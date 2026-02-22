क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

2 . 40 की उम्र में फिर गूंजी शहनाई

शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया. उनकी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से साल 2023 में कानूनी रूप से तलाक हो गया था. काफी समय तक अकेले रहने के बाद शिखर ने सोफी शाइन को अपना हमसफर चुना. शादी का समारोह काफी निजी रखा गया, जिसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और परिवार के खास सदस्य ही नजर आए.

