एंटरटेनमेंट
Jaya Pandey | Nov 20, 2026, 06:32 PM IST
1.सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरु के घर आया नन्हा मेहमान
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया है. उन्होंने बेटे का नाम देव निदिमोरु रखा है. सोशल मीडिया पर बच्चे की पहली झलक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- आवर ब्यूटीफुल बॉय, देव निदिमोरु. 19.11.2026. द हैपिएस्ट आवर हार्ट्स हैव एवर बीन.
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2.साल 2026 किन सेलिब्रिटीज के घर आए नन्हे मेहमान
साल 2026 फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के लिए बेहद खास रहा है. इस साल कई सेलिब्रिटी कपल्स के घर नन्हे मेहमानों ने दस्तक दी है. किसी के घर बेटे का जन्म हुआ तो किसी ने बेटी का स्वागत किया. वहीं कुछ सितारे ऐसे भी रहे, जिनके घर जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंजी. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी जगत तक के कई बड़े नाम शामिल हैं.
3.दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी इस साल दूसरी बार माता-पिता बने. दोनों ने 19 सितंबर 2026 को अपनी दूसरी बेटी का स्वागत किया. इससे पहले सितंबर 2024 में उनके घर पहली बेटी दुआ का जन्म हुआ था. कपल ने सोशल मीडिया पर एक छोटे से बेबी फुटप्रिंट की तस्वीर शेयर कर दूसरी बार पैरेंट्स बनने की जानकारी दी थी.
4.अनुष्का रंजन और आदित्य सील
एक्ट्रेस अनुष्का रंजन और एक्टर आदित्य सील के घर 23 अगस्त 2026 को जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ. उन्होंने अपनी बेटियों के नाम वीरा रंजन सील और माही रंजन सील रखे हैं. 21 नवंबर 2021 को शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी शेयर की और अपनी बेटियों को जिंदगी रोशन करने वाला सनशाइन बताया था.
5.पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा
टीवी स्टार पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा के घर अगस्त 2026 में नन्हा मेहमान आया था. दोनों दूसरी बार माता-पिता बने थे. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बच्ची की पहली झलक का वीडियो भी शेयर किया था. साल 2020 में शादी करने वाला यह कपल उसी साल अक्तूबर में बेटे के पैरेंट्स बने थे.
6.करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा
एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा ने 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटे का स्वागत किया था. शादी के लगभग चार साल बाद दोनों माता-पिता बने और सोशल मीडिया के जरिए यह खुशखबरी फैंस के साथ साझा की.
7.सुरभि ज्योति और सुमित सूरी
टीवी की मशहूर अभिनेत्री सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ने 13 जून 2026 को अपनी पहली संतान के रूप में बेटी का स्वागत किया. अक्टूबर 2024 में शादी के बाद इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि बेटी के जिंदगी में आने से उनका दिल प्यार और आभार से भरा हुआ है. बेटी के जन्म के एक महीने पूरे होने पर 13 जुलाई 2026 को सुरभि और सुमित ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नन्हीं परी का नाम 'सहर' बताया था.
8.दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया
टीवी की मशहूर जोड़ी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के लिए भी यह साल यादगार रहा. शादी के करीब 10 साल बाद दोनों ने मई 2026 में जुड़वा बेटों का स्वागत किया. कुछ महीनों बाद कपल ने अपने बच्चों के नाम भी बताए. उन्होंने बेटों का नाम दैविक और वैद्विक रखा है. दोनों के घर एक साथ दो नन्हे मेहमानों के आने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गईं.
9.एटली और प्रिया
फिल्ममेकर एटली और उनकी पत्नी प्रिया के घर भी इस साल खुशियों ने दस्तक दी. दोनों 20 अप्रैल 2026 को दूसरी बार माता-पिता बने और उनके घर बेटी का जन्म हुआ. इससे पहले जनवरी 2023 में उनके बेटे मीर का जन्म हुआ था. अब बेटी के आने के बाद उनका परिवार पूरा हो गया है. एटली ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की थी, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें बधाई दी.
10.रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम
अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम भी इस साल पहली बार माता-पिता बने. 10 मार्च 2026 को उनके यहां बेटी का जन्म हुआ था. कपल ने अपनी बेटी का नाम न्योमिका हुड्डा रखा है. बेटी के एक महीने की होने पर रणदीप ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का खुलासा किया था.
11.सोनम कपूर से लेकर राम चरण तक बने माता-पिता
सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 29 मार्च 2026 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था. वहीं, साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला 31 जनवरी 2026 को दोबारा माता-पिता बने थे. कपल ने जुड़वां बच्चों (एक बेटे और एक बेटी) का स्वागत किया था और उनका नाम शिव राम और अन्वीरा देवी रखा.
12.कियारा आडवाणी के घर आने वाला है नन्हा मेहमान
बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 7 अक्टूबर 2026 को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की थी. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वे एक बार फिर माता-पिता बनने वाले हैं. इससे पहले कपल ने 2025 में अपनी बेटी सरायाह का स्वागत किया था.