और सरप्राइजिंग होगा. शो का बड़ा ट्विस्ट यह है कि पूरा पैलेस दस टीमों में बंटा होगा. हर टीम में 5-5 सदस्य होंगे. इस शो में सितारों को स्ट्रेटेजी बनाकर सोशल गेम खेलेंगे और अपना सर्वाइवल करना है.
