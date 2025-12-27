Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

1 . Salman khan love affairs

सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी शादी का सवाल आज भी नेशनल डिबेट का हिस्सा बना रहता है. पर्दे पर 'प्रेम' बनकर रोमांस करने वाले सलमान की असल जिंदगी की प्रेम कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही हैं. अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रहें सलमान खान की लव अफेयर की हेडलाइन हमेशा खबरों में बनी रही है. आपको बता दें कि सलमान खान के कई सारे ऐसे अफेयर रहे हैं, जिन्होंने मीडिया को मसालेदार खबरें दी है. इसी के साथ, आइये यहां सलमान खान के लव अफेयर्स के बारे में जानते हैं, जिनहोंने काफी सुर्खिया बटोरी हैं.