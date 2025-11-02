FacebookTwitterYoutubeInstagram
जोधपुर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने जताया दुख

Tips For Glowing Skin: केमिकल वाले महंगी क्रीम नहीं, नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे

वृश्चिक और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महुआ में तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ किया चुनाव प्रचार, कहा- पार्टी से बड़ा कोई नहीं

शाहरुख खान की वो फिल्म, जिसमें सच में लगी घुटने में चोट, लेकिन दिखने में लगा फिल्मी सीन

हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

शाहरुख खान की वो फिल्म, जिसमें सच में लगी उनके घुटने में चोट, लेकिन दिखने में लगा फिल्मी सीन

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज यानी 2 नवंबर 2025 को अपना 60वीं जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उन्होंने अपने फैंस के लिए एक खास गिफ्ट दिया. शाहरुख ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' (King Teaser) लॉन्च किया.

रईश खान | Nov 02, 2025, 10:16 PM IST

1.'किंग' को कौन कर रहा डायरेक्ट

'किंग' को कौन कर रहा डायरेक्ट
1

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म King को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान को डायरेक्ट कर चुके हैं.

2.King रिलीज कब होगी?

King रिलीज कब होगी?
2

फिल्म किंग अगले साल यानी 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में खुलासा नहीं किया है. लेकिन इसको किसी फेस्टिवल के आसपास रिलीज किया जा सकता है.

3.राहुल ढोलकिया ने किया खुलासा

राहुल ढोलकिया ने किया खुलासा
3

इस बीच शाहरुख की 'रईस' फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने बड़ा खुलासा किया है. ढोलकिया ने ही एक्शन ने क्राइम से भरपूर Raees फिल्म को डायरेक्ट किया था.

4.चोट के बावजूद पूरा किया सीन

चोट के बावजूद पूरा किया सीन
4

राहुल ढोलकिया ने SRK की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे कभी दिखावा नहीं करते. हम जब 'रईस' फिल्म के एक्शन और 'उड़ी उड़ी जाए' गाने के सीन को शूट कर रहे थे, उनके घुटने में चोट लगी थी. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और पूरा सीन शूट किया था.

5.चिकन की जगह पसंद किया मटन

चिकन की जगह पसंद किया मटन
5

ढोलकिया ने बताया कि 'रईस' फिल्म के एक सीन में शाहरुख खान की टीम चाहती थी कि वो फैंसी चिकन खाएं, लेकिन किंग खान ने देसी घर का मटन का बना मटन खाना पसंद किया.

6.'बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग'

'बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग'
6

उन्होंने कहा कि शाहरुख को इतना लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन वह आज भी अपनी फिल्म के लिए वैसी ही मेहनत करते हैं. ढोलकिया ने कहा कि 'बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग' डायलॉग के बारे में जब मैंने उनको बताया तो SRK ने तुरंत इसको कैच कर लिया था.

