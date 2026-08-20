Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

4 . गोविंदा-सुनीता ने 4 साल तक दुनिया से क्यों छिपाई शादी?

4

हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर गोविंदा को अपनी शादी चार साल तक सीक्रेट क्यों रखनी पड़ी थी. नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में यह आम मानसिकता थी कि यदि कोई उभरता हुआ रोमांटिक हीरो अपनी शादी की बात उजागर कर देता है, तो महिला प्रशंसकों के बीच उसकी लोकप्रियता और आकर्षण कम हो सकता है. गोविंदा के मन में भी इस बात का गहरा डर था कि यदि लोगों को उनकी शादी का सच पता चला, तो उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे और उनका उभरता हुआ करियर बीच में ही थम सकता है. उन्हें यह भी अंदेशा था कि कोई उनके खिलाफ पेशेवर साजिश न रच दे. हालांकि, बाद के वर्षों में एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेता ने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें अपनी शादी छुपाने का मलाल था और जीवनसंगिनी को उसका वास्तविक सामाजिक अधिकार देने में उन्हें थोड़ी देर नहीं करनी चाहिए थी.

