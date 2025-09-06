FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Childhood Cancer Risk: लड़के या लड़कियों को? जानें बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

शाहरुख खान इस समय अपने बच्चों के करियर पर फोकस करने में जुटे हुए हैं. सुहाना और आर्यन खान दोनों ही बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं. सुहाना अपने पिता के साथ फिल्म 'King' में नजर आने वाली हैं.

रईश खान | Sep 06, 2025, 08:02 PM IST

1.सुहाना खान चर्चा में क्यों?

सुहाना खान चर्चा में क्यों?
1

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) एक जमीन की वजह से विवादों में आ गई हैं. दरअसल, सुहाना ने रायगढ़ जिले के अलीबाग करोड़ों की एक कृषि भूमि खरीदी है. आरोप है कि इस जमीन को खरीदने के लिए सुहाना को दस्तावेजों में किसान बताया गया है.

Advertisement

2.किसके नाम खरीदी जमीन

किसके नाम खरीदी जमीन
2

महाराष्ट्र राज्य के कानून के अनुसार, केवल किसान ही कृषि भूमि की जमीन को खरीद सकता है. अगर ऐसा हुआ तो 12 करोड़ 91 लाख रुपये में खरीदी गई सुहाना की इस जमीन की डील कैंसिल हो सकती है. यह प्रॉपर्टी Deja Vu Farm Pvt Ltd. कंपनी के नाम रजिस्टर हुई है. इस कंपनी के डायरेक्टर गौरी खान, उनकी मां और भाभी हैं.

3.बच्चों के करियर बनाने में जुटे SRK

बच्चों के करियर बनाने में जुटे SRK
3

शाहरुख खान इस समय अपने बच्चों के करियर पर फोकस करने में जुटे हुए हैं. सुहाना खान ने नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज़' में वेरोनिका लॉज के रूप में डेब्यू किया था. हालांकि अब वो अपने पिता शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'King' में नजर आने वाली हैं.

4.कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना?
4

सुहाना का जन्म 22 मई, 2000 को मुंबई में हुआ था. यहीं के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली पढ़ाई की. इसके बाद ऑर्डिंगली कॉलेज, इंग्लैंड से ग्रेजुएशन किया. इसके अलावा सुहाना ने अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से एक्टिंग और ड्रामा सीखा.

TRENDING NOW

5.सुहाना की नेटवर्थ कितनी है?

सुहाना की नेटवर्थ कितनी है?
5

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना खान की नेटवर्थ 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है. 12.91 करोड़ का हाल ही में उन्होंने अलीबाग में कृषि भूमि खरीदी है. जिसको लेकर विवाद हो रहा है. उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है. 2021 में उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ थी. सुहाना कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी करती हैं. जिनके लिए वो मोटी फीस वसूलती हैं.

6.इस शो से आर्यन कर रहे डेब्यू

इस शो से आर्यन कर रहे डेब्यू
6

वहीं, आर्यन खान का 'The Bads Of Bollywood' शो आ रहा है. यह 18 सितंबर 2025 को रिलीज होगा. 13 नवंबर 1997 को जन्मे की स्कूली पढ़ाई भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और लंदन के सेवनोक्स स्कूल से की. इसके बाद आर्यन ने दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहां से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की. इस हिसाब से आर्यन, सुहाना से ज्यादा पढ़ें-लिखे हैं.

7.आर्यन खान की कितनी नेटवर्थ

आर्यन खान की कितनी नेटवर्थ
7

मिंट रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन के पास 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. आर्यन ने साल 2023 में कपड़ों का ब्रांड D'YAVOL X लॉन्च किया था. जिसको शाहरुख और सुहाना प्रमोट करते हैं. इस ब्रांड से आर्यन को मोटी कमाई होती है. शाहरुख खान के लाडले ने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रखा है. पिछले साल दिल्ली के पंचशील पार्क में 37 करोड़ के दो फ्लोर खरीदे थे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE