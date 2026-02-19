Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 11:16 AM IST
1.Salim Khan Second wife Family
बॉलीवुड के गलियारों में जब भी सबसे मजबूत और एकजुट परिवारों की बात होती है, तो 'खान खानदान' का नाम सबसे पहले आता है. दरअसल, ये कोई और नहीं सलमान खान की फैमिली की बात हो रही है. सलमान खान के पापा सलीम खान इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच उनके परिवार की चर्चा तेज हो गई है. लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां अपने पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी मनमुटाव के कैसे रहते हैं. सलीम खान की दूसरी बीवी हेलेन से उनके कितने बच्चे हैं, क्या अरबाज खान हेलेन के बेटे हैं? सलमान खान की मां कौन हैं.. तो चलिए बिना देर किए इस लेख में हम आपको सलीम खान के परिवार के बारे में बताते हैं.
2.सलमान खान की असली मां कौन हैं?
सलमान खान की सगी मां सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान हैं. शादी से पहले उनका नाम सुशीला चरक था. सलीम और सलमा की शादी 1964 में हुई थी. सलमान अपनी मां सलमा के बेहद करीब हैं और अक्सर उनके साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं.
3.पहली पत्नी से सलीम खान के कितने बच्चे?
सलीम खान के पहली पत्नी से कुल चार बच्चे हैं- सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा खान. जिनसे सलीम खान बेहद प्यार करते हैं और सभी एक साथ रहते हैं.
4.दूसरी पत्नी हेलन से सलीम खान के कितने बच्चे हैं?
सलीम खान ने साल 1981 में मशहूर डांसर और अभिनेत्री हेलन से दूसरी शादी की थी. सलीम खान और हेलन की अपनी कोई संतान नहीं है. हालांकि, हेलन को कभी बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई. सलीम और हेलन ने मिलकर अर्पिता खान को गोद लिया था, जो आज इस परिवार की सबसे लाडली सदस्य हैं. अर्पिता के अलावा, सलमा के चारों बच्चे भी हेलन को अपनी मां जैसा ही सम्मान देते हैं और उन्हें 'हेलन आंटी' या 'मां' कहकर बुलाते हैं.
5.एक छत के नीचे दो मांओं का प्यार
शुरुआत में सलीम खान की दूसरी शादी से घर में काफी तनाव था. सलमा खान और उनके बच्चे इस रिश्ते के खिलाफ थे. लेकिन समय के साथ हेलन ने अपने सौम्य स्वभाव से सबका दिल जीत लिया. आज हालात ऐसे हैं कि सलमा और हेलन के बीच सगी बहनों जैसा प्रेम है. किसी भी इवेंट या फंक्शन में पूरा परिवार एक साथ नजर आता है. सलमान खान अक्सर कहते हैं कि उनके पास दो मांओं का आशीर्वाद है, जिससे उनका घर खुशहाल बना रहता है.
6.सलमान खान और छोटी बहन अर्पिता का प्यार
सलमान खान अपनी इस छोटी बहन पर जान छिड़कते हैं. कहा जाता है कि सलमान कभी अर्पिता की किसी बात को टालते नहीं हैं. अर्पिता खान परिवार की सबसे लाडली सदस्य हैं, जिनके लिए सलमान ने भव्य शादी का आयोजन किया था. पूरा परिवार आज भी सादगी के साथ बांद्रा के 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' में एकजुट रहता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से