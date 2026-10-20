PHOTOS: हॉट-कोल्ड थेरेपी के लिए स्नो रूम, प्राइवेट थिएटर, बैंक्वेट हॉल... अशनीर ग्रोवर ने दिखाया कैसा होता है 100 करोड़ का घर?

3 . 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है यहां प्रॉपर्टी की कीमत

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मैजिकब्रिक्स पर मौजूद लिस्टिंग में यहां 4 बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 71 करोड़ रुपये तक दिखाई गई है. वहीं, अशनीर ग्रोवर ने अपने व्लॉग में बताया है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत अपनी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो सकती है. यहां अलग-अलग फ्लैट की कीमत साइज, फ्लोर, व्यू और बिक्री की शर्तों के हिसाब से बदल सकती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इस सोसायटी में ऐसा क्या है, जिसके लिए लोग इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं.