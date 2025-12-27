FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CGPSC Admit Card 2025: SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CGPSC Admit Card 2025: SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Salman Khan Birthday: सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर उनकी बचपन से लेकर जवानी तक की दुर्लभ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो उनके एक चुलबुले बच्चे से सुपरस्टार बनने के सफर को दर्शाती हैं.

Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 10:06 AM IST

1.Salman khan unseen photos from childhood

Salman khan unseen photos from childhood
1

27 दिसंबर को जब सलमान खान अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो उनके फैंस के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस साल उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमें उस दौर में ले जाती हैं जब सलमान केवल 'सलीम खान के बेटे' थे. तब वे बड़े'सुपरस्टार सलमान' नहीं थे.

Advertisement

2.Salman khan childhood photos

Salman khan childhood photos
2

यह सलमान खान की बचपन की तस्वीर है, जिसे आपने शायद ही देखा होगा. यह अनदेखी तस्वीर केवल तस्वीर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की कहानी है. उनकी मां सलमा खान के साथ की तस्वीर उनके गहरे पारिवारिक जुड़ाव की गवाही देती है..बचपन की उस मासूमियत से लेकर आज के मैच्योर 'भाईजान' तक, सलमान का सफर संघर्ष, सफलता और सादगी का एक बेहतरीन मिश्रण है.

3.Salman khan childhood pictures

Salman khan childhood pictures
3

पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में नन्हे सलमान बेहद क्यूट लग रहे हैं. वे शैतानी अंदाज में कैमरे की ओर देख रहे हैं. 

4.Salman khan Photos with Brothers

Salman khan Photos with Brothers
4

इस तस्वीर में सलमान को उनके भाइयों अरबाज और सोहेल के साथ देखा जा सकता है. उनकी आंखों की चमक आज के 'दबंग' अवतार जैसी ही है.
 

TRENDING NOW

5.फिल्मी यारी की यादें

फिल्मी यारी की यादें
5

शाहरुख खान और करीबी दोस्त ऋतिक रोशन के साथ सलमान की यह बेहद खूबसूरत फोटो है.  ये तस्वीर दिखाती हैं कि समय के साथ समीकरण भले बदले हों, लेकिन सलमान ने अपनी दोस्ती हमेशा शिद्दत से निभाई है.

6.Salman khan Unseen Old Photos

Salman khan Unseen Old Photos
6

फिल्मों में आने से पहले सलमान खान ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था. उस दौर की तस्वीरों में वे काफी दुबले-पतले और चॉकलेटी लुक में नजर आते हैं. उनके पुराने पोर्टफोलियो की तस्वीरें बताती हैं कि वे शुरुआत से ही कैमरा-फ्रेंडली थे. दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों वे शर्ट उतारने के बजाय उस समय के ट्रेंडी और रंगीन कपड़ों में पोज देते थे. सलमान अपने परिवार के बेहद करीब हैं. इस तस्वीर में सलमान अपने पिता सलीम खान के साथ हैं.

7.Salman khan film in 1990

Salman khan film in 1990
7

साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'बागीः ए रिबेल फॉर लव' सुपरहिट हुई थी. इसके बाद, सलमान खान ने साल 1991 में लगातार 3 सुपरहिट फिल्में 'पत्थर के फूल', 'सनम बेवफा' और 'कुरबान' दीं.

8.Salman khan film in 1988

Salman khan film in 1988
8

सलमान खान ने साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से डेब्यू किया था, लेकिन वे मशहूर सूरज आर बड़जात्या की रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म 'मैंने प्यार किया' से हुए.

9.Salman khan Upcoming Films

Salman khan Upcoming Films
9

सलमान खान की आने वाली फिल्मों में मुख्य रूप से 'सिकंदर'(ईद 2025) और 'बैटल ऑफ गलवान'(2026 में रिलीज होने की उम्मीद) शामिल हैं. साथ ही 'किक 2', 'टाइगर वर्सेस पठान', और 'अंदाज अपना अपना 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं, जो 2026-2027 के आसपास रिलीज हो सकती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
MORE
Advertisement
धर्म
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
MORE
Advertisement