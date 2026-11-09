समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 09, 2026, 07:19 PM IST
1.समय रैना और मेधा शंकर
स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना और '12th फेल' फेम अभिनेत्री मेधा शंकर इन दिनों डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. समय ने मुंबई स्थित नए घर में दिवाली पार्टी रखी थी, जहां पर करीबी दोस्तों और घर वाले भी मौजूद थे. इन सभी के बीच समय ने जब अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मेधा संग फोटो शेयर की तो रिश्ते की चर्चा और तेज हो गई. (Image Credit: instagram/ maisamayhoon)
2.क्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं समय-मेधा?
सोशल मीडिया पर दिवाली पार्टी के दौरान समय रैना और मेधा शंकर की तस्वीरे आने के बाद फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है? क्या समय रैना और मेधा शंकर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? लेकिन इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब दोनों की तरफ से अभी नहीं आया है. (Image Credit: instagram/ maisamayhoon- medhashankr)
3.क्यूट स्माइल वाला पोज वायरल
पार्टी में मेधा ने लाल रंग का अनारकली सूट चुना, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने बालों को खुला रखा है और माथे पर छोटी बिंदी लगाई. समय ने आइवरी रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और सफेद पजामा पहना है. दोनों का क्यूट स्माइल वाला पोज इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'मुंबई में अपने घर पर एक हाउस पा्टी रखी, जिसमें अपने दोस्तों, माता-पिता को बुलाया. (Image Credit: instagram/ maisamayhoon)
4.पार्टी में कई सितारे शामिल
समय रैना की पार्टी में वरुण धवन, कीकू शारदा, मुनव्वर फारुकी, आशीष चंचलानी, सिद्धांत चतुर्वेदी, वीर पहाड़िया, जाकिर खान, शेरोन वर्मा और 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी समेत कई जाने-माने चेहरे भी शामिल थे. (Image Credit: instagram/ maisamayhoon)
5.कब से चल रही डेटिंग की अफवाहें?
समय रैना और मेधा शंकर के रिलेशनशिप की अफवाहें इस साल 2026 में आनी शुरू हुई थी. दोनों को साथ में कई इंवेट में देखा गया और साथ ही साथ मेधा समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीन में एक गेस्ट के तौर पर भी आई थी. फैंस को इंतजार है कि क्या समय रैना कभी लव लाइफ का खुलासा करेंगे या निजी जिंदगी को इसी तरह लाइमलाइट से दूर ही रखेंगे.(Image Credit: instagram/ maisamayhoon- medhashankr)