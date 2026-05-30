1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

1 . Sonakshi Sinha Luxurious House Rent for 1.92 Cr

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बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक बड़ी रियल एस्टेट डील को लेकर सुर्खियों में हैं. 'दबंग' गर्ल ने बांद्रा में स्थित अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह 1.92 करोड़ रुपये की डील हुई है.