आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

6 . इस शो से आर्यन कर रहे डेब्यू

वहीं, आर्यन खान का 'The Bads Of Bollywood' शो आ रहा है. यह 18 सितंबर 2025 को रिलीज होगा. 13 नवंबर 1997 को जन्मे की स्कूली पढ़ाई भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और लंदन के सेवनोक्स स्कूल से की. इसके बाद आर्यन ने दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहां से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की. इस हिसाब से आर्यन, सुहाना से ज्यादा पढ़ें-लिखे हैं.