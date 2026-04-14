कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

2 . चहल ने 'गंदी बात' फेम को बोला क्यूट

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तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee) ने आरोप लगाया कि चहल ने उसको इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज भेजे थे और उनकी तारीफ में क्यूट कहा था. तानिया का कहना है कि चहल को वो Cute लगती हैं. वह अक्सर उनकी तस्वीरों पर रिएक्ट करते हैं. हालांकि, उन्होंने उनके मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं किया. (फोटो:@taniya_chatterjee)

