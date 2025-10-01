ढोल बजा, मेहंदी रची! ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी कर रहीं ये टीवी एक्ट्रेस? देखें फोटोज

1 . ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी रचा रहीं शिवांगी जोशी?

टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम शिवांगी जोशी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'बरसातें' और 'बड़े अच्छे लगते हैं फिर से' जैसे शोज से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली शिवांगी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई फोटोज शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नए पोस्ट में शिवांगी को हाथों में मेहंदी रचाए और हंसते हुए देखा जा सकता है, जिससे कई फैंस ने उनकी खुद की शादी का अनुमान लगा रहे हैं.