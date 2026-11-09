समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

3 . क्यूट स्माइल वाला पोज वायरल

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पार्टी में मेधा ने लाल रंग का अनारकली सूट चुना, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने बालों को खुला रखा है और माथे पर छोटी बिंदी लगाई. समय ने आइवरी रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और सफेद पजामा पहना है. दोनों का क्यूट स्माइल वाला पोज इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'मुंबई में अपने घर पर एक हाउस पा्टी रखी, जिसमें अपने दोस्तों, माता-पिता को बुलाया. (Image Credit: instagram/ maisamayhoon)