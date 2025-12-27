Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 12:36 PM IST
1.Salman khan Earning Sources
सलमान खान आज अपना 60 वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने पैपराजी के बीच आधी रात को केक कटिंग करके अपने बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया. आपको बता दें कि सलमान खान, आज बॉलीवुड के सबसे महंगे और अमीर अभिनेताओं में से एक हैं. 60 साल की उम्र में भी उनका स्टारडम और बिजनेस प्रोफाइल लगातार बढ़ रहा है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान की कुल नेटवर्थ लगभग ₹2 हजार करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है. इसी के साथ, आइए हम आपको बताते हैं कि दबंग खान आखिर फिल्म के अलावा कैसे कमाई करते हैं?
2.Salman Khan Bigg Boss Fees
रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान 'बिग बॉस' के एक सीजन को होस्ट करने के लिए लगभग ₹250 करोड़ तक की फीस लेते हैं. भाईजान एक फिल्म के लिए लगभग ₹100 से ₹150 करोड़ चार्ज करते हैं. इसके अलावा, वे अक्सर फिल्म के मुनाफे में भी हिस्सेदारी रखते हैं. छोटे पर्दे पर उनका राज और भी बड़ा है.
3.फिल्मों के अलावा इस बिजनेस से करते हैं कमाई
2007 में स्थापित 'बीइंग ह्यूमन' अब केवल एक फाउंडेशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है. इसकी कुल वैल्यूएशन ₹235 करोड़ से अधिक है. इसके अलावा, सलमान खान की 'SK-27' नाम से जिम की एक देशव्यापी चेन है और उन्होंने 'FRSH' नाम से अपना पर्सनल केयर ब्रांड भी लॉन्च किया है.
4.रियल एस्टेट और लग्जरी एसेट्स
गैलेक्सी अपार्टमेंट: मुंबई के बांद्रा स्थित उनका घर एक लैंडमार्क है, जिसकी कीमत ₹100 करोड़ से अधिक है.
पनवेल फार्महाउस (अर्पिता फार्म्स): 150 एकड़ में फैला यह फार्महाउस उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है, जिसकी वैल्यू ₹80 करोड़ के करीब है.
दुबई और अन्य निवेश: सलमान की दुबई के 'द एड्रेस डाउनटाउन' में प्रॉपर्टी है और सांताक्रूज में एक कमर्शियल बिल्डिंग से उन्हें हर महीने ₹1 करोड़ से ज्यादा का किराया आता है.
5.ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टार्टअप निवेश
सलमान खान थम्स अप, यात्रा और इमामी जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े हुए हैं, जिनसे उन्हें सालाना ₹60-70 करोड़ की कमाई होती है. साथ ही, उन्होंने Yatra.com (5% हिस्सेदारी) और शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म Chingari जैसे स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है.
6.भविष्य में बड़े दांव के लिए 10,000 करोड़ का निवेश
हालिया खबरों के अनुसार, सलमान खान की कंपनी 'सलमान खान वेंचर्स' तेलंगाना में एक मेगा टाउनशिप और फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है.
7.सलमान खास सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं...
सलमान खान ने खुद को केवल एक अभिनेता तक सीमित नहीं रखा है. उनके बिजनेस विजन और रणनीतिक निवेशों ने उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत का एक सफल 'बिजनेस टाइकून' बना दिया है.
8.Salman Khan Upcoming Films
सलमान खान की आने वाली फिल्मों में मुख्य रूप से 'सिकंदर'(ईद 2025) और 'बैटल ऑफ गलवान'(2026 में रिलीज होने की उम्मीद) शामिल हैं. साथ ही 'किक 2', 'टाइगर वर्सेस पठान', और 'अंदाज अपना अपना 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं, जो 2026-2027 के आसपास रिलीज हो सकती हैं.
