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1991 में आई Shahrukh Khan की वो सीक्रेट फिल्म, जो थिएटर में नहीं हुई रिलीज; पर 3hr 43min में जीत लिए बड़े अवॉर्ड्स.. आपने देखी?

1991 में आई Shahrukh Khan की वो सीक्रेट फिल्म, जो थिएटर में नहीं हुई रिलीज; पर 3hr 43min में जीत लिए बड़े अवॉर्ड्स.. आपने देखी?

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1991 में आई Shahrukh Khan की वो सीक्रेट फिल्म, जो थिएटर में नहीं हुई रिलीज; पर 3hr 43min में जीत लिए बड़े अवॉर्ड्स.. आपने देखी?

शाहरुख खान की 1991-92 में आई एक फिल्म, कभी सिनेमाघरों में नहीं लगी, लेकिन इसने 'बेस्ट फिल्म' का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता. मणि कौल द्वारा निर्देशित यह कलात्मक फिल्म अब यूट्यूब पर मुफ्त उपलब्ध है.

Pragya Bharti | May 13, 2026, 04:03 PM IST

1.Shahrukh Khan Film in 1991 Story

Shahrukh Khan Film in 1991 Story
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बॉलीवुड के 'किंग खान' आज अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके शुरुआती करियर में एक ऐसी फिल्म भी थी जिसने व्यावसायिक सफलता के बजाय कलात्मक सम्मान की नई ऊंचाइयों को छुआ. साल 1991-92 में बनी एक फिल्म शाहरुख के उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया, लेकिन यह कभी बड़े पर्दे यानी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई थी. चलिए इस फिल्म का नाम हम आपको बताते हैं.
 

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2.रूसी साहित्य और भारतीय परिवेश का संगम

रूसी साहित्य और भारतीय परिवेश का संगम
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प्रसिद्ध निर्देशक मणि कौल के निर्देशन में बनी यह फिल्म रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की के उपन्यास पर आधारित थी. फिल्म में शाहरुख खान ने एक बेहद जटिल और गहरा किरदार निभाया था, जो समाज की नजरों में अपनी सादगी और बीमारी (मिर्गी) के कारण 'मूर्ख' समझा जाता था. यह फिल्म उस दौर की है जब शाहरुख टीवी से फिल्मों की ओर कदम बढ़ा रहे थे और अपनी 'वर्सेटाइल एक्टिंग' का लोहा मनवा रहे थे.
 

3.क्यों नहीं हुई थिएटर में रिलीज?

क्यों नहीं हुई थिएटर में रिलीज?
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फिल्म को मूल रूप से दूरदर्शन के लिए चार भागों वाली एक मिनी-सीरीज के रूप में बनाया गया था. बाद में इसे एडिट कर एक फिल्म का रूप दिया गया. 90 के दशक के डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि यह फिल्म बहुत ज्यादा कलात्मक है और इसमें नाच-गाने या एक्शन जैसे मसाला तत्वों की कमी है. इसी कारण इसे कमर्शियल रिलीज नहीं मिली.
 

4.बिना रिलीज हुए जीते बड़े अवॉर्ड्स

बिना रिलीज हुए जीते बड़े अवॉर्ड्स
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हैरानी की बात यह है कि बिना थिएटर रिलीज के भी इस फिल्म ने 1993 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में 'बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)' का खिताब अपने नाम किया. 
 

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5.न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हुई तारीफ

न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हुई तारीफ
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इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में इसे खूब सम्मान मिला. अक्टूबर 2016 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इसे 'अहमक' नाम से प्रदर्शित किया गया, जहां दर्शकों ने शाहरुख के शांत और संजीदा अभिनय की जमकर तारीफ की.
 

6.शाहरुख खान की कौन सी मूवी थिएटर रिलीज बिना भी हुई थी मशहूर?

शाहरुख खान की कौन सी मूवी थिएटर रिलीज बिना भी हुई थी मशहूर?
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हम आज जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह है- शाहरुख खान की 'Idiot'. इस मूवी को प्रसिद्ध निर्देशक मणि कौल ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की के उपन्यास  'The Idiot' पर आधारित थी.
 

7.डिजिटल दौर में मुफ्त उपलब्ध

डिजिटल दौर में मुफ्त उपलब्ध
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आज इंटरनेट के कारण यह अनमोल फिल्म फिर से चर्चा में है. शाहरुख के प्रशंसक जो केवल उनके 'रोमांटिक हीरो' वाले अंदाज को जानते हैं, उनके लिए यह फिल्म एक बड़ा सरप्राइज है. लगभग पौने चार घंटे की यह फिल्म अब यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है. यदि आप सिनेमा की गहराई और शाहरुख खान की शुरुआती अदाकारी के कायल हैं, तो आपके लिए ये फिल्म एक मास्टरपीस साबित होगी.

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