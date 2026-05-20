सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 20, 2026, 04:24 PM IST
1.Suhana Khan Family Bond
बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान जितनी शिद्दत से फिल्मों में रोमांस करते हैं, असल जिंदगी में वह उतने ही बेहतरीन और जिम्मेदार पिता भी हैं. शाहरुख और गौरी खान के तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और सबसे छोटे अबराम खान. मन्नत की यह खूबसूरत फैमिली हमेशा लाइमलाइट में रहती है. फैंस अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर तीनों बच्चों में से शाहरुख खान किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मां गौरी खान के दिल के सबसे करीब कौन सा बच्चा है? आइए अनफोल्ड करते हैं इस स्टार फैमिली का खूबसूरत बॉन्ड.
2.सुहाना या आर्यन, कौन है शाहरुख खान के दिल का टुकड़ा?
शाहरुख खान ने कई इंटरव्यूज में इस बात को कबूला है कि उनके लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया हैं. हालांकि, जब बात सबसे ज्यादा करीब होने की आती है, तो उनके और बच्चों के बीच अलग-अलग तरह का रिश्ता नजर आता है. बड़े बेटे आर्यन खान के साथ शाहरुख खान का रिश्ता पारंपरिक पिता-पुत्र जैसा नहीं, बल्कि दो भाइयों या बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है. किंग खान ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब आर्यन बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था. दोनों अक्सर साथ में वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और फैशन चॉइस भी शेयर करते हैं.
3.सुहाना खान के साथ कैसी है शाहरुख की बॉन्डिंग?
शाहरुख अपनी इकलौती बेटी सुहाना खान को लेकर बेहद पजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं. वह सुहाना को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानते हैं. सुहाना और शाहरुख का रिश्ता दोस्ती जैसा है, जहां सुहाना अपने करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक की बातें अपने पिता से शेयर करती हैं.
4.अबराम खान के साथ बचपन की यादें
छोटे बेटे अबराम के साथ शाहरुख खान एक बार फिर अपना बचपन जीते हैं. आईपीएल मैच हो या मन्नत की बालकनी से फैंस का अभिवादन करना, अबराम हमेशा अपने पापा की उंगली थामे नजर आते हैं.चूंकि अबराम सबसे छोटे हैं, इसलिए शाहरुख का उनके प्रति एक खास और लाडला झुकाव साफ दिखाई देता है.
5.मां गौरी खान के सबसे करीब कौन है?
गौरी खान मन्नत की वो मजबूत धुरी हैं जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखती हैं. शाहरुख जहां बच्चों को ज्यादा पैंपर करते हैं, वहीं गौरी घर में थोड़ी सख्त और अनुशासित मां की भूमिका निभाती हैं. इंडस्ट्री और करीबियों की मानें तो बड़ा बेटा आर्यन खान अपनी मां गौरी खान के सबसे ज्यादा करीब है. आर्यन का शांत और गंभीर स्वभाव काफी हद तक गौरी से मिलता है. गौरी हर मुश्किल वक्त में आर्यन की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ी रही हैं.
6.सुहाना के साथ कैसा है मां गौरी खान का रिश्ता?
सुहाना और गौरी खान का रिश्ता मां-बेटी से ज्यादा दो सहेलियों जैसा है. दोनों अक्सर साथ में शॉपिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन इवेंट्स में नजर आती हैं.
7.शाहरुख और गौरी खान तीनों बच्चों में किसे ज्यादा प्यार करते हैं?
भले ही सोशल मीडिया पर फैंस अपनी-अपनी थ्योरी बनाते रहें, लेकिन शाहरुख और गौरी खान कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि उनके लिए उनके तीनों बच्चे एक बराबर हैं. आर्यन, सुहाना और अबराम, तीनों ही मन्नत की जान हैं और शाहरुख खान के लिए अपने तीनों बच्चों की खुशी और उनकी सफलता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से