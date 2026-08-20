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Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

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Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

Sunita-Govinda Love Story: गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है. गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत में 4 साल तक अपनी शादी की बात क्यों छिपाई थी और कहां हुई थी इनकी पहली मुलाकात? जानिए इस मशहूर जोड़ी की पूरी कहानी.

Pragya Bharti | Aug 20, 2026, 07:28 AM IST

1.Sunita-Govinda Love Story

Sunita-Govinda Love Story
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नब्बे के दशक में अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेजोड़ डांस से रूपहले पर्दे पर राज करने वाले अभिनेता गोविंदा अक्सर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. हाल ही में इस जोड़ी से जुड़ी कुछ खबरों ने फिर से तूल पकड़ा है, जिसके बाद हर कोई इनकी प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहता है. गोविंदा और सुनीता आहूजा की यह जोड़ी जितनी मजबूत आज दिखती है, इनकी शुरुआती कहानी उतनी ही फिल्मी और उतार-चढ़ाव से भरी रही है. आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक पारिवारिक रिश्ते से शुरू हुई यह बात प्यार में बदली और क्यों इन्हें चार साल तक दुनिया से अपनी शादी छुपाने पर मजबूर होना पड़ा था.

Image Credit: Social Media

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2.कैसे हुई थी सुनीता-गोविंदा की पहली मुलाकात?

कैसे हुई थी सुनीता-गोविंदा की पहली मुलाकात?
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गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सेट पर नहीं, बल्कि एक पारिवारिक समारोह के दौरान हुई थी. दरअसल, सुनीता रिश्ते में गोविंदा के मामा की साली लगती हैं. जब वे पहली बार मिले थे, तब गोविंदा अपने अभिनय करियर को जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और सुनीता उम्र में काफी छोटी थीं. शुरुआत में दोनों का मिजाज एक-दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था. कई मंचों पर खुद इस जोड़ी ने साझा किया है कि शुरुआती मुलाकातों में उनके बीच नोंक झोंक और वैचारिक मतभेद आम बात थी. हालांकि, समय बीतने के साथ जब वे एक-दूसरे के स्वभाव से परिचित हुए, तो यह खट्टी-मीठी तकरार धीरे-धीरे गहरे लगाव में तब्दील हो गई.
 

3.चुपचाप रचाई शादी

चुपचाप रचाई शादी
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साल 1987 में दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया. विवाह के समय गोविंदा की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष थी, जबकि सुनीता महज अठारह साल की थीं. उस दौर में गोविंदा का फिल्मी सफर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा था. यह शादी दोनों परिवारों की आपसी सहमति से संपन्न हुई थी, लेकिन इसे मीडिया और फिल्मी दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल रखा गया था. उन दिनों इंडस्ट्री का माहौल अलग था और कलाकारों के निजी जीवन को लेकर कई तरह की पारंपरिक धारणाएं समाज में गहराई तक बैठी हुई थीं, जिसके चलते इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया गया.
 

4.गोविंदा-सुनीता ने 4 साल तक दुनिया से क्यों छिपाई शादी?

गोविंदा-सुनीता ने 4 साल तक दुनिया से क्यों छिपाई शादी?
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हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर गोविंदा को अपनी शादी चार साल तक सीक्रेट क्यों रखनी पड़ी थी. नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में यह आम मानसिकता थी कि यदि कोई उभरता हुआ रोमांटिक हीरो अपनी शादी की बात उजागर कर देता है, तो महिला प्रशंसकों के बीच उसकी लोकप्रियता और आकर्षण कम हो सकता है. गोविंदा के मन में भी इस बात का गहरा डर था कि यदि लोगों को उनकी शादी का सच पता चला, तो उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे और उनका उभरता हुआ करियर बीच में ही थम सकता है. उन्हें यह भी अंदेशा था कि कोई उनके खिलाफ पेशेवर साजिश न रच दे. हालांकि, बाद के वर्षों में एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेता ने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें अपनी शादी छुपाने का मलाल था और जीवनसंगिनी को उसका वास्तविक सामाजिक अधिकार देने में उन्हें थोड़ी देर नहीं करनी चाहिए थी.
 

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करीब चार साल तक रिश्ते को पर्दों के पीछे रखने के बाद, जब गोविंदा और सुनीता के वैवाहिक जीवन का सच सबके सामने आया, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई. फैंस के लिए यह एक बड़ा झटका था कि उनका चहेता सुपरस्टार पहले से ही शादीशुदा है. हालांकि, गोविंदा का वह पुराना डर पूरी तरह निराधार साबित हुआ. शादी की बात जगजाहिर होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा. इसके बाद अभिनेता ने 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'दूल्हे राजा' और 'साजन चले ससुराल' जैसी एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं और हिंदी सिनेमा के निर्विवाद 'हीरो नंबर 1' के रूप में अपनी धाक जमाई.
 

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एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी के साथ जीवन बिताना आसान नहीं होता है. गोविंदा और सुनीता के रिश्ते ने पिछले करीब चार दशकों (1987 से 2026) के लंबे सफर में कई उतार-चढ़ाव, तमाम अफवाहों और निजी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर मोड़ पर दोनों का साथ अटूट रहा है. जहाँ तक उनके पेशेवर जीवन का सवाल है, अभिनेता के चाहने वाले आज भी पर्दे पर उनकी धमाकेदार वापसी का इंतजार कर रहे हैं. इन तमाम वर्षों के बाद भी गोविंदा और सुनीता की यह प्रेम कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे आपसी समझ और धैर्य से हर मुश्किल दौर को पार किया जा सकता है.

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