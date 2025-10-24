सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

1 . Sonakshi Sinha shares 14 photos of sasural on instagram

1

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल से अधिक का समय हो चुका है. शादी के बाद से ही ये कपल अपनी मैरिड लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहा है. सोनाक्षी अक्सर पति जहीर इकबाल के साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें भी शेयर करती हैं. हाल ही में, सोनाक्षी ने अपने ससुराल वालों के साथ एक प्यारी सी पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं.