शाहरुख खान की वो फिल्म, जिसमें सच में लगी उनके घुटने में चोट, लेकिन दिखने में लगा फिल्मी सीन

रईश खान | Nov 02, 2025, 10:16 PM IST
1.'किंग' को कौन कर रहा डायरेक्ट
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म King को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान को डायरेक्ट कर चुके हैं.
2.King रिलीज कब होगी?
फिल्म किंग अगले साल यानी 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में खुलासा नहीं किया है. लेकिन इसको किसी फेस्टिवल के आसपास रिलीज किया जा सकता है.
3.राहुल ढोलकिया ने किया खुलासा
इस बीच शाहरुख की 'रईस' फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने बड़ा खुलासा किया है. ढोलकिया ने ही एक्शन ने क्राइम से भरपूर Raees फिल्म को डायरेक्ट किया था.
4.चोट के बावजूद पूरा किया सीन
राहुल ढोलकिया ने SRK की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे कभी दिखावा नहीं करते. हम जब 'रईस' फिल्म के एक्शन और 'उड़ी उड़ी जाए' गाने के सीन को शूट कर रहे थे, उनके घुटने में चोट लगी थी. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और पूरा सीन शूट किया था.
5.चिकन की जगह पसंद किया मटन
ढोलकिया ने बताया कि 'रईस' फिल्म के एक सीन में शाहरुख खान की टीम चाहती थी कि वो फैंसी चिकन खाएं, लेकिन किंग खान ने देसी घर का मटन का बना मटन खाना पसंद किया.
6.'बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग'
उन्होंने कहा कि शाहरुख को इतना लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन वह आज भी अपनी फिल्म के लिए वैसी ही मेहनत करते हैं. ढोलकिया ने कहा कि 'बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग' डायलॉग के बारे में जब मैंने उनको बताया तो SRK ने तुरंत इसको कैच कर लिया था.