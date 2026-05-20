FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

Salman Khan Viral: अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

Suhana Khan Birthday Special: किंग खान शाहरुख और गौरी खान अपने तीनों बच्चों सुहाना, आर्यन व अबराम से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फैंस अक्सर जानना चाहते हैं कि किसका झुकाव किस पैरेंट की तरफ ज्यादा है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

Pragya Bharti | May 20, 2026, 04:24 PM IST

1.Suhana Khan Family Bond

Suhana Khan Family Bond
1

बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान जितनी शिद्दत से फिल्मों में रोमांस करते हैं, असल जिंदगी में वह उतने ही बेहतरीन और जिम्मेदार पिता भी हैं. शाहरुख और गौरी खान के तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और सबसे छोटे अबराम खान. मन्नत की यह खूबसूरत फैमिली हमेशा लाइमलाइट में रहती है. फैंस अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर तीनों बच्चों में से शाहरुख खान किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मां गौरी खान के दिल के सबसे करीब कौन सा बच्चा है? आइए अनफोल्ड करते हैं इस स्टार फैमिली का खूबसूरत बॉन्ड.
 

Advertisement

2.सुहाना या आर्यन, कौन है शाहरुख खान के दिल का टुकड़ा?

सुहाना या आर्यन, कौन है शाहरुख खान के दिल का टुकड़ा?
2

शाहरुख खान ने कई इंटरव्यूज में इस बात को कबूला है कि उनके लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया हैं. हालांकि, जब बात सबसे ज्यादा करीब होने की आती है, तो उनके और बच्चों के बीच अलग-अलग तरह का रिश्ता नजर आता है. बड़े बेटे आर्यन खान के साथ शाहरुख खान का रिश्ता पारंपरिक पिता-पुत्र जैसा नहीं, बल्कि दो भाइयों या बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है. किंग खान ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब आर्यन बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था. दोनों अक्सर साथ में वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और फैशन चॉइस भी शेयर करते हैं.
 

3.सुहाना खान के साथ कैसी है शाहरुख की बॉन्डिंग?

सुहाना खान के साथ कैसी है शाहरुख की बॉन्डिंग?
3

शाहरुख अपनी इकलौती बेटी सुहाना खान को लेकर बेहद पजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं. वह सुहाना को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानते हैं. सुहाना और शाहरुख का रिश्ता दोस्ती जैसा है, जहां सुहाना अपने करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक की बातें अपने पिता से शेयर करती हैं.
 

4.अबराम खान के साथ बचपन की यादें

अबराम खान के साथ बचपन की यादें
4

छोटे बेटे अबराम के साथ शाहरुख खान एक बार फिर अपना बचपन जीते हैं. आईपीएल मैच हो या मन्नत की बालकनी से फैंस का अभिवादन करना, अबराम हमेशा अपने पापा की उंगली थामे नजर आते हैं.चूंकि अबराम सबसे छोटे हैं, इसलिए शाहरुख का उनके प्रति एक खास और लाडला झुकाव साफ दिखाई देता है.
 

TRENDING NOW

5.मां गौरी खान के सबसे करीब कौन है?

मां गौरी खान के सबसे करीब कौन है?
5

गौरी खान मन्नत की वो मजबूत धुरी हैं जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखती हैं. शाहरुख जहां बच्चों को ज्यादा पैंपर करते हैं, वहीं गौरी घर में थोड़ी सख्त और अनुशासित मां की भूमिका निभाती हैं. इंडस्ट्री और करीबियों की मानें तो बड़ा बेटा आर्यन खान अपनी मां गौरी खान के सबसे ज्यादा करीब है. आर्यन का शांत और गंभीर स्वभाव काफी हद तक गौरी से मिलता है. गौरी हर मुश्किल वक्त में आर्यन की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ी रही हैं.
 

6.सुहाना के साथ कैसा है मां गौरी खान का रिश्ता?

सुहाना के साथ कैसा है मां गौरी खान का रिश्ता?
6

सुहाना और गौरी खान का रिश्ता मां-बेटी से ज्यादा दो सहेलियों जैसा है. दोनों अक्सर साथ में शॉपिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन इवेंट्स में नजर आती हैं.

7.शाहरुख और गौरी खान तीनों बच्चों में किसे ज्यादा प्यार करते हैं?

शाहरुख और गौरी खान तीनों बच्चों में किसे ज्यादा प्यार करते हैं?
7

भले ही सोशल मीडिया पर फैंस अपनी-अपनी थ्योरी बनाते रहें, लेकिन शाहरुख और गौरी खान कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि उनके लिए उनके तीनों बच्चे एक बराबर हैं. आर्यन, सुहाना और अबराम, तीनों ही मन्नत की जान हैं और शाहरुख खान के लिए अपने तीनों बच्चों की खुशी और उनकी सफलता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई
AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
Numerology: पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement