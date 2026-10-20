PHOTOS: हॉट-कोल्ड थेरेपी के लिए स्नो रूम, प्राइवेट थिएटर, बैंक्वेट हॉल... अशनीर ग्रोवर ने दिखाया कैसा होता है 100 करोड़ का घर?

एंटरटेनमेंट
Jaya Pandey | Oct 20, 2026, 10:27 AM IST
1.करोड़ों की DLF कैमेलियाज सोसायटी में क्या है खास?
गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर बनी DLF कैमेलियाज सोसायटी देश की सबसे महंगी और आलीशान रिहायशी प्रॉपर्टीज में गिनी जाती है. यहां फ्लैट खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. इसकी खासियत सिर्फ बड़े और लग्जरी अपार्टमेंट नहीं, बल्कि यहां मिलने वाली सुविधाएं, हरियाली, प्राइवेसी और शानदार लाइफस्टाइल भी हैं. इस वजह से इस सोसायटी को अक्सर 'बिलियनेयर बंकर' भी कहा जाता है.
(All Image: Madhuri Jain Grover Youtube Channel)
2.अशनीर ग्रोवर ने दिखाईं डीएलएफ कैमेलियाज की सुविधाएं
हाल ही में बिजनेसमैन और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर ने अपनी वाइफ के यूट्यूब चैनल 'माधुरी जैन ग्रोवर' पर डीएलएफ कैमेलियाज के क्लब हाउस और वहां मौजूद सुविधाओं की झलक दिखाई. उन्होंने बताया कि यहां की असली लग्जरी सिर्फ अपार्टमेंट नहीं, बल्कि पूरा माहौल है. उनके मुताबिक, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं इसे दूसरी रिहायशी सोसायटियों से अलग बनाती हैं.
3.100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है यहां प्रॉपर्टी की कीमत
मैजिकब्रिक्स पर मौजूद लिस्टिंग में यहां 4 बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 71 करोड़ रुपये तक दिखाई गई है. वहीं, अशनीर ग्रोवर ने अपने व्लॉग में बताया है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत अपनी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो सकती है. यहां अलग-अलग फ्लैट की कीमत साइज, फ्लोर, व्यू और बिक्री की शर्तों के हिसाब से बदल सकती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इस सोसायटी में ऐसा क्या है, जिसके लिए लोग इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं.
4.गोल्फ कोर्स रोड पर मौजूद है DLF कैमेलियाज
डीएलएफ कैमेलियाज गुरुग्राम के सेक्टर 42 में गोल्फ कोर्स रोड पर मौजूद है. यह डीएलएफ का अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है. यहां बड़े आकार के 4, 5 और 6 बीएचके अपार्टमेंट के साथ पेंटहाउस भी हैं. प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोगों को ऊंची इमारत में रहने के बावजूद बड़े घर और खुली जगह का एक्सपीरियंस मिल सके. गोल्फ कोर्स और हरियाली के नजारे इसकी खासियतों में शामिल हैं.
5.सोसायटी में एंट्री करते ही बदल जाता है माहौल
अशनीर ग्रोवर ने अपने व्लॉग में बताया कि सोसायटी के अंदर आते ही सबसे पहले इसकी सड़कें, पेड़ और साफ-सुथरा माहौल ध्यान खींचते हैं. यहां सड़कों के किनारे बड़े पेड़ लगाए गए हैं और आसपास की हरियाली को मेंटेन करके रखा जाता है. ग्रोवर के मुताबिक, यहां का लैंडस्केप और साफ-सफाई ही असली लग्जरी का हिस्सा है. उनके मुताबिक, लोग सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि ऐसे माहौल में रहने के लिए भी पैसे देते हैं.
6.एक किलोमीटर से ज्यादा लंबा वॉकिंग ट्रैक
DLF कैमेलियाज प्रोजेक्ट की एक और खासियत इसके आसपास मौजूद हरियाली और पैदल चलने के रास्ते हैं. अशनीर ने व्लॉग में बताया कि गोल्फ कोर्स के पास एक लंबा लीनियर पार्क है, जहां लोग टहल सकते हैं. यह रास्ता एक किलोमीटर से ज्यादा लंबा है. पेड़ों की छाया, खुली जगह और अच्छी तरह रखरखाव किए गए रास्ते सुबह-शाम टहलने वालों के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं.
