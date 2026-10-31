मराठा सेना की ढाल बनी थी जो 'नौवारी', अब श्रद्धा कपूर ने ईठा लुक से जीता दिल, जानें इस साड़ी में क्या खास

1 . श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म

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श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' का ट्रेलर 30 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है. फिल्म में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा दिया गया है. ट्रेलर में श्रद्धा नौवारी साड़ी पहने नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया. ट्रेलर के लास्ट में नौवारी साड़ी को लेकर श्रद्धा कहती हैं कि इसे सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि गौरव और पहचान के तौर पर पहना जाता है. श्रद्धा कपूर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी नौवारी साड़ी पहन लोगों का दिल जीत लिया. (Image Credit: shraddhakapoor)