Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

6 . शिल्पा के बिज़नेस और फिटनेस में सफलता

अभिनय के साथ-साथ शिल्पा शेट्टी ने व्यावसायिक क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है. वह फिटनेस और योग की बहुत बड़ी समर्थक हैं. उन्होंने अपना खुद का फिटनेस ऐप (शिल्पा शेट्टी वेलनेस ऐप) लॉन्च किया है, जिसमें योग और फिटनेस टिप्स दिए गए हैं. उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन डाइट' नाम से एक किताब भी लिखी है.