Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?

Pragya Bharti | Nov 22, 2025, 08:05 AM IST
1.Smriti Mandhana Husband To Be Palash Muchhal
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. वह 23 नवंबर को जाने-माने म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी. स्मृति ने हाल ही में सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए खुद इस बात का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही फैंस उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल के बारे में जानने को उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कौन हैं पलाश मुच्छल, उनके प्रोफेशन और नेटवर्थ से जुड़ी हर जानकारी.
2.कौन हैं स्मृति मंधाना के होने वाले पति?
स्मृति मंधाना साल 2019 से ही पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. पलाश मुच्छल बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
3.पलाश मुच्छल का बॉलीवुड करियर
पलाश मुच्छल ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'ढिश्कियाऊं' से म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपना डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने 'भूतनाथ रिटर्न्स' जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया है. उनका गाना 'पार्टी तो बनती है' काफी लोकप्रिय रहा है. संगीत के अलावा, पलाश ने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'खेले हम जी जान से' में 'झुनकू' के किरदार में एक्टिंग भी की है.
4. पलक मुच्छल से है खास कनेक्शन
पलाश मुच्छल की बहन भी बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम हैं. पलाश की बहन पलक मुच्छल हैं, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर हैं. पलक ने सलमान खान की हिट फिल्म 'किक' सहित कई अन्य फिल्मों में अपनी आवाज दी है और कई सुपरहिट गाने दिए हैं.
5.स्मृति मंधाना और पलाश की उम्र में अंतर
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच उम्र के फासले की बात करें तो यह बहुत कम है.
पलाश मुच्छल का जन्म: 22 मई 1995
स्मृति मंधाना का जन्म: 18 जुलाई 1996
इस तरह, पलाश मुच्छल अपनी होने वाली पत्नी स्मृति मंधाना से लगभग 1 साल और 3 महीने बड़े हैं.
6.पलाश मुच्छल की अनुमानित नेटवर्थ
प्रोफेशनल क्रिकेटर स्मृति मंधाना के होने वाले पति पलाश मुच्छल की नेटवर्थ भी काफी अच्छी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश मुच्छल की अनुमानित नेटवर्थ 20 करोड़ से 41 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी आय मुख्य रूप से संगीत कंपोज करने और मूवी प्रोजेक्ट्स से आती है.
7.नेटवर्थ में कौन है आगे?
कमाई के मामले में क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति मंधाना की नेटवर्थ लगभग 34 करोड़ रुपये बताई जाती है. ऐसे में नेटवर्थ के मामले में दोनों सितारे लगभग एक ही पायदान पर खड़े हैं.
