एंटरटेनमेंट

अंकिता लोखंडे से कृति सेनन तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो अफेयर्स; जिनकी फिल्मी गलियारों में हुई खूब चर्चा

सुशांत सिंह राजपूत का नाम अंकिता लोखंडे से लेकर रिया चक्रवर्ती तक कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा. उनकी प्रेम कहानियां जितनी फिल्मी थीं, उनके अंत भी उतने ही भावुक और चर्चा का विषय रहे.

Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 09:45 AM IST

1.Sushant Singh Rajput Love Affairs

Sushant Singh Rajput Love Affairs
1

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत न केवल अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और उनके अफेयर्स भी हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे. एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड के बड़े सितारे बनने तक, सुशांत का दिल कई बार धड़का, लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सका. आइए, आज हम आपको सुशांत के अफेयर्स के बारे में बताते हैं...

2.Ankita Lokhande and Sushant Singh Rajput

Ankita Lokhande and Sushant Singh Rajput
2

सुशांत और अंकिता की मुलाकात साल 2009 में टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' के सेट पर हुई थी. दोनों लगभग 6 साल तक सीरियस रिलेशनशिप में रहे और लिव-इन में भी रहे. सुशांत ने नेशनल टेलीविजन पर अंकिता को प्रपोज किया था और 2016 में शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसी साल उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे फैंस का दिल टूट गया.

3.Kriti Sanon and Sushant Singh Rajput

Kriti Sanon and Sushant Singh Rajput
3

अंकिता से अलग होने के बाद सुशांत का नाम फिल्म 'राब्ता' की को-स्टार कृति सेनन के साथ जुड़ा. हालांकि दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था. रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए.

4.Sara Ali khan and Sushant Singh Rajput

Sara Ali khan and Sushant Singh Rajput
4

सुशांत के एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया था कि फिल्म 'केदारनाथ' की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान सुशांत और सारा अली खान एक-दूसरे के बेहद करीब थे. दोनों साथ में थाईलैंड वेकेशन पर भी गए थे. हालांकि, फिल्म 'सोनचिरैया' की विफलता के बाद कथित तौर पर सारा ने उनसे दूरी बना ली थी.

5.Shraddha Kapoor and Sushant Singh Rajput

Shraddha Kapoor and Sushant Singh Rajput
5

फिल्म 'छिछोरे' की शूटिंग के वक्त सुशांत और श्रद्धा कपूर की दोस्ती के चर्चे भी खूब हुए थे. हालांकि यह रिश्ता केवल अफवाहों तक ही सीमित रहा और दोनों ने इसे हमेशा दोस्ती का नाम दिया.

6.Rhea Chakraborty and Sushant Singh Rajput

Rhea Chakraborty and Sushant Singh Rajput
6

सुशांत की जिंदगी का आखिरी पड़ाव रिया चक्रवर्ती के साथ रहा. सुशांत के निधन के समय वे रिया के साथ रिलेशनशिप में थे. रिया ने बाद में स्वीकार किया था कि वे दोनों शादी की योजना बना रहे थे. सुशांत की मौत के बाद रिया को लंबी कानूनी और मीडिया जांच का सामना भी करना पड़ा.
