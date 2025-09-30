हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
रईश खान | Sep 30, 2025, 11:50 PM IST
1.एक्ट्रेस ने खुद शेयर की तस्वीरें
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम शिवांगी जोशी के घर शादी की शहनाई बजने जा रही है. जी हां, लेकिन शादी एक्ट्रेस नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन शीतल जोशी की हो रही है. शीतल की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है. एक्ट्रेस ने मेहंदी सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
2.खुद दुल्हन लग रहीं शिवांगी
शादी भले ही शीतल की हो रही हो, लेकिन फोटोज देखकर दुल्हन शिवांगी लग रही हैं. उनको हाथों में मेहंदी रचाए हंसते हुए देखा जा सकता है. शिवांगी अपनी बहन की शादी में फुल जश्न में नजर आ रही हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
3.बहन के साथ पोज देती आईं नजर
शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर मेहंदी सेरेमनी के शानदार तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेहंदी से भरे हाथ, प्यार से भरे दिल'. तस्वीरों में दोनों बहनें खूब पोज देती नजर आ रही हैं. शीतल जोशी की शादी देहरादून में हो रही है. जहां एक्ट्रेस का पूरा परिवार और रिश्तेदार पहुंच चुके हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
4.ढोल बजाकर किया डांस
शिवांगी जोशी अपनी बहन की मेहंदी सेरेमनी में ढोल बजाकर डांस और खूब मस्ती करती भी नजर आ रही हैं. शिवांगी और शीतल के साथ-साथ उनके पिता ने भी हाथों पर मेहंदी लगवाई. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
5.पिता ने भी लगवाई मेहंदी
पिता ने अपने हाथों पर लिखवाया, 'दुल्हन के पापा'. तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार इस शादी से कितना खुश है. यूजर्स इस शादी के लिए एक्ट्रेस और उनके परिवार को बधाइयां दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
6.इन टीवी शो से कमाया नाम
शिवांगी जोशी के अगर करियर की बात करें तो उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'बरसातें - मौसम प्यार का', 'बेगूसराय', 'बड़े अच्छे लगते हैं 4', और 'बेकाबू' बड़े टीवी शो में काम किया है. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
7.खतरों के खिलाड़ी 12 में आईं नजर
शिवांगी इन टीवी शो की बदौलत फैंस के दिलों पर राज करती हैं. वह रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12'में भी नजर आई थीं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)
8.इनके साथ रही अफेयर की चर्चा
शिवांगी जोशी की एक्टर कुशाल टंडन के साथ अफेयर की चर्चा काफी रही थी. लेकिन इसी साल जून में कुशाल ने एक पोस्ट कर ब्रेकअप का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था. इससे पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के को-स्टार मोहसिन खान संग भी उनका नाम जुड़ा था. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)