Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

1 . Shah Rukh Khan Vs Salman Khan

1

इन दोनों सुपरस्टार के देश और दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो इनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. ये ऐसे अभिनेता है कि जहां जाते है तो इनके पीछे सैकड़ों लोगो की भीड़ जमा हो जाती है.

