Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

7 . 5 साल तक रिश्ते को रखा प्राइवेट

7

मुलाकात के बाद दोनों ने चैटिंग और बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे को जानना शुरू किया. स्मृति को पलाश का शांत और विनम्र स्वभाव पसंद आया, वहीं पलाश स्मृति के सरल स्वभाव और क्रिकेट के प्रति समर्पण के दीवाने हो गए. दोनों ने करीब 5 सालों तक अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा. जुलाई 2024 में दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, जिससे फैंस खुशी से झूम उठे.

