Satish Kaushik last rites: बेटी ने शेयर किया 'पापा' के लिए पोस्ट, नम आंखों से सतीश कौशिक के अंतिम दर्शन करने पहुंचे Bollywood सेलेब्स

Satish Kaushik last rites: दिग्गज एक्टर और फिल्ममेकर सतीश कौशिक (Satish Kaushik passed away) अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. 66 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है. आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. सतीश दिल्ली में थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा.

1. Boney Kapoor at Satish Kaushik funeral

2. Satish Kaushik friends at his last rites