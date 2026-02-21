खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 21, 2026, 03:31 PM IST
1.Salim Khan Career
बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक खान खानदान का नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान के पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान के परिवार का फिल्मों से दूर-दराज तक कोई नाता नहीं था. उनका परिवार दशकों तक भारतीय सेना और पुलिस बल के जरिए देश की सेवा करता रहा है.
2.खान खानदान की 3 पीढ़ियों का सेना से था गहरा नाता
सलीम खान के दादा और पिता दोनों ही सैन्य पृष्ठभूमि से थे. उनके पूर्वज अफगानिस्तान से आकर भारत के इंदौर में बसे थे. सलीम खान के पिता ब्रिटिश भारत में पुलिस अधिकारी थे. परिवार की तीन पीढ़ियों ने वर्दी पहनी थी, इसलिए उम्मीद यही थी कि सलीम खान भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. वह खुद एक बेहतरीन घुड़सवार और एथलीट थे, जो फौज के लिए जरूरी खूबियां थीं.
3.एक शादी और बदल गई किस्मत
सलीम खान की फिल्मों में एंट्री किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इंदौर में एक शादी के दौरान प्रसिद्ध निर्देशक के. अमरोही की नजर उन पर पड़ी. सलीम खान उस वक्त काफी हैंडसम और अच्छी कद-काठी के थे. अमरोही उनकी पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सलीम को मुंबई आने का न्योता दे दिया.
4.सलीम खान ने कैसे ली फिल्मों में एंट्री
सलीम खान ने शुरुआत में एक अभिनेता के तौर पर करीब 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें 'तीसरी मंजिल' जैसी फिल्में शामिल थीं. हालांकि, उन्हें अभिनय में वह संतुष्टि और सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी.
5.अभिनय से लेखन तक का सफर
जल्द ही सलीम खान को समझ आ गया कि उनका असली टैलेंट कैमरे के पीछे यानी कहानी लिखने में है. बाद में उनकी मुलाकात जावेद अख्तर से हुई और 'सलीम-जावेद' की जोड़ी ने 'शोले', 'दीवार', और 'जंजीर' जैसी कालजयी फिल्में लिखकर बॉलीवुड का चेहरा बदल दिया. उन्होंने भारतीय सिनेमा को 'एंग्री यंग मैन' जैसा आइकॉनिक किरदार दिया.
6.विरासत अब भी जारी है
सलीम खान ने जिस फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, उसे उनके बेटों यानी सलमान, अरबाज और सोहेल खान ने बखूबी आगे बढ़ाया. आज खान खानदान बॉलीवुड का सबसे बड़ा पिलर माना जाता है, लेकिन इसकी नींव एक ऐसे शख्स ने रखी थी जिसे उनके पिता एक फौजी बनाना चाहते थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से