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सिर्फ 11 रुपये में देख सकेंगे सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि'! सिनेमाघरों में स्पेशल ऑफर, जानें किसे मिलेगा फायदा

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सिर्फ 11 रुपये में देख सकेंगे सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि'! सिनेमाघरों में स्पेशल ऑफर, जानें किसे मिलेगा फायदा

Salman Khan Maatrubhumi Movie: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नजर आए, जहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है.

Ritika | Nov 06, 2026, 09:07 PM IST

1.सलमान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि'

सलमान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि'
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सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. शुक्रवार को मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही. सलमान ने फिल्म को लेकर भी बातचीत की है और साथ ही फिल्म पर उठे सवालों का भी जवाब दिया. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)
 

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2.11 रुपये का टिकट किसको मिलेगा?

11 रुपये का टिकट किसको मिलेगा?
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सलमान खान ने रिलीज से पहले बुजुर्ग दर्शकों को एक बड़ा तोहफा दिया है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के लोग सिर्फ 11 रुपये का टिकट खरीदकर फिल्म देख सकेंगे. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)

3.रिलीज डेट का खुलासा

रिलीज डेट का खुलासा
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सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' भारतीय सैनिकों, उनके बलिदानों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर आधारित है. अभिनेता ने खुद ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया. ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)

4.फिल्म को लेकर उठे सवालों का दिया जवाब

फिल्म को लेकर उठे सवालों का दिया जवाब
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'मातृभूमि' फिल्म में सलमान खान, चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, विजय राज भी नजर आएंगे. सलमान ने कहा कि ये जो फिल्म में देरी, रीशूट और सरकार से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं ये सब 'बकवास' हैं. यह बिल्कुल भी सच नहीं है. हमने सैनिकों पर फिल्म बनाई है, वे किन हालात से गुजरते हैं और उनके परिवारों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बस हालात नेगेटिव हैं. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)


 

 

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5.फैंस को फिल्म रिलीज का इंतजार

फैंस को फिल्म रिलीज का इंतजार
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फिल्म 'मातृभूमि' के निर्देशक अपूर्व लाखिया हैं. मुंबई में हुए एक्सक्लूसिव मीडिया इवेंट में सलमान खान ने 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर का स्पेशल प्रीव्यू दिखाया और अब सुपरस्टार के फैंस इसे सिनेमाघरों में देखने का इंतजार कर रहे हैं. (Image Credit: instagram/ beingsalmankhan)
 

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