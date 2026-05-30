1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

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Pragya Bharti | May 30, 2026, 03:38 PM IST
1.Sonakshi Sinha Luxurious House Rent for 1.92 Cr
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक बड़ी रियल एस्टेट डील को लेकर सुर्खियों में हैं. 'दबंग' गर्ल ने बांद्रा में स्थित अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह 1.92 करोड़ रुपये की डील हुई है.
2.क्या है 1.92 करोड़ रुपये की पूरी डील?
सोनाक्षी सिन्हा ने अपना आलीशान फ्लैट कुवैत दूतावास को किराए पर दिया है. खबरों के अनुसार, इस पूरे रेंटल एग्रीमेंट की कुल कीमत 1.92 करोड़ रुपये तय की गई है. यह सौदा न केवल संपत्ति के क्षेत्र में, बल्कि बॉलीवुड के गलियारों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
3.कौन है वो कुवैती किराएदार?
दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा ने यह आलीशान घर किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि कुवैत दूतावास को किराए पर दिया है. यह अपार्टमेंट बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित है, जो अपनी सुविधाओं और लोकेशन के लिए जाना जाता है.
4. क्यों खास है सोनाक्षी सिन्हा की यह प्रॉपर्टी?
बांद्रा का यह अपार्टमेंट सोनाक्षी सिन्हा की पसंदीदा संपत्तियों में से एक रहा है. इसकी भव्यता और प्राइम लोकेशन के कारण ही इसकी रेंटल वैल्यू इतनी अधिक है. यह डील स्पष्ट करती है कि बॉलीवुड सितारे किस तरह से अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन समझदारी से कर रहे हैं.
5.रेंटल मार्केट और बॉलीवुड का कनेक्शन
बॉलीवुड सितारे अक्सर अपनी अतिरिक्त संपत्तियों को उच्च रेंट पर देने के लिए जाने जाते हैं. सोनाक्षी सिन्हा की यह 1.92 करोड़ रुपये की डील न केवल उनकी कमाई का एक जरिया है, बल्कि यह बांद्रा के रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ रही मांग को भी दर्शाती है.
6.चर्चा में क्यों है सोनाक्षी का 1.92 करोड़ रेंट वाला आलीशान घर?
जब से यह खबर सामने आई है, फैंस और रियल एस्टेट विशेषज्ञ दोनों ही इस बात से हैरान हैं कि इतनी बड़ी राशि का रेंटल एग्रीमेंट कैसे हुआ. सोनाक्षी सिन्हा की यह व्यावसायिक चाल साबित करती है कि वे अपने निवेश को लेकर कितनी सक्रिय हैं.
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