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तामिलनाडु के मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay की वो आखिरी 5 फिल्में, जिसकी कमाई से बन जाएगी Dhurandhar जैसी 14 मेगा मूवीज

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तामिलनाडु के मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay की वो आखिरी 5 फिल्में, जिसकी कमाई से बन जाएगी Dhurandhar जैसी 14 मेगा मूवीज

थलपति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायगन' के साथ सिनेमा जगत को अलविदा कहकर राजनीति में एंट्री ले ली है. उनकी पिछली 5 फिल्मों ने ₹1968 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत साबित की है.

Pragya Bharti | May 10, 2026, 12:47 PM IST

1.Thalapathy Vijay Box Office Records

Thalapathy Vijay Box Office Records
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दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलपति' जोसेफ विजय अब केवल पर्दे के सुपरस्टार नहीं, बल्कि तमिलनाडु की सियासत के नए 'जन नायगन' बनकर उभरे हैं. अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत से ठीक पहले, विजय ने अपनी आखिरी फिल्म के साथ सिनेमाई पर्दे को अलविदा कह दिया है.
विजय की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कोहराम मचाया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. इन फिल्मों का कुल कलेक्शन और मुनाफा इतना विशाल है कि इसमें 'धुरंधर' जैसी 14 हाई-बजट मेगा फिल्में आसानी से तैयार की जा सकती हैं. आइए जानते हैं, थलपति विजय की उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का पूरा रिपोर्ट कार्ड, जिन्होंने कमाई के सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए.

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2.बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग

बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग
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विजय का फिल्मी सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है. उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वे क्यों इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं. उनकी पिछली पांच फिल्मों का कुल कलेक्शन ही ₹1968 करोड़ रहा है. यह मुनाफा इतना विशाल है कि इसमें 'धुरंधर' जैसी लगभग 14 बड़ी फिल्में बनाई जा सकती हैं.

3.द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (2024)

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (2024)
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वेंकट प्रभु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय डबल रोल में दिखे. ₹400 करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली इस फिल्म ने ₹460 करोड़ का शानदार बिजनेस किया.
 

4.लियो (2023)

लियो (2023)
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लोकेश कनकराज की इस एक्शन थ्रिलर ने वैश्विक स्तर पर तहलका मचा दिया. ₹400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ₹615 करोड़ बटोरकर विजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने का गौरव हासिल किया.

TRENDING NOW

5.वारिसु (2023)

वारिसु (2023)
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रश्मिका मंदाना के साथ विजय की इस फैमिली ड्रामा को दर्शकों का खूब प्यार मिला. ₹280 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने ₹293 करोड़ का कारोबार किया.

6.बीस्ट (2022)

बीस्ट (2022)
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नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित इस एक्शन कॉमेडी फिल्म ने ₹150 करोड़ के बजट के मुकाबले ₹300 करोड़ की जबरदस्त कमाई की.

7.मास्टर (2021)

मास्टर (2021)
7

कोरोना काल के बाद सिनेमाघरों में रौनक लौटाने वाली इस फिल्म ने ₹135 करोड़ के बजट में ₹300 करोड़ का कलेक्शन कर विजय की 'मास अपील' को साबित किया.

8.'जन नायगन' रही आखिरी मूवी

'जन नायगन' रही आखिरी मूवी
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विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन है. ट्रेलर में उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने संकेत दे दिया है कि वे जाते-जाते बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने के मूड में हैं. थलपति विजय ने अपनी कला से दशकों तक मनोरंजन किया है. 'जन नायगन' के साथ उनका फिल्मी पर्दा तो गिर जाएगा, लेकिन उनकी ये पांच ब्लॉकबस्टर फिल्में और उनका नया राजनीतिक सफर हमेशा चर्चा के केंद्र में रहेगा.

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