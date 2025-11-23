FacebookTwitterYoutubeInstagram
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

Photos

एंटरटेनमेंट

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Love Story: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की छह साल की प्रेम कहानी आज शादी में बदल रही है. दोनों की मुलाकात 2019 में एक इवेंट में हुई थी. पलाश ने स्मृति के नाम का टैटू गुदवाया है और उन्हें डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज किया था.

Pragya Bharti | Nov 23, 2025, 01:16 PM IST

1.पलाश के हाथ पर 'SM18' का टैटू

पलाश के हाथ पर 'SM18' का टैटू
1

पलाश ने कई मौकों पर स्मृति के लिए अपना प्यार दिखाया है. महिला वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत के बाद जब पलाश ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की, तो फैंस ने उनके हाथ पर एक खास टैटू देखा. यह टैटू था 'SM18', जो स्मृति मंधाना (SM) के नाम और उनकी जर्सी नंबर (18) का संकेत था.
 

2.नेटवर्थ में कौन आगे?

नेटवर्थ में कौन आगे?
2

नेटवर्थ के मामले में, पलाश मुच्छल स्मृति मंधाना से मामूली रूप से आगे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश की अनुमानित नेटवर्थ ₹41 करोड़ के आस-पास है, जबकि स्मृति की नेटवर्थ लगभग ₹34 करोड़ है.
 

3.शादी का वेन्यू: सांगली और इंदौरी टच

शादी का वेन्यू: सांगली और इंदौरी टच
3

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल महाराष्ट्र के सांगली शहर में सात फेरे ले रहे हैं, जो स्मृति का पैतृक शहर है. वहीं, पलाश का परिवार इंदौर (मध्य प्रदेश) से ताल्लुक रखता है. हल्दी सेरेमनी के दौरान, पलाश का इंदौर से आया परिवार अपने साथ इंदौरी मिठाई और पारंपरिक सामान लाया, ताकि शादी में मराठी और इंदौरी संस्कृति का सुंदर मेल हो सके.

4.पहली मुलाकात और पलाश का अनरिलीज़्ड गाना

पहली मुलाकात और पलाश का अनरिलीज़्ड गाना
4

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की पहली मुलाकात साल 2019 में मुंबई में एक निजी म्यूजिक इवेंट के दौरान हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश उस इवेंट में अपनी बहन पलक मुच्छल के साथ परफॉर्म कर रहे थे. पलाश ने उस शाम अपना एक अनरिलीज़्ड गाना गुनगुनाया था, जिसे सुनकर स्मृति बेहद प्रभावित हुईं. यहीं से दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.
 

5.पीएम मोदी से लेकर टीममेट्स तक की बधाई

पीएम मोदी से लेकर टीममेट्स तक की बधाई
5

इस हाई-प्रोफाइल शादी पर क्रिकेट और फिल्म जगत के कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मृति मंधाना को पत्र लिखकर उनके विवाह के लिए बधाई दी थी. साथ ही, जेमिमा रोड्रिग्स समेत स्मृति की कई साथी खिलाड़ी उनकी हल्दी और संगीत सेरेमनी में धमाल मचाते हुए नज़र आईं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

6.Smriti Palash Love Story in hindi

Smriti Palash Love Story in hindi
6

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर और उपकप्तान स्मृति मंधाना आज (23 नवंबर 2025) बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. महाराष्ट्र के सांगली में हो रही इस हाई-प्रोफाइल शादी से पहले दोनों की हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में चर्चा में हैं. क्रिकेट और संगीत की दुनिया के इस मिलन से पहले आइए जानते हैं, कैसे शुरू हुई इन दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी...

7.5 साल तक रिश्ते को रखा प्राइवेट

5 साल तक रिश्ते को रखा प्राइवेट
7

मुलाकात के बाद दोनों ने चैटिंग और बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे को जानना शुरू किया. स्मृति को पलाश का शांत और विनम्र स्वभाव पसंद आया, वहीं पलाश स्मृति के सरल स्वभाव और क्रिकेट के प्रति समर्पण के दीवाने हो गए. दोनों ने करीब 5 सालों तक अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा. जुलाई 2024 में दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, जिससे फैंस खुशी से झूम उठे.
 

8.डीवाई पाटिल स्टेडियम में फिल्मी प्रपोजल

डीवाई पाटिल स्टेडियम में फिल्मी प्रपोजल
8

स्मृति और पलाश की लव स्टोरी का सबसे रोमांटिक पल तब आया, जब शादी से कुछ दिन पहले पलाश ने स्मृति को प्रपोज किया. पलाश ने स्मृति को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम ले जाकर घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया. यह वही स्टेडियम है, जहां स्मृति ने भारतीय महिला टीम के साथ वर्ल्ड कप जीता था. यह फिल्मी स्टाइल का प्रपोजल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

