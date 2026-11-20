7 . सुरभि ज्योति और सुमित सूरी

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टीवी की मशहूर अभिनेत्री सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ने 13 जून 2026 को अपनी पहली संतान के रूप में बेटी का स्वागत किया. अक्टूबर 2024 में शादी के बाद इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि बेटी के जिंदगी में आने से उनका दिल प्यार और आभार से भरा हुआ है. बेटी के जन्म के एक महीने पूरे होने पर 13 जुलाई 2026 को सुरभि और सुमित ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नन्हीं परी का नाम 'सहर' बताया था.