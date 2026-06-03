Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार

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Pragya Bharti | Jun 03, 2026, 12:51 PM IST
1.Salman khan co actress got fame without dailogues
बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं. आज हम बात कर रहे हैं उसी नन्हीं सी एक्ट्रेस की जिसने अपनी मासूमियत से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था. आज वह अपना 18वां जन्मदिन मना रही हैं.
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2.7 साल की उम्र में बनाया रिकॉर्ड
हर्षाली ने जब 2015 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में काम किया था, तब वह बहुत छोटी थीं. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि एक्ट्रेस का फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं था. बिना एक भी शब्द बोले अपनी आंखों और हाव-भाव से अभिनय करना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, जिसे अभिनेत्री ने बेहद सहजता से निभाया. उनके इसी दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था.
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3.सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस कौन?
हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि हर्षाली मल्होत्रा है. कबीर खान निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े सितारे थे. हालांकि, इन दिग्गजों के बीच भी हर्षाली ने 'मुन्नी' के रूप में अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी.
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4.बदला हुआ अंदाज
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली हर्षाली का लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है. 18 साल की उम्र में वे बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखती हैं. 'बजरंगी भाईजान' के अलावा हर्षाली 'कुबूल है' और 'सावधान इंडिया' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में भी बाल कलाकार के रूप में नजर आ चुकी हैं.
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5.बजरंगी भाईजान के बाद किस फिल्म में आईं?
बजरंगी भाईजान के 10 साल बाद, हाल ही में हर्षाली ने 'अखंडा 2' के जरिए फिर से बड़े पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. आज उनके जन्मदिन पर उनके 18वें जन्मदिन पर फैंस उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.
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