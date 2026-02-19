FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM मोदी इंडिया AI समिट में शामिल, दिल्ली- भारत मंडपम में PM मोदी मौजूद, ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी शामिल, PM ने AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया, AI समिट में दुनियाभर के दिग्गज मौजूद

Salim Khan की 2 पत्नियां सलमा और हेलन किस धर्म से रखती हैं ताल्लुक? जानें कब-कैसे हुई थी मुलाकात फिर शादी

सलीम खान की हालत नाजुक है और वे अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच उनकी दोनों पत्नियां चर्चा में है. लोग यह अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर सलमा खान और हेलन किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं.

Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 09:18 AM IST

1.Salim Khan Family

Salim Khan Family
1

बॉलीवुड के मशहूर लेखक और 'शोले' जैसी फिल्मों के रचयिता सलीम खान फिलहाल अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. सलीम खान न केवल अपनी लेखनी, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के फैसलों के लिए भी मिसाल माने जाते हैं. सलीम खान ने दो शादियां की, जिसके लिए आए दिन चर्चा रहती है. लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी दोनों बीवियां किस धर्म की हैं और क्या करती हैं. अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो चलिए हम आपको यहां बताते हैं. 

2.सलीम खान की पहली पत्नी किस धर्म की हैं?

सलीम खान की पहली पत्नी किस धर्म की हैं?
2

सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान का जन्म का नाम सुशीला चरक है. वे एक महाराष्ट्रीयन हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं. सलीम और सुशीला की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब सलीम इंदौर से संघर्ष करने आए थे. वे बालकनी से सुशीला को देखा करते थे और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई. 1964 में दोनों ने शादी की, हालांकि सुशीला के परिवारवाले इस अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ थे. शादी के बाद सुशीला ने अपना नाम बदलकर सलमा रख लिया.

3. सलीम खान की दूसरी बीवी हेलन किस धर्म की है?

सलीम खान की दूसरी बीवी हेलन किस धर्म की है?
3

सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलन (हेलेन एन रिचर्डसन) ईसाई धर्म से हैं. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 'काबली खान' के सेट पर हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदली और 1981 में दोनों ने निकाह कर लिया. हेलन उस दौर की मशहूर डांसर और अभिनेत्री थीं.

4.दोनों बीवियों के साथ कैसे रहते हैं सलीम खान?

दोनों बीवियों के साथ कैसे रहते हैं सलीम खान?
4

सलीम खान की दूसरी शादी ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में तूफान खड़ा कर दिया था. पहली पत्नी सलमा और उनके चारों बच्चे (सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा) इस रिश्ते के खिलाफ थे. बच्चे काफी समय तक हेलन से बात नहीं करते थे. हालांकि, सलीम खान के धैर्य और हेलन के प्यार भरे व्यवहार ने धीरे-धीरे सबका दिल जीत लिया. आज सलमा और हेलन सगी बहनों की तरह साथ रहती हैं और पूरा परिवार एक ही छत के नीचे ईद और दिवाली साथ मनाता है.

    5.एक बड़ा और खुशहाल परिवार

    एक बड़ा और खुशहाल परिवार
    5

    सलीम और सलमा के चार बच्चे हैं, जबकि सलीम और हेलन ने बेटी अर्पिता को गोद लिया था. आज खान परिवार बॉलीवुड का सबसे सम्मानित और एकजुट परिवार माना जाता है. फैंस और फिल्म जगत के लोग सलीम साहब के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं.
