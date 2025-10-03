FacebookTwitterYoutubeInstagram
Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ सर रवींद्र जडेजा ने ठोका शतक, टूटा महेद्र सिंह धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड

तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास

Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा

दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

Namo Bharat Train: अब दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 1 में होगा पूरा, जानें कितने होंगे स्टेशन

एंटरटेनमेंट

तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) और लॉलीवुड एक्ट्रेस सना जावेद के तलाक की खबरें वायरल हो रही है. लेकिन सच्चाई क्या है क्या ये कपल सच में एक दूसरे से दूर होने वाला है, आइए जानत हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 06:40 PM IST

1.वीडियो की वजह से हुई कन्फ्यूजन

वीडियो की वजह से हुई कन्फ्यूजन
1

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में दोनों किसी इवेंट में साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. सना सोएब की तरफ देखने से भी बच रही है. 

2.क्या होने वाला है दोनों का तलाक

क्या होने वाला है दोनों का तलाक
2

इस वीडियो के सामने आते ही खबरे उड़ने लगी कि इनके बीच जरूर कोई टेंशन चल रही है. वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये दोनों तलाक लेने वाले हैं. तो वहीं कुछ का मानना है कि शायद वीडियो में जैसा दिख रहा हो वैसा न हो. 

3.क्यों नहीं कर रहे बातचीत

क्यों नहीं कर रहे बातचीत
3

कई बार लंबे शूट और वर्क कमिटमेंट के चलते किसी से बातचीत करने का मूड नहीं होता. हो सकता है कि इनके बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ हो. खैर सच क्या है वो तो समय ही बताएंगा. 
 

4.सना जावेद से किया था निकाह

सना जावेद से किया था निकाह
4

शोएब और सना ने जनवरी 2024 में एक प्राइवेट सेरेमनी में निकाह किया था. दोनों को ही अपनी शादी के समय कई तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था.

5.सानिया मिर्जा को दिया तलाक

सानिया मिर्जा को दिया तलाक
5

शोएब मलिक ने पहली शादी Ayesha Siddiqui के साथ की थी, इसके बाद उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ निकाह किया, सानिया को तलाक देने के बाद उन्होंने सना जावेद के साथ निकाह किया था. 
 

