72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

कौन से खाद्य पदार्थ निपाह वायरस फैला सकते हैं? जान लें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं

Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें

मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन

Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें

Shraddha Kapoor Wedding Update: श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की खबरें काफी तेज हैं. इस पर श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर ने सच का खुलासा किया है.

Pragya Bharti | Jan 14, 2026, 01:29 PM IST

1.Shraddha Kapoor Rahul Mody wedding Update

Shraddha Kapoor Rahul Mody wedding Update
1

बॉलीवुड की 'स्त्री' यानी श्रद्धा कपूर पिछले काफी समय से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. राइटर राहुल मोदी के साथ उनके रिश्ते की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि श्रद्धा और राहुल जल्द ही उदयपुर में एक शानदार हेरिटेज वेडिंग करने जा रहे हैं. अब इन अफवाहों पर श्रद्धा के भाई और अभिनेता सिद्धांत कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

2.सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की खबर

सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की खबर
2

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया कि श्रद्धा कपूर उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. नूपुर सेनन की शादी के बाद फैंस यह कयास लगाने लगे कि अब अगला नंबर श्रद्धा का है. इस खबर ने फैंस के बीच खुशी और हैरानी दोनों पैदा कर दी थी.

3.भाई सिद्धांत कपूर का फनी रिएक्शन

भाई सिद्धांत कपूर का फनी रिएक्शन
3

जब सिद्धांत कपूर की नजर इंस्टाग्राम पर श्रद्धा की शादी वाली पोस्ट पर पड़ी, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने के बजाय मजेदार कमेंट किया. सिद्धांत ने लिखा, "ये तो मेरे लिए भी न्यूज है." उनके इस कमेंट ने साफ कर दिया कि परिवार को ऐसी किसी भी योजना की जानकारी नहीं है और यह महज एक अफवाह है.
 

4.श्रद्धा कपूर ने खुद भी दिया था हिंट

श्रद्धा कपूर ने खुद भी दिया था हिंट
4

हाल ही में श्रद्धा ने एक ज्वेलरी ब्रांड का वीडियो शेयर किया था, जिस पर एक फैन ने उनसे सीधे पूछ लिया था, "शादी कब करोगे श्रद्धा जी?" इस पर एक्ट्रेस ने बड़े ही मजाकिया और फिल्मी अंदाज में जवाब दिया था, "मैं करूंगी, यूं विवाह करूंगी." उनके इस जवाब ने भी शादी की अटकलों को काफी हवा दी थी.
 

5.राहुल मोदी और श्रद्धा का रिश्ता

राहुल मोदी और श्रद्धा का रिश्ता
5

श्रद्धा और राहुल मोदी की मुलाकात फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' के सेट पर हुई थी. राहुल इस फिल्म के राइटर थे. तब से दोनों को कई बार डिनर डेट, इवेंट्स और वेकेशंस पर साथ देखा गया है. हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन श्रद्धा अक्सर राहुल के साथ तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
 

6.उदयपुर वेडिंग का सच

उदयपुर वेडिंग का सच
6

उदयपुर को बॉलीवुड का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, इसलिए श्रद्धा की शादी को वहां से जोड़कर देखा जा रहा था. लेकिन सिद्धांत कपूर के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही है.

7.फैंस का रिएक्शन

फैंस का रिएक्शन
7

सिद्धांत के कमेंट के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. एक यूजर ने लिखा, "शुक्रिया कन्फर्म करने के लिए, वरना हम तो तैयारी शुरू कर चुके थे. "वहीं कुछ फैंस अभी भी इस उम्मीद में हैं कि श्रद्धा जल्द ही अपनी शादी का आधिकारिक ऐलान करेंगी.

8.श्रद्धा कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

श्रद्धा कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
8

शादी की खबरों के बीच श्रद्धा अपने काम पर भी काफी फोकस्ड हैं. वह जल्द ही 'स्त्री 3' और 'नागिन' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. उनकी पिछली फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है.

