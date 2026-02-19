Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

1 . Salim Khan Second wife Family

बॉलीवुड के गलियारों में जब भी सबसे मजबूत और एकजुट परिवारों की बात होती है, तो 'खान खानदान' का नाम सबसे पहले आता है. दरअसल, ये कोई और नहीं सलमान खान की फैमिली की बात हो रही है. सलमान खान के पापा सलीम खान इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच उनके परिवार की चर्चा तेज हो गई है. लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां अपने पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी मनमुटाव के कैसे रहते हैं. सलीम खान की दूसरी बीवी हेलेन से उनके कितने बच्चे हैं, क्या अरबाज खान हेलेन के बेटे हैं? सलमान खान की मां कौन हैं.. तो चलिए बिना देर किए इस लेख में हम आपको सलीम खान के परिवार के बारे में बताते हैं.