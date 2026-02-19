FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

AI में भारत को डर नहीं, भविष्य दिखता है.. पीएम मोदी ने AI Impact Summit में पेश किया MANAV विजन

AI में भारत को डर नहीं, भविष्य दिखता है.. पीएम मोदी ने AI Impact Summit में पेश किया MANAV विजन

BPSC Revised Exam Calendar 2026: BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में

Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में

कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

Salim Khan and Helen Life Story: सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलन से उनके कितने बच्चे हैं. सलमान खान की सगी मां कौन हैं, क्या अरबाज और सोहेल, सलमा खान के बेटे नहीं है? चलिए हम आपकी इस कफ्यूजन को दूर करते हैं .

Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 11:16 AM IST

1.Salim Khan Second wife Family

Salim Khan Second wife Family
1

बॉलीवुड के गलियारों में जब भी सबसे मजबूत और एकजुट परिवारों की बात होती है, तो 'खान खानदान' का नाम सबसे पहले आता है. दरअसल, ये कोई और नहीं सलमान खान की फैमिली की बात हो रही है. सलमान खान के पापा सलीम खान इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच उनके परिवार की चर्चा तेज हो गई है. लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां अपने पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी मनमुटाव के कैसे रहते हैं. सलीम खान की दूसरी बीवी हेलेन से उनके कितने बच्चे हैं, क्या अरबाज खान हेलेन के बेटे हैं? सलमान खान की मां कौन हैं.. तो चलिए बिना देर किए इस लेख में हम आपको सलीम खान के परिवार के बारे में बताते हैं.

Advertisement

2.सलमान खान की असली मां कौन हैं?

सलमान खान की असली मां कौन हैं?
2

सलमान खान की सगी मां सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान हैं. शादी से पहले उनका नाम सुशीला चरक था. सलीम और सलमा की शादी 1964 में हुई थी. सलमान अपनी मां सलमा के बेहद करीब हैं और अक्सर उनके साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं.
 

3.पहली पत्नी से सलीम खान के कितने बच्चे?

पहली पत्नी से सलीम खान के कितने बच्चे?
3

सलीम खान के पहली पत्नी से कुल चार बच्चे हैं- सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा खान. जिनसे सलीम खान बेहद प्यार करते हैं और सभी एक साथ रहते हैं.  
 

4.दूसरी पत्नी हेलन से सलीम खान के कितने बच्चे हैं?

दूसरी पत्नी हेलन से सलीम खान के कितने बच्चे हैं?
4

सलीम खान ने साल 1981 में मशहूर डांसर और अभिनेत्री हेलन से दूसरी शादी की थी. सलीम खान और हेलन की अपनी कोई संतान नहीं है. हालांकि, हेलन को कभी बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई. सलीम और हेलन ने मिलकर अर्पिता खान को गोद लिया था, जो आज इस परिवार की सबसे लाडली सदस्य हैं. अर्पिता के अलावा, सलमा के चारों बच्चे भी हेलन को अपनी मां जैसा ही सम्मान देते हैं और उन्हें 'हेलन आंटी' या 'मां' कहकर बुलाते हैं.

TRENDING NOW

5.एक छत के नीचे दो मांओं का प्यार

एक छत के नीचे दो मांओं का प्यार
5

शुरुआत में सलीम खान की दूसरी शादी से घर में काफी तनाव था. सलमा खान और उनके बच्चे इस रिश्ते के खिलाफ थे. लेकिन समय के साथ हेलन ने अपने सौम्य स्वभाव से सबका दिल जीत लिया. आज हालात ऐसे हैं कि सलमा और हेलन के बीच सगी बहनों जैसा प्रेम है. किसी भी इवेंट या फंक्शन में पूरा परिवार एक साथ नजर आता है. सलमान खान अक्सर कहते हैं कि उनके पास दो मांओं का आशीर्वाद है, जिससे उनका घर खुशहाल बना रहता है.

6.सलमान खान और छोटी बहन अर्पिता का प्यार

सलमान खान और छोटी बहन अर्पिता का प्यार
6

सलमान खान अपनी इस छोटी बहन पर जान छिड़कते हैं. कहा जाता है कि सलमान कभी अर्पिता की किसी बात को टालते नहीं हैं. अर्पिता खान परिवार की सबसे लाडली सदस्य हैं, जिनके लिए सलमान ने भव्य शादी का आयोजन किया था. पूरा परिवार आज भी सादगी के साथ बांद्रा के 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' में एकजुट रहता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में
कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं
Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं
हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम
हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम
Luxury Lifestyle: जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
MORE
Advertisement
धर्म
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
MORE
Advertisement