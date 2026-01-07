'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर

3 . 'किक 2' को लेकर क्या है अपडेट

3

सूत्रों के अनुसार, 'बैटल ऑफ गलवान' के पूरा होते ही सलमान खान 'किक 2' पर काम शुरू कर देंगे. साल 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'किक' के सीक्वल का फैंस को एक दशक से इंतजार है. साजिद नाडियाडवाला और सलमान की जोड़ी एक बार फिर 'डेविल' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार है.

