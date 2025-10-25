Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

1 . Satish Shah 7 Iconic Roles

मशहूर अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. सतीश, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थें, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और बहुमुखी अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई. उन्होंने चार दशकों से अधिक के अपने करियर में 250 से अधिक फिल्मों और कई हिट टीवी शोज में काम किया. यहां उनकी फिल्मों और टीवी शोज के 7 सर्वश्रेष्ठ और यादगार किरदारों का जिक्र है.