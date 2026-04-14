कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Apr 14, 2026, 09:16 PM IST
1.तानिया चटर्जी ने चहल पर लगाया बड़ा आरोप
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. धनाश्री वर्मा से तलाक के बाद उनके अफेयर की अटकलें लगती रहती हैं. अब 'गंदी बात' फेम तानिया चटर्जी ने उनको लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है. (फोटो:@taniya_chatterjee)
2.चहल ने 'गंदी बात' फेम को बोला क्यूट
तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee) ने आरोप लगाया कि चहल ने उसको इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज भेजे थे और उनकी तारीफ में क्यूट कहा था. तानिया का कहना है कि चहल को वो Cute लगती हैं. वह अक्सर उनकी तस्वीरों पर रिएक्ट करते हैं. हालांकि, उन्होंने उनके मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं किया. (फोटो:@taniya_chatterjee)
3.कौन हैं तान्या चटर्जी?
तान्या चटर्जी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने ऑल्ट, उल्लू और Z5 की कई वेब सीरीज में काम किया है. वह बी-ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. तान्या ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया था. (फोटो:@taniya_chatterjee)
4.बोल्ड अदाओं से बिखेरा जलवा
तान्या को असली फेम 'गंदी बात' सीजन 4 से मिला. इस बोल्ड शो में वह चांदनी के रोल में नजर आई थीं. शो में उनके इंटीमेट सीन और बोल्ड अदाओं ने सनसनी मचा दी थी. (फोटो:@taniya_chatterjee)
5.बोल्ड फैशन सेंस
Taniya Chatterjee अपने बोल्ड फैशन सेंस को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके 2.3M फॉलोअर्स हैं. वह एक इंफ्लुएंसर भी हैं. (फोटो:@taniya_chatterjee)