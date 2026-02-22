FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

Who is Sophie Shine Shikhar Dhawan 2nd Wife: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 40 वर्ष की आयु में अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी की है. इस निजी समारोह में युजवेंद्र चहल सहित करीबी दोस्त शामिल हुए.

Pragya Bharti | Feb 22, 2026, 02:34 PM IST

1.कौन हैं सोफी शाइन जिन्होंने शिखर धवन को बनाया दोबारा दूल्हा?

कौन हैं सोफी शाइन जिन्होंने शिखर धवन को बनाया दोबारा दूल्हा?
1

भारतीय क्रिकेट के 'गब्बर' यानी शिखर धवन ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत कर दी है. 21 फरवरी को धवन ने अपनी लंबे समय की दोस्त सोफी शाइन के साथ सात फेरे लिए. आइए जानते हैं शिखर की नई जीवनसंगिनी के बारे में विस्तार से..

2.40 की उम्र में फिर गूंजी शहनाई

40 की उम्र में फिर गूंजी शहनाई
2

शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया. उनकी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से साल 2023 में कानूनी रूप से तलाक हो गया था. काफी समय तक अकेले रहने के बाद शिखर ने सोफी शाइन को अपना हमसफर चुना. शादी का समारोह काफी निजी रखा गया, जिसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और परिवार के खास सदस्य ही नजर आए.
 

3.आयरलैंड की रहने वाली हैं सोफी शाइन

आयरलैंड की रहने वाली हैं सोफी शाइन
3

सोफी शाइन का जन्म और पालन-पोषण आयरलैंड में हुआ है. वह उम्र में शिखर धवन से करीब 5 साल छोटी हैं (35 वर्ष). उनकी शुरुआती शिक्षा आयरलैंड में हुई, जिसके बाद उन्होंने लाइमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैसलरॉय कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की. वह अपनी बुद्धिमत्ता और प्रोफेशनल रवैये के लिए जानी जाती हैं.
 

4.क्या करती हैं शिखर धवन की पत्नी सोफी शाइन?

क्या करती हैं शिखर धवन की पत्नी सोफी शाइन?
4

वर्तमान में सोफी शाइन, शिखर धवन की अपनी कंपनी 'दा वन स्पोर्ट्स' (Da One Sports) में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) के पद पर कार्यरत हैं. वे शिखर के बिजनेस वेंचर्स को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. दोनों का पेशेवर तालमेल ही धीरे-धीरे निजी प्रेम में बदल गया.

5.दुबई के रेस्टोरेंट में हुई पहली मुलाकात

दुबई के रेस्टोरेंट में हुई पहली मुलाकात
5

शिखर और सोफी की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. इनकी पहली मुलाकात साल 2023 के अंत में दुबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और वे पिछले दो सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. पिछले साल ही शिखर ने सोशल मीडिया पर सोफी की झलक दिखाकर अपने रिश्ते की पुष्टि की थी.
 

6.सोफी की नेटवर्थ और लाइफस्टाइल

सोफी की नेटवर्थ और लाइफस्टाइल
6

अगर नेटवर्थ की बात करें, तो सोफी की कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है. हालांकि यह शिखर धवन की विशाल संपत्ति के मुकाबले कम है, लेकिन एक आत्मनिर्भर महिला के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान मजबूत की है. सोफी को सादगी और फिटनेस काफी पसंद है, जो उन्हें शिखर के काफी करीब लाती है.

