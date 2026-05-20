सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

2 . सुहाना या आर्यन, कौन है शाहरुख खान के दिल का टुकड़ा?

2

शाहरुख खान ने कई इंटरव्यूज में इस बात को कबूला है कि उनके लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया हैं. हालांकि, जब बात सबसे ज्यादा करीब होने की आती है, तो उनके और बच्चों के बीच अलग-अलग तरह का रिश्ता नजर आता है. बड़े बेटे आर्यन खान के साथ शाहरुख खान का रिश्ता पारंपरिक पिता-पुत्र जैसा नहीं, बल्कि दो भाइयों या बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है. किंग खान ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब आर्यन बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था. दोनों अक्सर साथ में वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और फैशन चॉइस भी शेयर करते हैं.

