The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

सुमित तिवारी | Jan 10, 2026, 08:44 AM IST
1.जबरदस्त माहौल
इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले जबरदस्त माहौल बना हुआ था, क्योंकि फैंस प्रभास की बड़े पर्दे पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि क्रिटिक्स से फिल्म को मिलाजुला रिव्यू मिल रहा है.
2.ओपनिंग डे
इसके बावजूद ओपनिंग डे पर सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखी गई. पहले दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को धूल चटा दी है.
3.पिछली फिल्में
हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की पिछली फिल्मों ‘सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसा कमाल नहीं दिखा पाई.
4.पहले दिन की कमाई
सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभास की फिल्म द राजा साब ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.
5.प्री-रिलीज बिजनेस
अगर इस फिल्म की पहली दिन की कमाई में प्री-रिलीज बिजनेस को भी जोड़ दिया जाए, तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब 54.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
6.धुरंधर को छोड़ा पीछे
बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बावजूद ‘द राजा साब’ पहले दिन कमाई के मामले में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर को पछाड़ दिया है, बता दें कि रणवीर सिंह की धुरंधर की शुरूआत 28 करोड़ की ओपनिंग के साथ हुई थी.