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टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ शील्ड समेत कड़ी सुरक्षा

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टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ शील्ड समेत कड़ी सुरक्षा

Salman Khan Security: टाइगर श्रॉफ की कार फायरिंग के बाद अब सलमान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी है. बुलेटप्रूफ जैकेट पहने सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी की गई है.

Ritika | Oct 19, 2026, 07:37 PM IST

1.सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा

सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा
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मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही बॉलीवुड की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. रविवार शाम जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई. टाइगर बाल-बाल बच गए. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिली जिस कारण उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी है. बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं. (Image Credit:IANS) 

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2.गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मी

गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मी
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सलमान खान के घर के बाहर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मी और पुलिस की गाड़ी देखी गई हैं. बाहर से आने-जाने वाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है. गैलेक्सी अपार्टमेंट में सुरक्षा कड़ी हो गई है. टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के दौरान टाइगर के ड्राइवर को चोटें आई हैं और एक्टर को भी सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज में पट्टी बांधे देख सकते हैं.  (Image Credit:IANS) 

3.गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बड़े इंतजाम

गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बड़े इंतजाम
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सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहले भी सुरक्षा को लेकर कई बार बड़े इंतजाम किए जा चुके हैं. IANS द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में जवानों को बुलेटप्रूफ जैकेट पहने देखा गया है. पुलिस वाहनों की सख्या को भी बढ़ाया गया है.  (Image Credit:instagram) 

4.टाइगर श्रॉफ मामले के बाद बढ़ी सुरक्षा

टाइगर श्रॉफ मामले के बाद बढ़ी सुरक्षा
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14 अप्रैल 2024 की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई थी. उस दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. टाइगर श्रॉफ पर ताजा हमले के बाद से ही सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. सभी गाड़ियों की अच्छे से जांच चल रही हैं. (Image Credit:instagram) 

TRENDING NOW

5.कई बार मिल चुकी हैं सलमान खान को धमकियां

कई बार मिल चुकी हैं सलमान खान को धमकियां
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सलमान खान को कई सालों से एक बार नहीं बल्कि कई बार धमकियां मिल चुकी है. सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में 1998 के काले हिरण वाला मामला जुड़ा है, जो आज तक भी शांत नहीं हुआ है. बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरण का धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है. यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को धमकियों आती हैं. (Image Credit:instagram) 

6.2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की घटना

2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की घटना
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सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिसकर्मियों और बुलेटप्रूफ जैकेट में सुरक्षाकर्मियों को देखा जा रहा है. गैलेक्सी के बाहर सुरक्षा इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये वो ही जगह है जहां 2024 में  फायरिंग की घटना हो चुकी है. (Image Credit:IANS) 

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