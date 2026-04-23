1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

7 . 32 साल बाद भी है 'कल्ट क्लासिक'

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आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो 'अंजाम' को एक 'कल्ट क्लासिक' माना जाता है. यह फिल्म उस दौर की साहसिक फिल्मों में गिनी जाती है, जिसने यह साबित किया कि फिल्म चलाने के लिए हमेशा एक 'मसीहा' जैसे हीरो की जरूरत नहीं होती; एक मजबूत कहानी और दमदार अभिनय भी दर्शकों को बांधने के लिए काफी है. शाहरुख खान की दरिंदगी और माधुरी का प्रतिशोध आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है.

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