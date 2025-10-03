तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 06:40 PM IST
1.वीडियो की वजह से हुई कन्फ्यूजन
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में दोनों किसी इवेंट में साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. सना सोएब की तरफ देखने से भी बच रही है.
2.क्या होने वाला है दोनों का तलाक
इस वीडियो के सामने आते ही खबरे उड़ने लगी कि इनके बीच जरूर कोई टेंशन चल रही है. वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये दोनों तलाक लेने वाले हैं. तो वहीं कुछ का मानना है कि शायद वीडियो में जैसा दिख रहा हो वैसा न हो.
3.क्यों नहीं कर रहे बातचीत
कई बार लंबे शूट और वर्क कमिटमेंट के चलते किसी से बातचीत करने का मूड नहीं होता. हो सकता है कि इनके बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ हो. खैर सच क्या है वो तो समय ही बताएंगा.
4.सना जावेद से किया था निकाह
शोएब और सना ने जनवरी 2024 में एक प्राइवेट सेरेमनी में निकाह किया था. दोनों को ही अपनी शादी के समय कई तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था.
5.सानिया मिर्जा को दिया तलाक
शोएब मलिक ने पहली शादी Ayesha Siddiqui के साथ की थी, इसके बाद उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ निकाह किया, सानिया को तलाक देने के बाद उन्होंने सना जावेद के साथ निकाह किया था.