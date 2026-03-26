Photos: जब एक फिल्म के लिए SS राजामौली ने बसा दी पूरी 'वाराणसी', महंगाई में बाहुबली और RRR की सेट को भी छोड़ा पीछे

3 . कैसा दिखता है फिल्म सेट?

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फिल्म की शूटिंग हैदराबाद शुरू हो चुकी है, जहां मेकर्स ने वाराणसी शहर का एक बहुत बड़ा और शानदार सेट बनाया है. घाटों, मंदिरों और पुरानी इमारतों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि ये बिल्कुल असली शहर जैसे लगते हैं. खबर है कि इस सेट को तैयार करने में इंटरनेशनल आर्ट टीम और एडवांस VFX की मदद ली गई है, ताकि पर्दे पर सब कुछ असली और गहरा दिखाई दे. ( Image - X @Wellutwt)

