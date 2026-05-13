1991 में आई Shahrukh Khan की वो सीक्रेट फिल्म, जो थिएटर में नहीं हुई रिलीज; पर 3hr 43min में जीत लिए बड़े अवॉर्ड्स.. आपने देखी?

1 . Shahrukh Khan Film in 1991 Story

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बॉलीवुड के 'किंग खान' आज अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके शुरुआती करियर में एक ऐसी फिल्म भी थी जिसने व्यावसायिक सफलता के बजाय कलात्मक सम्मान की नई ऊंचाइयों को छुआ. साल 1991-92 में बनी एक फिल्म शाहरुख के उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया, लेकिन यह कभी बड़े पर्दे यानी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई थी. चलिए इस फिल्म का नाम हम आपको बताते हैं.

