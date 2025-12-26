Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Dec 26, 2025, 11:34 PM IST
1.बॉलीवुड के 'दबंग' का 60वां बर्थडे
बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. उनको फिल्मों में सफर काफी खूबसूरत रहा है. उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनके करियर के बारे में बताएंगे.
2.कितने पढ़े-लिखे हैं सलमान खान?
सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था. वह फेमस राइटर सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सलमा के बेटे हैं. सलमान की स्कूली पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल और मुंबई के सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से हुई. इसके बाद मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी और एक्टिंग सीखने लग गए.
3.बैकग्राउंड डांसर के तौर पर मिलती थी 75 रुपये फीस
बॉलीवुड के दिग्गज राइटर सलीम खान के बेटे होने के बावजूद सलमान खान शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताज होटल में परफॉर्मेंस करने के लिए उनको 75 रुपये मिले थे.
4.इस फिल्म में निभाया रेखा के देवर का रोल
इस दौरान सलमान को कैम्पा कोला (एक सॉफ्ट ड्रिंक) का विज्ञापन मिल गया था. जिसके लिए उन्हें 750 रुपये फीस मिला करती थी. इसके बाद 1989 में आई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' में सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिल गया. जिसमें उन्होंने लीड एक्टर फारुख शेख के छोटे भाई और एक्ट्रेस रेखा के देवर का रोल निभाया.
5.पहली फिल्म में नहीं मिली खास प्रशंसा
सलमान खान को इस फिल्म के लिए मात्र 11,000 रुपये मिले. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं. कुछ ने उनकी एक्टिंग की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने औसत बताया.
6.इस फिल्म ने दिलाई पहचान
लेकिन असली किस्मत उनकी साल 1989 में बदली, जब सूरज बड़जात्या ने उनको 'मैंने प्यार किया' फिल्म ऑफर की. यह सलमान खान की डेब्यू फिल्म थी. इसके लिए सलमान खान को 31,000 रुपये मिले थे, लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़जात्या ने उनकी फीस को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था.
7.हीरोइन और डायरेक्टर की भी तकदीर बदली
'मैंने प्यार किया' रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी. सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म का डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि कहानी और डायलॉग भी खुद लिखे थे. फिल्म में सलमान और भाग्यश्री की जोड़ी हिट रही थी. फिल्म की कहानी ने ही नहीं, गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था.
8.पहली ही फिल्म रही ब्लॉकबस्टर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस दौरान 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपये की छप्पर फाड़ कमाई की थी. उस दौर में Maine Pyar Kiya ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
9.एक फिल्म को मिले 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड
इस फिल्म ने 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे. सलमान खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर, भाग्यश्री को बेस्ट एक्ट्रेस और सूरज बड़जात्या को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला था. इसके बाद सलमान खान ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी. उनकी हर फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने लगी.
10.हर किरदार से जीता फैंस का दिल
सलमान खान ने अपने करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए. 'बजरंगी भाईजान' में उन्होंने मासूम बच्ची की मदद करने वाला किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता. 'टाइगर जिंदा है' में उन्होंने देशभक्ति और एक्शन, 'किक' में एडवेंचर और मस्ती का तड़का लगाया. इसके अलावा, 'तेरे नाम', 'वीर', 'हम साथ साथ हैं', 'जय हो', 'वांटेड', 'प्रेम रतन धन पायो', और 'भारत' जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के जरिए एक्टिंग का लोहा मनवाया.