Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार

2 . 7 साल की उम्र में बनाया रिकॉर्ड

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हर्षाली ने जब 2015 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में काम किया था, तब वह बहुत छोटी थीं. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि एक्ट्रेस का फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं था. बिना एक भी शब्द बोले अपनी आंखों और हाव-भाव से अभिनय करना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, जिसे अभिनेत्री ने बेहद सहजता से निभाया. उनके इसी दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था.

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