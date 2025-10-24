सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Family Photos: शादी के एक साल बाद सोनाक्षी सिन्हा पति जहीर इकबाल और सास-ससुर के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में फैमिली के साथ दिवाली पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 11:18 AM IST

1.Sonakshi Sinha shares 14 photos of sasural on instagram

Sonakshi Sinha shares 14 photos of sasural on instagram
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल से अधिक का समय हो चुका है. शादी के बाद से ही ये कपल अपनी मैरिड लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहा है. सोनाक्षी अक्सर पति जहीर इकबाल के साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें भी शेयर करती हैं. हाल ही में, सोनाक्षी ने अपने ससुराल वालों के साथ एक प्यारी सी पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं.

2.Sonakshi and Zaqeer Iqbal Family Photo

Sonakshi and Zaqeer Iqbal Family Photo
इन फोटोज में सोनाक्षी ने इस बात की भी झलक दिखाई कि उन्होंने सभी के साथ मिलकर कार्ड्स भी खेले. कपल जब भी मौका मिलता है, एक-दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए या मस्ती करते हुए नजर आते हैं.

3.Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal family photo in festival

Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal family photo in festival
सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपने घर में ही फैमिली के साथ पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें दिवाली पार्टी की लग रही हैं, जिसमें उनके पति जहीर इकबाल, सास-ससुर और ननद भी मौजूद हैं.

4.Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal home tour

Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal home tour
इन फोटोज को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा, "घर जैसा महसूस होता है." इस छोटे से कैप्शन से ही पता चलता है कि वह अपने ससुराल में कितनी खुश हैं और उन्हें कितना प्यार मिल रहा है.

5.Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal family

Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal family
सोनाक्षी द्वारा शेयर की गई इन फैमिली फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और कपल को आशीर्वाद दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा: "रब ने बना दी जोड़ी." दूसरे ने कमेंट किया: "वाह बहुत सुंदर जोड़ी, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप दोनों ऐसे ही खुश रहें." एक अन्य ने लिखा: "हैप्पी फैमिली."

6.Sonakshi Sinha Instagram Posts

Sonakshi Sinha Instagram Posts
तस्वीरों में सोनाक्षी ने अपने ससुर जी के साथ भी पोज दिया है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों में पूरी फैमिली एक साथ मस्ती करती हुई और खुश नजर आ रही है.

7.Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal Shares Photos

Sonakshi Sinha and Zaqeer Iqbal Shares Photos
पार्टी के लिए सोनाक्षी ने ब्लू कलर की एक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थीं. वहीं, जहीर इकबाल डेनिम के साथ ब्लू शर्ट में नज़र आए. फैंस को यह कपल साथ में हमेशा बहुत प्यारा लगता है.

8.Sonakshi and Zaqeer Iqbal family photo viral

Sonakshi and Zaqeer Iqbal family photo viral
सोनाक्षी और जहीर की बॉन्डिंग फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय रही है. उनकी ये नई फैमिली फोटोज एक बार फिर साबित करती हैं कि वे अपनी शादीशुदा जिंदगी को कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
