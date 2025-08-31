44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Aug 31, 2025, 12:03 AM IST
1.श्वेता तिवारी के सामने यंग एक्ट्रेस भी फैल
टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले 44 वर्ष की हो गई हों, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती के आगे नई-नई एक्ट्रेस भी फेल हैं. उनका फैंशन स्टाइल भी अलग है. उनके ग्लैमर के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस फीकी लगती हैं. श्वेता तिवारी की आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे. जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे गर्दा उड़ा दिया.
2.लॉन्ग गाउन में जीता दिल
श्वेता तिवारी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके सादगी और खूबसूरत लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है. श्वेता ने पर्पल कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा है.
3.इस लुक पर फैंस हुए फिदा
इस गाउन में एक्ट्रेस का लुक काफी एलिगेंट दिख रहा है. श्वेता ने पर्पल लॉन्ग गाउन के साथ ज्वेलरी भी कैरी कर रखी है. उनका यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वह इसमें काफी यंग दिख रही हैं.
4.न्यूड मेकअप उनके लुक को बनाता है हसीन
इस हसीना को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि 24 साल की उनकी बेटी भी है. जिनका नाम पलक तिवारी है. इस तस्वीर में भी श्वेता का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है. न्यूड मेकअप उनके लुक को काफी रिच वाइब दे रहा है.
5.हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस
इस हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस में श्वेता तिवारी हुस्न की परी लग रही हैं. उनका हेयरस्टाइल भी उनको एलिगेंट दिखा रहा है.
6.फैंस की बढ़ाई धड़कनें
इस आउटफिट में भी टीवी की ये हसीना कहर ढा रही है. न्यूड मेकअप और हेयरस्टाइल उनके लुक को काफी ग्लैमरस बना रहा है.