Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां
Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम
गणपति विसर्जन के दिन 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार
Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी
एंटरटेनमेंट
1.शिल्पा - राज सुर्खियों में
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस समय सुर्खियों में हैं. दोनों पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. जिसके चलते वे काफी मुश्किलों में हैं.
2.शिल्पा- राज 60 करोड़ मामला
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस समय सुर्खियों में हैं. दोनों पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. जिसके चलते वे काफी मुश्किलों में हैं. अब इसी मामले में शिल्पा-राज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है.
3.शिल्पा-राज पर धोखाधड़ी आरोप
मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 'धोखाधड़ी' के एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार के लिए ₹60.48 करोड़ दिए थे, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों में कर लिया गया. इससे मामला गरमा गया है.
4. शिल्पा शेट्टी के पास कुल सम्पत्ति
मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पास कुल कितनी संपत्ति है? आइए जानें कि वह इतना पैसा कहां से कमाती हैं. सफल फिल्मी करियर के बाद, शिल्पा शेट्टी व्यवसाय में भी सफल रहीं.
5. शिल्पा शेट्टी का सफल फ़िल्म करियर
शिल्पा शेट्टी ने 1993 में फिल्म 'बाजीगर' से अपने अभिनय की शुरुआत की. शुरुआत में सहायक भूमिकाओं से शुरुआत करने के बाद, उन्होंने कई सफल फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया.
6.शिल्पा के बिज़नेस और फिटनेस में सफलता
अभिनय के साथ-साथ शिल्पा शेट्टी ने व्यावसायिक क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है. वह फिटनेस और योग की बहुत बड़ी समर्थक हैं. उन्होंने अपना खुद का फिटनेस ऐप (शिल्पा शेट्टी वेलनेस ऐप) लॉन्च किया है, जिसमें योग और फिटनेस टिप्स दिए गए हैं. उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन डाइट' नाम से एक किताब भी लिखी है.
7.शिल्पा का रेस्टोरेंट और आईपीएल में निवेश
शिल्पा ने मुंबई में 'बास्टियन' जैसे रेस्टोरेंट में निवेश किया है. वह कभी अपने पति राज कुंद्रा के साथ आईपीएल क्रिकेट टीम 'राजस्थान रॉयल्स' की सह-मालकिन थीं.