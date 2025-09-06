आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
रईश खान | Sep 06, 2025, 08:02 PM IST
1.सुहाना खान चर्चा में क्यों?
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) एक जमीन की वजह से विवादों में आ गई हैं. दरअसल, सुहाना ने रायगढ़ जिले के अलीबाग करोड़ों की एक कृषि भूमि खरीदी है. आरोप है कि इस जमीन को खरीदने के लिए सुहाना को दस्तावेजों में किसान बताया गया है.
2.किसके नाम खरीदी जमीन
महाराष्ट्र राज्य के कानून के अनुसार, केवल किसान ही कृषि भूमि की जमीन को खरीद सकता है. अगर ऐसा हुआ तो 12 करोड़ 91 लाख रुपये में खरीदी गई सुहाना की इस जमीन की डील कैंसिल हो सकती है. यह प्रॉपर्टी Deja Vu Farm Pvt Ltd. कंपनी के नाम रजिस्टर हुई है. इस कंपनी के डायरेक्टर गौरी खान, उनकी मां और भाभी हैं.
3.बच्चों के करियर बनाने में जुटे SRK
शाहरुख खान इस समय अपने बच्चों के करियर पर फोकस करने में जुटे हुए हैं. सुहाना खान ने नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज़' में वेरोनिका लॉज के रूप में डेब्यू किया था. हालांकि अब वो अपने पिता शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'King' में नजर आने वाली हैं.
4.कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना?
सुहाना का जन्म 22 मई, 2000 को मुंबई में हुआ था. यहीं के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली पढ़ाई की. इसके बाद ऑर्डिंगली कॉलेज, इंग्लैंड से ग्रेजुएशन किया. इसके अलावा सुहाना ने अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से एक्टिंग और ड्रामा सीखा.
5.सुहाना की नेटवर्थ कितनी है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना खान की नेटवर्थ 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है. 12.91 करोड़ का हाल ही में उन्होंने अलीबाग में कृषि भूमि खरीदी है. जिसको लेकर विवाद हो रहा है. उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है. 2021 में उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ थी. सुहाना कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी करती हैं. जिनके लिए वो मोटी फीस वसूलती हैं.
6.इस शो से आर्यन कर रहे डेब्यू
वहीं, आर्यन खान का 'The Bads Of Bollywood' शो आ रहा है. यह 18 सितंबर 2025 को रिलीज होगा. 13 नवंबर 1997 को जन्मे की स्कूली पढ़ाई भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और लंदन के सेवनोक्स स्कूल से की. इसके बाद आर्यन ने दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहां से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की. इस हिसाब से आर्यन, सुहाना से ज्यादा पढ़ें-लिखे हैं.
7.आर्यन खान की कितनी नेटवर्थ
मिंट रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन के पास 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. आर्यन ने साल 2023 में कपड़ों का ब्रांड D'YAVOL X लॉन्च किया था. जिसको शाहरुख और सुहाना प्रमोट करते हैं. इस ब्रांड से आर्यन को मोटी कमाई होती है. शाहरुख खान के लाडले ने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रखा है. पिछले साल दिल्ली के पंचशील पार्क में 37 करोड़ के दो फ्लोर खरीदे थे.