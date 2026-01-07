'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 08:55 AM IST
1.Salman khan Upcoming Films.
बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देशभक्ति फिल्म के बाद भाईजान किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे. हालिया रिपोर्ट्स ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है.
2.'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा फोकस
वर्तमान में सलमान खान का पूरा ध्यान 'बैटल ऑफ गलवान' पर है. इस फिल्म के लिए उन्होंने जबरदस्त शारीरिक बदलाव किया है. वह एक समय में एक ही फिल्म पर काम करने की रणनीति अपना रहे हैं ताकि फिल्म की गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन में कोई कमी न रहे.
3.'किक 2' को लेकर क्या है अपडेट
सूत्रों के अनुसार, 'बैटल ऑफ गलवान' के पूरा होते ही सलमान खान 'किक 2' पर काम शुरू कर देंगे. साल 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'किक' के सीक्वल का फैंस को एक दशक से इंतजार है. साजिद नाडियाडवाला और सलमान की जोड़ी एक बार फिर 'डेविल' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार है.
4.एक्शन मोड में बने रहने का फैसला
सलमान खान फिलहाल एक्शन जॉनर को छोड़ने के मूड में नहीं हैं. 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए उन्होंने जो फौजी जैसी सुडौल बॉडी बनाई है, वह चाहते हैं कि उसी फिटनेस का इस्तेमाल 'किक 2' के हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए भी किया जाए.
5.'बजरंगी भाईजान 2' का क्या होगा?
यूं तो 'बजरंगी भाईजान 2' (पवन पुत्र भाईजान) की चर्चा भी लंबे समय से है, लेकिन यह फिल्म फिलहाल 'किक 2' के बाद की कतार में है. इमोशनल ड्रामा से पहले सलमान अपने फैंस को 'किक' वाला थ्रिलर और स्टाइल परोसना चाहते हैं.
6.'किक' की ऐतिहासिक सफलता
बता दें कि 'किक' ने बॉक्स ऑफिस पर 402 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म के गानों से लेकर सलमान के 'डेविल' अवतार तक, हर चीज ने रिकॉर्ड तोड़े थे. यही वजह है कि मेकर्स इसके सीक्वल को लेकर बहुत सावधानी से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं.
7.साजिद नाडियाडवाला के साथ बॉन्ड
सलमान खान और निर्माता-निर्देशक साजिद नाडियाडवाला के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है. 'किक 2' के जरिए यह जोड़ी एक बार फिर ईद या किसी बड़े त्यौहार पर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की तैयारी में है. फिल्म की कास्टिंग को लेकर जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.
8.फैंस के लिए रोमांचक होगा 2026-27
सलमान खान का आगामी कैलेंडर ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरा हुआ है. जहां 2026 में 'बैटल ऑफ गलवान' से वे देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे, वहीं 2027 की शुरुआत तक 'किक 2' के साथ वे सिनेमाघरों में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लौटेंगे.
