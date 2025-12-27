Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

6 . Salman khan Unseen Old Photos

फिल्मों में आने से पहले सलमान खान ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था. उस दौर की तस्वीरों में वे काफी दुबले-पतले और चॉकलेटी लुक में नजर आते हैं. उनके पुराने पोर्टफोलियो की तस्वीरें बताती हैं कि वे शुरुआत से ही कैमरा-फ्रेंडली थे. दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों वे शर्ट उतारने के बजाय उस समय के ट्रेंडी और रंगीन कपड़ों में पोज देते थे. सलमान अपने परिवार के बेहद करीब हैं. इस तस्वीर में सलमान अपने पिता सलीम खान के साथ हैं.