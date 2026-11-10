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'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 

'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी

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'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 

Diljit Dosanjh Indore Show: दिलजीत दोसांझ ने अपने इंदौर कॉन्सर्ट के रद्द होने की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बोला कि वो जरूर आएंगे. 

Ritika | Nov 10, 2026, 07:06 PM IST

1.दिलजीत दोसांझ ने इंदौर कॉन्सर्ट की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

दिलजीत दोसांझ ने इंदौर कॉन्सर्ट की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने म्यूजिक टूर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनके कॉन्सर्ट में दुनियाभर से लोग आते हैं. फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भी देखने के लिए मिलता है. उनके इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर खबरे सामने आ रही थी कि कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद शो रद्द हो गया है, लेकिन अब सिंगर ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.  (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
 

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2.15 तारीख को जरूर आएंगे

15 तारीख को जरूर आएंगे
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दिलजीत दोसांझ ने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि 15 नवंबर को हम इंदौर आ रहे हैं.  बहुत सारी न्यूज चल रही हैं, बहुत सारे चैनल्स ने मजे लिए हैं. मसाला लगाकर चटकारे लगाकर खबरें दिखाई गईं. मैं 15 तारीख को इंदौर आ रहा हूं. सबसे पहले हम आकर खाएंगे पोहा, 101 % एनर्जी लेकर. आपको फिक्र नहीं करनी है और न ही कोई खबर सुननी है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)


 

 

3.कहां-कहां होंगे कॉन्सर्ट?

कहां-कहां होंगे कॉन्सर्ट?
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दिलजीत 'ऑरा इंडिया टूर' इंदौर के तहत विजय नगर में 15 नवंबर को C-21 एस्टेट ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे. उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म किया था. अब 15 नवंबर को इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु, 5 दिसंबर को लखनऊ, चंडीगढ़ में भी कॉन्सर्ट करेंगे. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)

4.आवाज और स्टेज प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं 

आवाज और स्टेज प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं 
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दिलजीत दोसांझ अपनी शानदार आवाज और जबरदस्त स्टेज प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लाइव में ये भी कहा कि कोई जो मर्जी बोले, लेकिन मैं आपको इंदौर में जरूर मिलूंगा. इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर उठी चर्चाओं के बीच सिंगर का ये बयान उनके फैंस के लिए राहत भरा है.(Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
 

TRENDING NOW

5.लाइव कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी 

लाइव कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी 
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दिलजीत के इंदौर में 15 नवंबर 2026 को होने वाले लाइव कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी 'खालिस्तानी नेशनल आर्मी' के नाम से ई-मेल के जरिए दी गई थी. इस मेल में माता-पिता से कहा गया है कि वे अपने बच्चों को शो में न भेजें.(Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)

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