Shahrukh khan की ‘King’ कैसे बनी भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म? दमदार सीन्स पर हुआ इतना खर्चा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 09, 2025, 10:44 AM IST
1.Shahrukh khan Movie King Budget
बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान अपनी लगातार तीन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता के बाद अब एक और धमाकेदार वापसी की तैयारी में हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आगामी फिल्म 'किंग' का पहला लुक सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. अब यह बड़ी खबर सामने आई है कि शाहरुख खान की यह फिल्म भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बनने जा रही है.
2.एक कैमियो जो लीड रोल में बदल गया
शुरुआत में, 'किंग' को सुहाना खान अभिनीत फिल्म के तौर पर प्लान किया गया था, जिसमें शाहरुख खान के लिए केवल एक विस्तारित कैमियो की योजना थी, लेकिन चीजें बदलीं, और अब शाहरुख खान न केवल फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि वह खुद लीड रोल में आ गए हैं. यह फिल्म दिन-ब-दिन बड़ी और बेहतर होती जा रही है. यही कारण है कि सिद्धार्थ आनंद के विजन वाली इस पिक्चर को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म माना जा रहा है.
3.‘King’ कैसे बनी भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म?
जब फिल्म 'किंग' पर काम शुरू हुआ था, उस वक्त सुजॉय घोष इसे निर्देशित करने वाले थे और इसका शुरुआती अनुमानित बजट केवल ₹150 करोड़ था. स्क्रिप्ट को और बड़ा और बेहतर बनाने की गुंजाइश को देखते हुए, सुजॉय घोष के एग्जिट के बाद शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद के साथ फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया. एक प्रोड्यूसर के तौर पर, शाहरुख खान दर्शकों का बेहतरीन सीन्स के साथ मनोरंजन करना पसंद करते हैं. नई रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पूरी छूट दी. सिद्धार्थ के विजन से प्रभावित होकर, फिल्म का बजट ₹150 करोड़ से सीधा ₹350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे यह देश की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बन गई.
4.'किंग' का ग्लोबल विजन
'किंग' को केवल भारतीय फिल्म न मानकर एक ग्लोबल फिल्म के तौर पर डिजाइन किया गया है. पश्चिमी देशों में जिस तरह की एक्शन फिल्मों को बनाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, सिद्धार्थ आनंद उसी स्तर की गुणवत्ता को कम लागत में पूरा करने की योजना बना रहे हैं.
5.छह धांसू एक्शन सीक्वेंस पर फोकस
पूरी फिल्म का मुख्य आकर्षण इसके छह धांसू एक्शन सीक्वेंस पर रहेगा, जिन पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है. इन एक्शन सीक्वेंस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे दर्शकों को पहले कभी न देखे गए स्तर का मनोरंजन प्रदान कर सकें.
6.शूटिंग की प्लानिंग और लोकेशन
फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को बेहतरीन ढंग से शूट करने के लिए खास प्लानिंग की गई है. छह में से तीन एक्शन सीक्वेंस एकदम सही और वास्तविक लोकेशन पर शूट किए जाएंगे. जबकि, बाकी तीन सीक्वेंस बड़े और भव्य सेट पर शूट किए जाएंगे.
7.शाहरुख खान की 'किंग' कब होगी रिलीज?
शाहरुख खान और सुहाना खान अभिनीत इस मेगा-एक्शन फिल्म को साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है. फिल्म में शाहरुख खान के शुरुआती सीन पर बहुत भारी भरकम रकम खर्च की गई है. माना जा रहा है कि यह फिल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट होगा, जिसे देखने के बाद दर्शक दंग रह जाएंगे.