7.मीटिंग से लेकर काम करने तक की सुविधा
डीएलएफ कैमेलियाज का क्लब हाउस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है. यहां मीटिंग रूम और बैठकर काम करने की जगहें भी हैं. अशनीर ग्रोवर ने अपने व्लॉग में बताया कि यहां लोग बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी किताब दोगलापन क्लब हाउस में बैठकर ही लिखी थी.
8.प्राइवेट डाइनिंग और पार्टी के लिए अलग जगह
अगर कोई अपने घर के अंदर मेहमानों को बुलाने के बजाय बाहर ही पार्टी करना चाहता है तो क्लब हाउस में इसके लिए अलग जगहें मौजूद हैं. अशनीर ने अपने व्लॉग में एक ऐसे हिस्से को दिखाया, जहां करीब 50 लोगों तक की छोटी पार्टी या गेट-टुगेदर किया जा सकता है. यहां प्राइवेट डाइनिंग की सुविधा भी है. इसके अलावा क्लब हाउस में रेस्तरां, कॉफी शॉप और बार जैसी सुविधाएं हैं. यहां के लोगों को खाने-पीने और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए सोसायटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
9.जिम, इनडोर पूल और दो आउटडोर स्विमिंग पूल
फिटनेस और आराम के लिए यहां कई सुविधाएं मौजूद हैं. अशनीर ने अपने व्लॉग में जिम, इनडोर स्विमिंग पूल और दो आउटडोर स्विमिंग पूल दिखाए. उन्होंने बताया कि आउटडोर पूल में से एक आराम से समय बिताने के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा ओलंपिक साइज का बड़ा पूल है. यहां पूल के आसपास बैठने की जगहें भी हैं, जहां लोग आराम कर सकते हैं.
10.स्नो रूम, सॉना और स्टीम रूम की सुविधा
इस क्लब हाउस की सबसे अलग सुविधाओं में स्नो रूम भी शामिल है. अशनीर ग्रोवर ने इसे अपना पसंदीदा कमरा बताया, जहां लोग हॉट एंड कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं. इसके अलावा सॉना, स्टीम रूम, जकूजी और ट्रॉपिकल शावर जैसी सुविधाएं भी हैं. इन सुविधाओं के जरिए लोग वर्कआउट के बाद आराम कर सकते हैं और स्पा जैसी वेलनेस सर्विस का फायदा भी उठा सकते हैं.
11.बिल्डिंग के अंदर ही बॉलिंग, कराओके और गेमिंग
एंटरटेनमेंट के लिए भी डीएलएफ कैमेलियाज के क्लब हाउस में कई ऑप्शन हैं. अशनीर ने यहां की इनडोर बॉलिंग एली दिखाई, जहां लोग दोस्तों और परिवार के साथ खेल सकते हैं. इसके अलावा कराओके लाउंज भी है, जहां माइक और बड़ी स्क्रीन की मदद से गाने गाए जा सकते हैं. बच्चों के जन्मदिन और दूसरी छोटी पार्टियों के लिए गेमिंग एरिया भी है. पूल टेबल और फूसबॉल जैसे इनडोर गेम भी मौजूद हैं.
12.प्राइवेट मूवी थिएटर भी है
डीएलएफ कैमेलियाज के क्लब हाउस में प्राइवेट मूवी थिएटर भी है. यहां बड़ी स्क्रीन और बेहतर साउंड सिस्टम की व्यवस्था है. अशनीर ग्रोवर ने बताया कि इस हॉल में मूवी देखने के अलावा स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है. इसके अलावा क्लब हाउस में कार्ड गेम खेलने के लिए अलग कमरा भी है.
13.टेनिस, स्क्वैश और पैडल कोर्ट भी मौजूद
जिन लोगों की गेम्स में दिलचस्पी है, उनके लिए भी यहां कई सुविधाएं हैं. अशनीर ग्रोवर ने व्लॉग में टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट और टेबल टेनिस खेलने की जगह भी दिखाई. यहां रहने वाले लोग अपनी पसंद का कोई भी गेम खेल सकते हैं और अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं.