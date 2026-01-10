FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान में युवराज रजा पहलवी की वापसी की मांग, ईरान में खामेनेई शासन का विरोध कर रहे लोग, ईरानी नेता रजा पहलवी का खामेनेई को संदेश, देर होने से पहले तेहरान छोड़ दो- पहलवी, मॉस्को में बशर अल-असद के साथ रहो-पहलवी

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग

इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साब 9 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म को डायरेक्ट मारुति द्वारा निर्देशित किया गया है. इस हॉरर, कॉमेडी, रोमाटिंक फिल्म ने पहले दिन ही धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

सुमित तिवारी | Jan 10, 2026, 08:44 AM IST

1.जबरदस्त माहौल

जबरदस्त माहौल
1

इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले जबरदस्त माहौल बना हुआ था, क्योंकि फैंस प्रभास की बड़े पर्दे पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि क्रिटिक्स से फिल्म को मिलाजुला रिव्यू मिल रहा है.

2.ओपनिंग डे

ओपनिंग डे
2

इसके बावजूद ओपनिंग डे पर सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखी गई. पहले दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को धूल चटा दी है. 
 

3.पिछली फिल्में

पिछली फिल्में
3

हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की पिछली फिल्मों ‘सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसा कमाल नहीं दिखा पाई.

4.पहले दिन की कमाई

पहले दिन की कमाई
4

 सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभास की फिल्म द राजा साब ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.
 

5.प्री-रिलीज बिजनेस

प्री-रिलीज बिजनेस
5

अगर इस फिल्म की पहली दिन की कमाई में प्री-रिलीज बिजनेस को भी जोड़ दिया जाए, तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब 54.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 

6.धुरंधर को छोड़ा पीछे

धुरंधर को छोड़ा पीछे
6

बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बावजूद ‘द राजा साब’ पहले दिन कमाई के मामले में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर को पछाड़ दिया है, बता दें कि रणवीर सिंह की धुरंधर की शुरूआत 28 करोड़ की ओपनिंग के साथ हुई थी.

