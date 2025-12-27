Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 01:55 PM IST
1.Salman khan love affairs
सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी शादी का सवाल आज भी नेशनल डिबेट का हिस्सा बना रहता है. पर्दे पर 'प्रेम' बनकर रोमांस करने वाले सलमान की असल जिंदगी की प्रेम कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही हैं. अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रहें सलमान खान की लव अफेयर की हेडलाइन हमेशा खबरों में बनी रही है. आपको बता दें कि सलमान खान के कई सारे ऐसे अफेयर रहे हैं, जिन्होंने मीडिया को मसालेदार खबरें दी है. इसी के साथ, आइये यहां सलमान खान के लव अफेयर्स के बारे में जानते हैं, जिनहोंने काफी सुर्खिया बटोरी हैं.
2.सलमान खान का पहला प्यार थी शाहीन जाफरी
यह उन दिनों की बात है जब सलमान खान फिल्म स्टार नहीं थे और महज 19 साल के थे. कॉलेज के दौरान शाहीन की खूबसूरती ने सलमान का दिल जीत लिया था. कहा जाता है कि सलमान खान शाहीन के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वे घंटों उनके कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया करते थे. दोनों का यह रिश्ता काफी समय तक चला और उनके परिवारों को भी इसकी जानकारी थी.
3.संगीता बिजलानी के साथ तो छप गए थे शादी के कार्ड
90 के दशक की शुरुआत में सलमान और संगीता बिजलानी का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में था. दोनों की शादी के कार्ड तक छप चुके थे और तारीख भी तय हो गई थी. लेकिन अंतिम समय में कुछ विवादों के कारण यह शादी टूट गई. आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं.
4.Salman khan Affairs with Aishwarya Rai
'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुई यह लव स्टोरी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी है. हालांकि, कुछ सालों बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस रिश्ते को खत्म कर दिया. इस ब्रेकअप ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं.
5.Salman khan affair with Somi Ali
पाकिस्तानी मूल की सोमी अली सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थीं और उनसे शादी करने के लिए ही भारत आई थीं. दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन आपसी मतभेदों और सलमान के गुस्से की खबरों के बीच इनका रिश्ता खत्म हो गया.
6.Salman khan love affairs with katrina Kaif
कैटरीना कैफ के करियर के शुरुआती दौर में सलमान उनके सबसे बड़े सपोर्टर रहे. दोनों का रिश्ता काफी लंबा चला. आज भी कैटरीना और सलमान की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, हालांकि अब कैटरीना विक्की कौशल के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं.
7.Salman khan love affairs with Iulia vantur
पिछले कुछ सालों में रोमानियाई सुंदरी यूलिया वंतूर का नाम सलमान के साथ लगातार जुड़ा है. वे अक्सर उनके पारिवारिक समारोहों में नजर आती हैं. इसके अलावा जरीन खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी उनके नाम की चर्चा रही है.
