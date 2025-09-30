हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

3 . बहन के साथ पोज देती आईं नजर

शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर मेहंदी सेरेमनी के शानदार तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेहंदी से भरे हाथ, प्यार से भरे दिल'. तस्वीरों में दोनों बहनें खूब पोज देती नजर आ रही हैं. शीतल जोशी की शादी देहरादून में हो रही है. जहां एक्ट्रेस का पूरा परिवार और रिश्तेदार पहुंच चुके हैं. (Photo: Instagram/@shivangijoshi18)