FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा- मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, मनरेगा बदलने से राज्यों को नुकसान और गरीब जनता को भी नुकसान होगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

Salman Khan Love Affairs: बॉलीवुड के सबसे चर्चित बैचलर सलमान खान का नाम ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी और कैटरीना कैफ जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है, लेकिन उनकी हर कहानी शादी के मुकाम तक नहीं पहंच पाई है.

Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 01:55 PM IST

1.Salman khan love affairs

Salman khan love affairs
1

सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी शादी का सवाल आज भी नेशनल डिबेट का हिस्सा बना रहता है. पर्दे पर 'प्रेम' बनकर रोमांस करने वाले सलमान की असल जिंदगी की प्रेम कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही हैं. अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रहें सलमान खान की लव अफेयर की हेडलाइन हमेशा खबरों में बनी रही है. आपको बता दें कि सलमान खान के कई सारे ऐसे अफेयर रहे हैं, जिन्होंने मीडिया को मसालेदार खबरें दी है. इसी के साथ, आइये यहां सलमान खान के लव अफेयर्स के बारे में जानते हैं, जिनहोंने काफी सुर्खिया बटोरी हैं.

Advertisement

2.सलमान खान का पहला प्यार थी शाहीन जाफरी

सलमान खान का पहला प्यार थी शाहीन जाफरी
2

यह उन दिनों की बात है जब सलमान खान फिल्म स्टार नहीं थे और महज 19 साल के थे. कॉलेज के दौरान शाहीन की खूबसूरती ने सलमान का दिल जीत लिया था. कहा जाता है कि सलमान खान शाहीन के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वे घंटों उनके कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया करते थे. दोनों का यह रिश्ता काफी समय तक चला और उनके परिवारों को भी इसकी जानकारी थी.

3.संगीता बिजलानी के साथ तो छप गए थे शादी के कार्ड

संगीता बिजलानी के साथ तो छप गए थे शादी के कार्ड
3

90 के दशक की शुरुआत में सलमान और संगीता बिजलानी का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में था. दोनों की शादी के कार्ड तक छप चुके थे और तारीख भी तय हो गई थी. लेकिन अंतिम समय में कुछ विवादों के कारण यह शादी टूट गई. आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं.

4.Salman khan Affairs with Aishwarya Rai

Salman khan Affairs with Aishwarya Rai
4

'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुई यह लव स्टोरी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी है. हालांकि, कुछ सालों बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस रिश्ते को खत्म कर दिया. इस ब्रेकअप ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

TRENDING NOW

5.Salman khan affair with Somi Ali

Salman khan affair with Somi Ali
5

पाकिस्तानी मूल की सोमी अली सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थीं और उनसे शादी करने के लिए ही भारत आई थीं. दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन आपसी मतभेदों और सलमान के गुस्से की खबरों के बीच इनका रिश्ता खत्म हो गया.

6.Salman khan love affairs with katrina Kaif

Salman khan love affairs with katrina Kaif
6

कैटरीना कैफ के करियर के शुरुआती दौर में सलमान उनके सबसे बड़े सपोर्टर रहे. दोनों का रिश्ता काफी लंबा चला. आज भी कैटरीना और सलमान की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, हालांकि अब कैटरीना विक्की कौशल के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं.

7.Salman khan love affairs with Iulia vantur

Salman khan love affairs with Iulia vantur
7

पिछले कुछ सालों में रोमानियाई सुंदरी यूलिया वंतूर का नाम सलमान के साथ लगातार जुड़ा है. वे अक्सर उनके पारिवारिक समारोहों में नजर आती हैं. इसके अलावा जरीन खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी उनके नाम की चर्चा रही है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड
सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट
Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement