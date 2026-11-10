'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 

2 . 15 तारीख को जरूर आएंगे

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दिलजीत दोसांझ ने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि 15 नवंबर को हम इंदौर आ रहे हैं. बहुत सारी न्यूज चल रही हैं, बहुत सारे चैनल्स ने मजे लिए हैं. मसाला लगाकर चटकारे लगाकर खबरें दिखाई गईं. मैं 15 तारीख को इंदौर आ रहा हूं. सबसे पहले हम आकर खाएंगे पोहा, 101 % एनर्जी लेकर. आपको फिक्र नहीं करनी है और न ही कोई खबर सुननी है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)



