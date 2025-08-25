गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 10:59 AM IST
1.गोविंदा की पत्नी सुनीता के इंटरव्यू हो रहे वायरल
हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक की अर्जी दे दी है. इसके अलावा, उन्होंने गोविंदा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. तलाक की अफवाहों के बीच सुनीता के कई इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं. एक वायरल इंटरव्यू में वह बताती हैं कि गोविंदा की एक खास इच्छा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थीं.
2.सुनीता गोविंदा के लिए जान देने को तैयार थीं
गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी. अगले ही साल उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. लगभग दस साल बाद, सुनीता फिर से मां बनीं और उनके बेटे यशवर्धन के जन्म के साथ परिवार पूरा हुआ. हालांकि, यशवर्धन के जन्म के समय, सुनीता गोविंदा के लिए जान देने को तैयार थीं.
3.क्यों लगा सुनीता को कि वह बच नहीं पाएंगी
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने बताया, " बेटे के जन्म के वक्त उना वजन काफी बढ़ गया था. डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे को जन्म देना खतरनाक है. उन्हें लगा कि वह बच नहीं पाएंगी.
4.गोविंदा को थी बेटे की चाहत
सुनीता ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने डॉक्टर से विनती की, 'बच्चे को बचा लीजिए, उनके पति बेटा चाहते हैं. अगर वह मर भी जाएं तो कोई बात नहीं.' यह सुनकर गोविंदा इतना रोए कि आज भी वह उस पल को नहीं भूल पाते.
5.गोविंदा के वकील ने कहा-पुराना मामला है
इस बीच, पिछले दिनों सुनीता आहूजा द्वारा बांद्रा कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करने की खबर आई. देखते ही देखते फैन्स में हड़कंप मच गया. हालाँकि, गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने सफाई देते हुए कहा कि यह पुराना मामला है और अब सब कुछ सुलझ गया है.
6.12 सालों से सुनीता जन्मदिन अकेले ही मना रही हैं
इससे पहले भी उनके रिश्ते में दूरियां अक्सर चर्चा का विषय रही हैं. कुछ समय पहले सुनीता ने खुलासा किया था कि वह पिछले 12 सालों से अपना जन्मदिन अकेले ही मना रही हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि काम की व्यस्तता और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण उनके बीच दूरियां पैदा हुई हैं.
