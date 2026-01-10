The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

6 . धुरंधर को छोड़ा पीछे

बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बावजूद ‘द राजा साब’ पहले दिन कमाई के मामले में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर को पछाड़ दिया है, बता दें कि रणवीर सिंह की धुरंधर की शुरूआत 28 करोड़ की ओपनिंग के साथ हुई थी.