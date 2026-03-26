Photos: जब एक फिल्म के लिए SS राजामौली ने बसा दी पूरी 'वाराणसी', महंगाई में बाहुबली और RRR की सेट को भी छोड़ा पीछे

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1.भारत की सबसे मंहगी फिल्म
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म वाराणसी (Varanasi) खूब सुर्खियां बटोर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह भारी-भरकम बजट है. बताया जा रहा है कि इसका अनुमानित बजट 1,300 से 1,400 करोड़ रुपये के बीच है, जो इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनाता है. ( Image - X @Wellutwt)
2.वाराणसी के फिल्म सेट की कीमत
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वाराणसी के लिए हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी भारत का सबसे महंगा बनाया जा रहा है, जिसका एक मॉडल भी दिखाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सेट की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये गई है. ( Image - X @Wellutwt)
3.कैसा दिखता है फिल्म सेट?
फिल्म की शूटिंग हैदराबाद शुरू हो चुकी है, जहां मेकर्स ने वाराणसी शहर का एक बहुत बड़ा और शानदार सेट बनाया है. घाटों, मंदिरों और पुरानी इमारतों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि ये बिल्कुल असली शहर जैसे लगते हैं. खबर है कि इस सेट को तैयार करने में इंटरनेशनल आर्ट टीम और एडवांस VFX की मदद ली गई है, ताकि पर्दे पर सब कुछ असली और गहरा दिखाई दे. ( Image - X @Wellutwt)
4.इतना बड़ा है फिल्म सेट
बताया जा रहा है कि यह सेट करीब 6 से 6.5 एकड़ में फैला हुआ है. इसे असली वाराणसी के मुकाबले थोड़ा छोटा जरूर बनाया गया है, लेकिन हर छोटी-छोटी चीज का पूरा ध्यान रखा गया है. इमारतों को असली वाराणसी की फोटो और नाप के हिसाब से बनाया गया है ताकि वह बिल्कुल असली लगे. ( Image - X @Wellutwt)
5.मल्टीस्टार से भरी है फिल्म
फिल्म से सामने आए किरदारों के लुक ने अभी से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. महेश बाबू का रुद्र, पृथ्वीराज सुकुमारन का कुंभा और प्रियंका चोपड़ा का मंदाकिनी किरदार लोगों के बीच काफी वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि फिल्म में इन किरदारों के बीच की जबरदस्त टक्कर और इनके डार्क शेड्स कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे. (Image - X DiscussingFilm)
6.यह साल रिलीज होगी वाराणसी
बड़े बजट पर बन रही फिल्म वाराणसी को साल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. यह फिल्म पूरे भारत और दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज होगी. राजामौली की पिछली फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है. (Image - X @milookadini)