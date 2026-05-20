फिल्मों में डेब्यू करने से पहले क्या करती थीं Suhana Khan, शाहरुख की लाडली की पहली मूवी कौन सी? जानें

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Pragya Bharti | May 20, 2026, 11:01 AM IST
1.Suhana Khan Career Before Bollywood
बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सुहाना खान क्या कहती थीं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आप भी उनकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको शाहरुख खान की लाडली के बारे में बताते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कब व कैसे कदम रखा और उनकी पहली मूवी कौन सी है.
2.सुहाना खान की शुरुआती पढ़ाई
सुहाना ने मुंबई के मशहूर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. स्कूल के दिनों में उन्हें फुटबॉल खेलने का भी काफी शौक था. इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं, जहां आर्डिंगली कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की. बोर्डिंग स्कूल के दौरान ही नाटकों में हिस्सा लेते हुए उनका अभिनय के प्रति प्यार और गहरा हुआ.
3.सुहाना खान की एक्टिंग की डिग्री
बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले सुहाना ने पूरी तैयारी की. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) के 'टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स' में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की औपचारिक पढ़ाई की और अपनी कला को निखारा.
4.फिल्मों में आने से पहले क्या करती थीं सुहाना खान?
सुहाना खान का झुकाव बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ था, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान दिया. फिल्मों में डेब्यू करने से पहले शाहरुख की लाडली सुहाना खान न्यूयॉर्क से थियेटर की पढ़ाई कर रही थीं. उन्होंने साल 2019 में अंग्रेजी शॉर्ट फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी.
5.सुहाना खान की पहली फिल्म कौन सी थी? (Suhana Khan's First Film)
ज्यादातर लोग मानते हैं कि साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई 'द आर्चीज' सुहाना खान की डेब्यू फिल्म है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बतौर अभिनेत्री सुहाना इसके 4 साल पहले ही कैमरे का सामना कर चुकी थीं.
असल में सुहाना खान की पहली फिल्म एक शॉर्ट मूवी थी, जिसका नाम था 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू' (The Grey Part of Blue). यह 10 मिनट की एक अंग्रेजी शॉर्ट फिल्म थी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी. इसे उनके कॉलेज के दोस्त और इंग्लिश डायरेक्टर थिओडोर गिमेनो ने निर्देशित किया था.
6.पहली फिल्म ने सुहाना को दिलाई नई पहचान
इस शॉर्ट फिल्म में सुहाना खान ने 'सैंडी' नाम की एक यंग लड़की का मुख्य किरदार निभाया था, जो अपने बॉयफ्रेंड (रॉबिन गोनेला) को अपने माता-पिता से मिलाने के लिए एक दो दिन के रोड ट्रिप पर ले जाती है. इस यात्रा के दौरान दोनों को अपने रिश्ते के उतार-चढ़ाव और असलियत का एहसास होता है. जब यह शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई थी, तब सोशल मीडिया पर सुहाना के एक्सप्रेशन्स और उनकी मैच्योर एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी. क्रिटिक्स ने भी माना था कि उनमें अपने पिता शाहरुख खान की तरह ही अभिनय की स्वाभाविक समझ है. इसी अनुभव और थिएटर की पढ़ाई के बाद सुहाना ने बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर कदम रखा.
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