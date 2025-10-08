'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह
राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत ने क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार?
15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया
Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 07:21 PM IST
1.Shah Rukh Khan Vs Salman Khan
इन दोनों सुपरस्टार के देश और दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो इनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. ये ऐसे अभिनेता है कि जहां जाते है तो इनके पीछे सैकड़ों लोगो की भीड़ जमा हो जाती है.
2.लगातार हिट फिल्में
शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है. 2023 में आई शाहरुख की पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा जगत में नए किर्तीमान स्थापित किए थे.
3.शाहरुख खान की नेटवर्थ
अगर शाहरुख खान की नेटवर्थ की बात करें तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के 2025 मुताबिक शाहरुख खान की नेटबर्थ 7500 करोड़ रुपये हो गई है और अब वो अरबपति बन गए हैं.
4.सलमान खान की नेटवर्थ
वहीं अगर सलमान खान की नेटवर्थ की बात करें तो ये लगभग 6300 करोड़ रुपये हैं. जो कि शाहरुख खान की नेटवर्थ से 1200 करोड़ रुपये कम हैं.
5.भारत के सबसे अमीर अभिनेता
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान देश के सबसे अमीर अभिनेता है. 2023 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार उनकी संपत्ति में 200 करोड़ का इजाफा हुआ हैं.