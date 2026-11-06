सिर्फ 11 रुपये में देख सकेंगे सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि'! सिनेमाघरों में स्पेशल ऑफर, जानें किसे मिलेगा फायदा

4 . फिल्म को लेकर उठे सवालों का दिया जवाब

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'मातृभूमि' फिल्म में सलमान खान, चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, विजय राज भी नजर आएंगे. सलमान ने कहा कि ये जो फिल्म में देरी, रीशूट और सरकार से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं ये सब 'बकवास' हैं. यह बिल्कुल भी सच नहीं है. हमने सैनिकों पर फिल्म बनाई है, वे किन हालात से गुजरते हैं और उनके परिवारों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बस हालात नेगेटिव हैं. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)

#WATCH | On his upcoming movie 'Maatrubhumi: May War Rest in Peace', Actor Salman Khan says, "This whole narrative—that we are taking a stance against China, or whatever else is being said—and the claim that our government pressured us to change or rewrite the script, it’s all nonsense. It’s not true at all. We’ve made a film about soldiers—about what they and their families go through, on both sides. There are no negative forces..." — ANI (@ANI) November 6, 2026



