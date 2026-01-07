FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली- तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई थी, मस्जिद टूटने की गलत अफवाह फैलाई गई थी, शख्स ने कहा- मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, सभी लोग मस्जिद के पास आओ, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचे, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचो

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो  

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर

'बैटल ऑफ गलवान' के बाद सलमान खान 'किक 2' और 'बजरंगी भाईजान 2' में से किसकी शूटिंग करेंगे. क्या भाईजान ने पहले 'डेविल' अवतार में लौटने का फैसला किया है? आइए सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आगे जानते हैं.

Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 08:55 AM IST

1.Salman khan Upcoming Films.

Salman khan Upcoming Films.
1

बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देशभक्ति फिल्म के बाद भाईजान किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे. हालिया रिपोर्ट्स ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है.

Advertisement

2.'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा फोकस

'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा फोकस
2

वर्तमान में सलमान खान का पूरा ध्यान 'बैटल ऑफ गलवान' पर है. इस फिल्म के लिए उन्होंने जबरदस्त शारीरिक बदलाव किया है. वह एक समय में एक ही फिल्म पर काम करने की रणनीति अपना रहे हैं ताकि फिल्म की गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन में कोई कमी न रहे.

3.'किक 2' को लेकर क्या है अपडेट

'किक 2' को लेकर क्या है अपडेट
3

सूत्रों के अनुसार, 'बैटल ऑफ गलवान' के पूरा होते ही सलमान खान 'किक 2' पर काम शुरू कर देंगे. साल 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'किक' के सीक्वल का फैंस को एक दशक से इंतजार है. साजिद नाडियाडवाला और सलमान की जोड़ी एक बार फिर 'डेविल' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार है.
 

4.एक्शन मोड में बने रहने का फैसला

एक्शन मोड में बने रहने का फैसला
4

सलमान खान फिलहाल एक्शन जॉनर को छोड़ने के मूड में नहीं हैं. 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए उन्होंने जो फौजी जैसी सुडौल बॉडी बनाई है, वह चाहते हैं कि उसी फिटनेस का इस्तेमाल 'किक 2' के हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए भी किया जाए.
 

TRENDING NOW

5.'बजरंगी भाईजान 2' का क्या होगा?

'बजरंगी भाईजान 2' का क्या होगा?
5

यूं तो 'बजरंगी भाईजान 2' (पवन पुत्र भाईजान) की चर्चा भी लंबे समय से है, लेकिन यह फिल्म फिलहाल 'किक 2' के बाद की कतार में है. इमोशनल ड्रामा से पहले सलमान अपने फैंस को 'किक' वाला थ्रिलर और स्टाइल परोसना चाहते हैं.

 

6.'किक' की ऐतिहासिक सफलता

'किक' की ऐतिहासिक सफलता
6

बता दें कि 'किक' ने बॉक्स ऑफिस पर 402 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म के गानों से लेकर सलमान के 'डेविल' अवतार तक, हर चीज ने रिकॉर्ड तोड़े थे. यही वजह है कि मेकर्स इसके सीक्वल को लेकर बहुत सावधानी से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं.

7.साजिद नाडियाडवाला के साथ बॉन्ड

साजिद नाडियाडवाला के साथ बॉन्ड
7

सलमान खान और निर्माता-निर्देशक साजिद नाडियाडवाला के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है. 'किक 2' के जरिए यह जोड़ी एक बार फिर ईद या किसी बड़े त्यौहार पर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की तैयारी में है. फिल्म की कास्टिंग को लेकर जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

 

8.फैंस के लिए रोमांचक होगा 2026-27

फैंस के लिए रोमांचक होगा 2026-27
8

सलमान खान का आगामी कैलेंडर ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरा हुआ है. जहां 2026 में 'बैटल ऑफ गलवान' से वे देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे, वहीं 2027 की शुरुआत तक 'किक 2' के साथ वे सिनेमाघरों में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लौटेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म
40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement