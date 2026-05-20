फिल्मों में डेब्यू करने से पहले क्या करती थीं Suhana Khan, शाहरुख की लाडली की पहली मूवी कौन सी? जानें

6 . पहली फिल्म ने सुहाना को दिलाई नई पहचान

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इस शॉर्ट फिल्म में सुहाना खान ने 'सैंडी' नाम की एक यंग लड़की का मुख्य किरदार निभाया था, जो अपने बॉयफ्रेंड (रॉबिन गोनेला) को अपने माता-पिता से मिलाने के लिए एक दो दिन के रोड ट्रिप पर ले जाती है. इस यात्रा के दौरान दोनों को अपने रिश्ते के उतार-चढ़ाव और असलियत का एहसास होता है. जब यह शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई थी, तब सोशल मीडिया पर सुहाना के एक्सप्रेशन्स और उनकी मैच्योर एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी. क्रिटिक्स ने भी माना था कि उनमें अपने पिता शाहरुख खान की तरह ही अभिनय की स्वाभाविक समझ है. इसी अनुभव और थिएटर की पढ़ाई के बाद सुहाना ने बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर कदम रखा.

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