Shahrukh khan की ‘King’ कैसे बनी भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म? दमदार सीन्स पर हुआ इतना खर्चा

3 . ‘King’ कैसे बनी भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म?

जब फिल्म 'किंग' पर काम शुरू हुआ था, उस वक्त सुजॉय घोष इसे निर्देशित करने वाले थे और इसका शुरुआती अनुमानित बजट केवल ₹150 करोड़ था. स्क्रिप्ट को और बड़ा और बेहतर बनाने की गुंजाइश को देखते हुए, सुजॉय घोष के एग्जिट के बाद शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद के साथ फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया. एक प्रोड्यूसर के तौर पर, शाहरुख खान दर्शकों का बेहतरीन सीन्स के साथ मनोरंजन करना पसंद करते हैं. नई रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पूरी छूट दी. सिद्धार्थ के विजन से प्रभावित होकर, फिल्म का बजट ₹150 करोड़ से सीधा ₹350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे यह देश की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बन गई.