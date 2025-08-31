Twitter
Advertisement
Headlines

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

Shweta Tiwari Photos: श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उन्होंने पर्पल कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा है. जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

रईश खान | Aug 31, 2025, 12:03 AM IST

1.श्वेता तिवारी के सामने यंग एक्ट्रेस भी फैल

श्वेता तिवारी के सामने यंग एक्ट्रेस भी फैल
1

टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले 44 वर्ष की हो गई हों, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती के आगे नई-नई एक्ट्रेस भी फेल हैं. उनका फैंशन स्टाइल भी अलग है. उनके ग्लैमर के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस फीकी लगती हैं. श्वेता तिवारी की आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे. जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे गर्दा उड़ा दिया.

Advertisement

2.लॉन्ग गाउन में जीता दिल

लॉन्ग गाउन में जीता दिल
2

श्वेता तिवारी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके सादगी और खूबसूरत लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है. श्वेता ने पर्पल कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा है.

3.इस लुक पर फैंस हुए फिदा

इस लुक पर फैंस हुए फिदा
3

इस गाउन में एक्ट्रेस का लुक काफी एलिगेंट दिख रहा है. श्वेता ने पर्पल लॉन्ग गाउन के साथ ज्वेलरी भी कैरी कर रखी है. उनका यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वह इसमें काफी यंग दिख रही हैं.

4.न्यूड मेकअप उनके लुक को बनाता है हसीन

न्यूड मेकअप उनके लुक को बनाता है हसीन
4

इस हसीना को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि 24 साल की उनकी बेटी भी है. जिनका नाम पलक तिवारी है. इस तस्वीर में भी श्वेता का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है. न्यूड मेकअप उनके लुक को काफी रिच वाइब दे रहा है.

TRENDING NOW

5.हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस

हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस
5

इस हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस में श्वेता तिवारी हुस्न की परी लग रही हैं. उनका हेयरस्टाइल भी उनको एलिगेंट दिखा रहा है.

6.फैंस की बढ़ाई धड़कनें

फैंस की बढ़ाई धड़कनें
6

इस आउटफिट में भी टीवी की ये हसीना कहर ढा रही है. न्यूड मेकअप और हेयरस्टाइल उनके लुक को काफी ग्लैमरस बना रहा है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
छठ पूजा गीतों की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर, बेटे अंशुमान ने भावुक होकर कहा-दुआ कीजिए
छठ पूजा गीतों की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर, बेटे अंशुमान ने भावुक होकर कहा-दुआ कीजिए
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
VIDEO: आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन पर गिरते ही MiG-29 में लगी आग, पायलट ने ऐसे बचाई जान
VIDEO: आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन पर गिरते ही MiG-29 में लगी आग, पायलट ने ऐसे बचाई जान
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE