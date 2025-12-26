Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

10 . हर किरदार से जीता फैंस का दिल

सलमान खान ने अपने करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए. 'बजरंगी भाईजान' में उन्होंने मासूम बच्ची की मदद करने वाला किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता. 'टाइगर जिंदा है' में उन्होंने देशभक्ति और एक्शन, 'किक' में एडवेंचर और मस्ती का तड़का लगाया. इसके अलावा, 'तेरे नाम', 'वीर', 'हम साथ साथ हैं', 'जय हो', 'वांटेड', 'प्रेम रतन धन पायो', और 'भारत' जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के जरिए एक्टिंग का लोहा मनवाया.