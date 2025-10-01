FacebookTwitterYoutubeInstagram
ढोल बजा, मेहंदी रची! ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी कर रहीं ये टीवी एक्ट्रेस? देखें फोटोज

Shivangi Joshi Photos After Breakup with Kushal Tandon: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपनी बहन शीतल जोशी की शादी के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. हाथों में मेहंदी रचाए और ढोल बजाते हुए शिवांगी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिससे फैंस और परिवार खुशी मना रहा है.

Pragya Bharti | Oct 01, 2025, 10:41 AM IST

1.ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी रचा रहीं शिवांगी जोशी?

ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी रचा रहीं शिवांगी जोशी?
1

टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम शिवांगी जोशी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'बरसातें' और 'बड़े अच्छे लगते हैं फिर से' जैसे शोज से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली शिवांगी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई फोटोज शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नए पोस्ट में शिवांगी को हाथों में मेहंदी रचाए और हंसते हुए देखा जा सकता है, जिससे कई फैंस ने उनकी खुद की शादी का अनुमान लगा रहे हैं.

2.शिवांगी जोशी ने हाथों में रचाई मेहंदी

शिवांगी जोशी ने हाथों में रचाई मेहंदी
2

वायरल तस्वीरों में शिवांगी जोशी बेहद खुश और उत्साहित दिख रही हैं. उनके हाथों में खूबसूरत मेहंदी सजी है. इस लुक में उन्होंने पारंपरिक पंजाबी रस्मों का पूरा आनंद लिया, जिसकी झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है.

3.ढोल बजाया, डांस किया, कोई कसर नहीं छोड़ी एक्ट्रेस

ढोल बजाया, डांस किया, कोई कसर नहीं छोड़ी एक्ट्रेस
3

इस खास दिन को सेलिब्रेट करने में एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने न सिर्फ हाथों में मेहंदी लगवाई, बल्कि बहन संग ढेरों फोटो खिंचवाई. इसके अलावा, उन्होंने खुद ढोल बजाया और खूब डांस भी किया, जिसकी ताकत और उत्साह की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

4.क्या सचमें शादी कर रही हैं शिवांगी जोशी?

क्या सचमें शादी कर रही हैं शिवांगी जोशी?
4

दरअसल, ये तस्वीरें शिवांगी की खुद की मेहंदी सेरेमनी की नहीं हैं. शिवांगी की बहन शीतल जोशी अपनी जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखने जा रही हैं. शीतल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और बहन की शादी से एक्ट्रेस शिवांगी जोशी बेहद खुश हैं. यह जश्न पूरे परिवार के एकजुट होने और खुशियां मनाने का मौका बन गया है.

5.'दुल्हन के पापा' ने भी लगवाई मेहंदी

'दुल्हन के पापा' ने भी लगवाई मेहंदी
5

सिर्फ शिवांगी और उनकी बहन शीतल ही नहीं, बल्कि एक्ट्रेस के पिता ने भी अपनी बेटी की खुशी में अपने हाथों में मेहंदी लगवाई. पिता के हाथ पर खास तौर पर 'दुल्हन के पापा' लिखा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि पूरा जोशी परिवार इन दिनों खुशियां मना रहा है.

6.फैंस और सेलेब्स ने दी बधाइयां

फैंस और सेलेब्स ने दी बधाइयां
6

शिवांगी जोशी और उनके परिवार की खुशियों में एक्ट्रेस के फैंस भी शामिल हो रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में शिवांगी को बहन की शादी के लिए ढेर सारी बधाइयां दी हैं. कई यूजर्स उनकी एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ने उन्हें 'परफेक्ट सिस्टर' बताया है.

7.कुशाल टंडन संग रिश्ते पर हुआ था खुलासा

कुशाल टंडन संग रिश्ते पर हुआ था खुलासा
7

शिवांगी जोशी की निजी जिंदगी की बात करें तो हाल ही में उनके और टीवी एक्टर कुशाल टंडन संग रिश्ते के चर्चे काफी वक्त तक थे. दोनों की मुलाकात 'बरसातें' शो के सेट पर हुई थी. इस साल जून में कुशाल ने एक पोस्ट शेयर कर अपने ब्रेकअप का ऐलान किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया.

8.मोहसिन खान संग भी जुड़ा था नाम

मोहसिन खान संग भी जुड़ा था नाम
8

इससे पहले शिवांगी का नाम उनके पहले सुपरहिट शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के उनके को-स्टार मोहसिन खान संग भी जुड़ चुका था. ऐसी खबरें थीं कि दोनों लंबे वक्त तक रिश्ते में थे, हालांकि काफी वक्त तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए थे.

9.'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से बनीं सबकी चहेती

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से बनीं सबकी चहेती
9

शिवांगी जोशी टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अपने अभिनय से घर-घर में नाम किया और ऑडियंस के दिलों पर राज करती हैं. अपनी निजी खुशियों को साझा करके उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे अपने फैंस के लिए कितनी मायने रखती हैं.

