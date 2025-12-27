Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 10:06 AM IST
1.Salman khan unseen photos from childhood
27 दिसंबर को जब सलमान खान अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो उनके फैंस के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस साल उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमें उस दौर में ले जाती हैं जब सलमान केवल 'सलीम खान के बेटे' थे. तब वे बड़े'सुपरस्टार सलमान' नहीं थे.
2.Salman khan childhood photos
यह सलमान खान की बचपन की तस्वीर है, जिसे आपने शायद ही देखा होगा. यह अनदेखी तस्वीर केवल तस्वीर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की कहानी है. उनकी मां सलमा खान के साथ की तस्वीर उनके गहरे पारिवारिक जुड़ाव की गवाही देती है..बचपन की उस मासूमियत से लेकर आज के मैच्योर 'भाईजान' तक, सलमान का सफर संघर्ष, सफलता और सादगी का एक बेहतरीन मिश्रण है.
3.Salman khan childhood pictures
पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में नन्हे सलमान बेहद क्यूट लग रहे हैं. वे शैतानी अंदाज में कैमरे की ओर देख रहे हैं.
4.Salman khan Photos with Brothers
इस तस्वीर में सलमान को उनके भाइयों अरबाज और सोहेल के साथ देखा जा सकता है. उनकी आंखों की चमक आज के 'दबंग' अवतार जैसी ही है.
5.फिल्मी यारी की यादें
शाहरुख खान और करीबी दोस्त ऋतिक रोशन के साथ सलमान की यह बेहद खूबसूरत फोटो है. ये तस्वीर दिखाती हैं कि समय के साथ समीकरण भले बदले हों, लेकिन सलमान ने अपनी दोस्ती हमेशा शिद्दत से निभाई है.
6.Salman khan Unseen Old Photos
फिल्मों में आने से पहले सलमान खान ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था. उस दौर की तस्वीरों में वे काफी दुबले-पतले और चॉकलेटी लुक में नजर आते हैं. उनके पुराने पोर्टफोलियो की तस्वीरें बताती हैं कि वे शुरुआत से ही कैमरा-फ्रेंडली थे. दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों वे शर्ट उतारने के बजाय उस समय के ट्रेंडी और रंगीन कपड़ों में पोज देते थे. सलमान अपने परिवार के बेहद करीब हैं. इस तस्वीर में सलमान अपने पिता सलीम खान के साथ हैं.
7.Salman khan film in 1990
साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'बागीः ए रिबेल फॉर लव' सुपरहिट हुई थी. इसके बाद, सलमान खान ने साल 1991 में लगातार 3 सुपरहिट फिल्में 'पत्थर के फूल', 'सनम बेवफा' और 'कुरबान' दीं.
8.Salman khan film in 1988
सलमान खान ने साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से डेब्यू किया था, लेकिन वे मशहूर सूरज आर बड़जात्या की रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म 'मैंने प्यार किया' से हुए.
9.Salman khan Upcoming Films
सलमान खान की आने वाली फिल्मों में मुख्य रूप से 'सिकंदर'(ईद 2025) और 'बैटल ऑफ गलवान'(2026 में रिलीज होने की उम्मीद) शामिल हैं. साथ ही 'किक 2', 'टाइगर वर्सेस पठान', और 'अंदाज अपना अपना 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं, जो 2026-2027 के आसपास रिलीज हो सकती हैं.
