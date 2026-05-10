तामिलनाडु के मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay की वो आखिरी 5 फिल्में, जिसकी कमाई से बन जाएगी Dhurandhar जैसी 14 मेगा मूवीज

1 . Thalapathy Vijay Box Office Records

1

दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलपति' जोसेफ विजय अब केवल पर्दे के सुपरस्टार नहीं, बल्कि तमिलनाडु की सियासत के नए 'जन नायगन' बनकर उभरे हैं. अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत से ठीक पहले, विजय ने अपनी आखिरी फिल्म के साथ सिनेमाई पर्दे को अलविदा कह दिया है.

विजय की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कोहराम मचाया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. इन फिल्मों का कुल कलेक्शन और मुनाफा इतना विशाल है कि इसमें 'धुरंधर' जैसी 14 हाई-बजट मेगा फिल्में आसानी से तैयार की जा सकती हैं. आइए जानते हैं, थलपति विजय की उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का पूरा रिपोर्ट कार्ड, जिन्होंने कमाई के सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए.