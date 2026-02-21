खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

2 . खान खानदान की 3 पीढ़ियों का सेना से था गहरा नाता

सलीम खान के दादा और पिता दोनों ही सैन्य पृष्ठभूमि से थे. उनके पूर्वज अफगानिस्तान से आकर भारत के इंदौर में बसे थे. सलीम खान के पिता ब्रिटिश भारत में पुलिस अधिकारी थे. परिवार की तीन पीढ़ियों ने वर्दी पहनी थी, इसलिए उम्मीद यही थी कि सलीम खान भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. वह खुद एक बेहतरीन घुड़सवार और एथलीट थे, जो फौज के लिए जरूरी खूबियां थीं.

