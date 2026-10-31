मराठा सेना की ढाल बनी थी जो 'नौवारी', अब श्रद्धा कपूर ने ईठा लुक से जीता दिल, जानें इस साड़ी में क्या खास

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Ritika | Oct 31, 2026, 05:41 PM IST
1.श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म
श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' का ट्रेलर 30 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है. फिल्म में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा दिया गया है. ट्रेलर में श्रद्धा नौवारी साड़ी पहने नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया. ट्रेलर के लास्ट में नौवारी साड़ी को लेकर श्रद्धा कहती हैं कि इसे सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि गौरव और पहचान के तौर पर पहना जाता है. श्रद्धा कपूर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी नौवारी साड़ी पहन लोगों का दिल जीत लिया. (Image Credit: shraddhakapoor)
2.नौवारी साड़ी क्या होती है?
नौवारी साड़ी का नाम मराठी शब्द 'नऊ' से और 'वारी' यानी गज से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसे नौ गज की साड़ी कहा जाता है. महाराष्ट्र से ही इस साड़ी की शुरुआत की गई थी. आज भी वहां की महिलाएं हर खास मौके पर नौवारी साड़ी को पहनना पसंद करती हैं. (Image Credit: pexels)
3.नौवारी साड़ी कब और क्यों बनाई गई?
पुणे के ट्रेडिशनल एथनिक वियर ब्रांड 'हाउस ऑफ हिंद' के मुताबिक, युद्ध के दौरान मराठा सेना की मदद करने के लिए महिलाओं ने इस साड़ी को पहनना शुरू किया था. ये साड़ी काफी आरामदायक होती थी और साथ ही साथ दिखने में भी सबसे अलग थी. कई सारी पेंटिंग और कहानियों में भी मराठा महिला योद्धाओं को घोड़े पर सवार होकर नौवारी साड़ी पहने दिखाया गया है. (Image Credit: pexels)
4.नौवारी साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल के प्रकार
नौवारी साड़ी अलग-अलग तरह से ड्रेप की जाती है. ब्राह्मणी स्टाइल, लावणी या पेशवाई स्टाइल, मराठा योद्धा शैली, क्लासिक धोती स्टाइल. समय के साथ, यह एक कल्चरल सिंबल बन गया. आज, यह गर्व, परंपरा और क्षेत्रीय पहचान को दिखाता है. (Image Credit: lokhandeankita)
5.नौवारी साड़ी कब पहनी जाती है?
नौवारी साड़ी को महिलाएं ज्यादातर खास मौकों और त्योहारों के दौरान पहनती हैं. महाराष्ट्रीयन शादियां, हल्दी समारोह, गणेश चतुर्थी, गुडी पडवा, लावणी जैसे पारंपरिक नृत्य कला में पहनी जाती है. (Image Credit: pexels)
6.आज के समय में भी क्यों खास है नौवारी साड़ी?
फैशन ट्रेंड बदलते रहते हैं लेकिन नौवारी साड़ी का ट्रेंड कभी नहीं बदलता है. नौवारी साड़ी आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. कई महिलाओं को आज भी इस साड़ी को पहनना एम्पावरिंग लगता है. इसका ड्रेप नैचुरली पोस्चर को बेहतर बना देता है. (Image Credit: pexels)
7.नौवारी साड़ी के साथ कौन-कौन सी ज्वेलरी और स्टाइलिंग बेस्ट?
नौवारी साड़ी के साथ महाराष्ट्रीयन नथ, तुशी हार, कोल्हापुरी साज, हरी कांच की चूड़ियां, गजरे के साथ बालों का जूड़ा, माथे पर बिंदी लुक को खास बनाता है. श्रद्धा कपूर ने भी 'ईठा' से जुड़े अपने लुक में पारंपरिक ज्वेलरी को नौवारी के साथ पहना था. (Image Credit: pexels)