FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

शिवांगी जोशी के करियर की बात करें तो उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'बरसातें - मौसम प्यार का', 'बेगूसराय', 'बड़े अच्छे लगते हैं 4', और 'बेकाबू' बड़े टीवी शो में काम किया है.

रईश खान | Sep 30, 2025, 11:50 PM IST

1.एक्ट्रेस ने खुद शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस ने खुद शेयर की तस्वीरें
1

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम शिवांगी जोशी के घर शादी की शहनाई बजने जा रही है. जी हां, लेकिन शादी एक्ट्रेस नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन शीतल जोशी की हो रही है. शीतल की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है. एक्ट्रेस ने मेहंदी सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

Advertisement

2.खुद दुल्हन लग रहीं शिवांगी

खुद दुल्हन लग रहीं शिवांगी
2

शादी भले ही शीतल की हो रही हो, लेकिन फोटोज देखकर दुल्हन शिवांगी लग रही हैं. उनको हाथों में मेहंदी रचाए हंसते हुए देखा जा सकता है. शिवांगी अपनी बहन की शादी में फुल जश्न में नजर आ रही हैं.  (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

3.बहन के साथ पोज देती आईं नजर

बहन के साथ पोज देती आईं नजर
3

शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर मेहंदी सेरेमनी के शानदार तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेहंदी से भरे हाथ, प्यार से भरे दिल'. तस्वीरों में दोनों बहनें खूब पोज देती नजर आ रही हैं. शीतल जोशी की शादी देहरादून में हो रही है. जहां एक्ट्रेस का पूरा परिवार और रिश्तेदार पहुंच चुके हैं.  (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

4.ढोल बजाकर किया डांस

ढोल बजाकर किया डांस
4

शिवांगी जोशी अपनी बहन की मेहंदी सेरेमनी में ढोल बजाकर डांस और खूब मस्ती करती भी नजर आ रही हैं. शिवांगी और शीतल के साथ-साथ उनके पिता ने भी हाथों पर मेहंदी लगवाई.  (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

TRENDING NOW

5.पिता ने भी लगवाई मेहंदी

पिता ने भी लगवाई मेहंदी
5

पिता ने अपने हाथों पर लिखवाया, 'दुल्हन के पापा'. तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार इस शादी से कितना खुश है. यूजर्स इस शादी के लिए एक्ट्रेस और उनके परिवार को बधाइयां दे रहे हैं.  (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

6.इन टीवी शो से कमाया नाम

इन टीवी शो से कमाया नाम
6

शिवांगी जोशी के अगर करियर की बात करें तो उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'बरसातें - मौसम प्यार का', 'बेगूसराय', 'बड़े अच्छे लगते हैं 4', और 'बेकाबू' बड़े टीवी शो में काम किया है.   (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

7.खतरों के खिलाड़ी 12 में आईं नजर

खतरों के खिलाड़ी 12 में आईं नजर
7

शिवांगी इन टीवी शो की बदौलत फैंस के दिलों पर राज करती हैं. वह रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12'में भी नजर आई थीं.   (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

8.इनके साथ रही अफेयर की चर्चा

इनके साथ रही अफेयर की चर्चा
8

शिवांगी जोशी की एक्टर कुशाल टंडन के साथ अफेयर की चर्चा काफी रही थी. लेकिन इसी साल जून में कुशाल ने एक पोस्ट कर ब्रेकअप का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था. इससे पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के को-स्टार मोहसिन खान संग भी उनका नाम जुड़ा था.  (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जब जापान की सड़कों पर सूट पहनकर निकली इंडियन लड़की, लोगों का रिएक्शन जान चौंक जाएंगे आप
जब जापान की सड़कों पर सूट पहनकर निकली इंडियन लड़की, लोगों का रिएक्शन जान चौंक जाएंगे आप
Bad Habit For Liver: सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर 
सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर
दफ्तर के तनाव से खराब हो गई है Mental Health, जानें Office Stress मैनेज करने के तरीके
दफ्तर के तनाव से खराब हो गई है Mental Health, जानें Office Stress मैनेज करने के तरीके
UP: पत्नी को छोड़ टीचर ने मुस्लिम युवती से की थी शादी, घर के बाहर खून से सनी मिली लाश
पत्नी को छोड़ टीचर ने मुस्लिम युवती से की थी शादी, घर के बाहर खून से सनी मिली लाश
Donald Trump के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेगा ये भारतीय, एलन मस्क भी निभाएंगे बड़ी भूमिका
Donald Trump के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेगा ये भारतीय, एलन मस्क भी निभाएंगे बड़ी भूमिका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल
Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE