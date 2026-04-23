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1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

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1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपनी रोमांटिक इमेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने पर्दे पर डर और जुनून का जो चेहरा दिखाया था, उसे भुला पाना नामुमकिन है. साल 1994 में आई उनकी एक फिल्म ने आज अपनी रिलीज के 32 साल पूरे कर लिए हैं.

Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 01:54 PM IST

1.Bollywood Film Without Hero

Bollywood Film Without Hero
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अमूमन बॉलीवुड फिल्मों में एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलेन की कहानी होती है, लेकिन यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें कोई लीड हीरो नहीं था. फिल्म की पूरी कहानी शाहरुख खान के निगेटिव किरदार (विजय अग्निहोत्री) और माधुरी दीक्षित के इर्द-गिर्द घूमती थी. फिल्म ने दिखाया कि कैसे एकतरफा प्यार इंसान को जानवर बना सकता है.

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2.शाहरुख खान नहीं थे पहली पसंद

शाहरुख खान नहीं थे पहली पसंद
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हैरानी की बात यह है कि इस यादगार रोल के लिए निर्देशक राहुल रवैल की पहली पसंद शाहरुख खान नहीं थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रोल पहले अनिल कपूर को ऑफर किया गया था. लेकिन जब अनिल कपूर ने इस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया, तब शाहरुख खान की एंट्री हुई और उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे क्रूर किरदार बना दिया.

3.बॉक्स ऑफिस पर रही थी फ्लॉप

बॉक्स ऑफिस पर रही थी फ्लॉप
3

इस फिल्म को लगभग 2.65 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया था. फिल्म ने दुनिया भर में करीब 9.66 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हालांकि तकनीकी रूप से इसने अपना बजट निकाल लिया था, लेकिन उस दौर की अपेक्षाओं के हिसाब से इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था दर्शकों के लिए शाहरुख का इतना हिंसक रूप स्वीकार कर पाना उस वक्त आसान नहीं था.
 

4.विलेन बनकर जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड

विलेन बनकर जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड
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भले ही फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने शाहरुख खान की एक्टिंग की जमकर तारीफ की. 'बाजीगर' और 'डर' के बाद यह उनकी तीसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने विलेन का रोल निभाया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का 'सर्वश्रेष्ठ खलनायक' का पुरस्कार मिला, जिसने विलेन के रूप में उनकी साख और मजबूत कर दी.
 

TRENDING NOW

5.माधुरी और शाहरुख की जबरदस्त केमिस्ट्री

माधुरी और शाहरुख की जबरदस्त केमिस्ट्री
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फिल्म में माधुरी दीक्षित ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो विलेन के जुल्मों का शिकार होती है और अंत में बदला लेती है. माधुरी और शाहरुख के बीच की तकरार और तनाव ने फिल्म में जान फूंक दी थी. 'चने के खेत में' जैसे सुपरहिट गानों ने भी फिल्म को चर्चा में बनाए रखा, जो आज भी लोकप्रिय हैं.

6.कौन है ये फिल्म?

कौन है ये फिल्म?
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जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वह 1994 में रिलीज हुई 'अंजाम' है. इसमें शाहरुख खान ने एक खूंखार विलेन की भूमिका निभाई थी. बिना हीरो वाली इस फिल्म में शाहरुख के जुनून ने उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट विलेन अवॉर्ड दिलाया.

7.32 साल बाद भी है 'कल्ट क्लासिक'

32 साल बाद भी है 'कल्ट क्लासिक'
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आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो 'अंजाम' को एक 'कल्ट क्लासिक' माना जाता है. यह फिल्म उस दौर की साहसिक फिल्मों में गिनी जाती है, जिसने यह साबित किया कि फिल्म चलाने के लिए हमेशा एक 'मसीहा' जैसे हीरो की जरूरत नहीं होती; एक मजबूत कहानी और दमदार अभिनय भी दर्शकों को बांधने के लिए काफी है. शाहरुख खान की दरिंदगी और माधुरी का प्रतिशोध आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है.

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