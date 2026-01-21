अंकिता लोखंडे से कृति सेनन तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो अफेयर्स; जिनकी फिल्मी गलियारों में हुई खूब चर्चा

पंजाब के DGP गौरव यादव ने पोस्ट किया, हथियारों के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए-DGP, 2 जिंदा कारतूस के साथ 6 पिस्टल जब्त-DGP, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी हो रही थी, अवैध हथियारों जखीरा बरामद किया- DGP | नोएडा- जांच टीम घटनास्थल का दौरा करेगी, नोएडा-इंजीनियर युवराज की मौत से जुड़ी खबर, जांच टीम घटनास्थल पर सीन रीक्रिएट करेगी, जांच टीम युवराज के पिता से पूछताछ करेगी
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 09:45 AM IST
1.Sushant Singh Rajput Love Affairs
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत न केवल अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और उनके अफेयर्स भी हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे. एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड के बड़े सितारे बनने तक, सुशांत का दिल कई बार धड़का, लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सका. आइए, आज हम आपको सुशांत के अफेयर्स के बारे में बताते हैं...
2.Ankita Lokhande and Sushant Singh Rajput
सुशांत और अंकिता की मुलाकात साल 2009 में टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' के सेट पर हुई थी. दोनों लगभग 6 साल तक सीरियस रिलेशनशिप में रहे और लिव-इन में भी रहे. सुशांत ने नेशनल टेलीविजन पर अंकिता को प्रपोज किया था और 2016 में शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसी साल उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे फैंस का दिल टूट गया.
3.Kriti Sanon and Sushant Singh Rajput
अंकिता से अलग होने के बाद सुशांत का नाम फिल्म 'राब्ता' की को-स्टार कृति सेनन के साथ जुड़ा. हालांकि दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था. रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए.
4.Sara Ali khan and Sushant Singh Rajput
सुशांत के एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया था कि फिल्म 'केदारनाथ' की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान सुशांत और सारा अली खान एक-दूसरे के बेहद करीब थे. दोनों साथ में थाईलैंड वेकेशन पर भी गए थे. हालांकि, फिल्म 'सोनचिरैया' की विफलता के बाद कथित तौर पर सारा ने उनसे दूरी बना ली थी.
5.Shraddha Kapoor and Sushant Singh Rajput
फिल्म 'छिछोरे' की शूटिंग के वक्त सुशांत और श्रद्धा कपूर की दोस्ती के चर्चे भी खूब हुए थे. हालांकि यह रिश्ता केवल अफवाहों तक ही सीमित रहा और दोनों ने इसे हमेशा दोस्ती का नाम दिया.
6.Rhea Chakraborty and Sushant Singh Rajput
सुशांत की जिंदगी का आखिरी पड़ाव रिया चक्रवर्ती के साथ रहा. सुशांत के निधन के समय वे रिया के साथ रिलेशनशिप में थे. रिया ने बाद में स्वीकार किया था कि वे दोनों शादी की योजना बना रहे थे. सुशांत की मौत के बाद रिया को लंबी कानूनी और मीडिया जांच का सामना भी करना पड़ा.
