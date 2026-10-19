टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ शील्ड समेत कड़ी सुरक्षा

1 . सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा

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मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही बॉलीवुड की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. रविवार शाम जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई. टाइगर बाल-बाल बच गए. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिली जिस कारण उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी है. बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं. (Image Credit:IANS)