FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में

Romantic Movies on OTT: वीकेंड पर रोमांटिक फिल्में देखने के लिए ओटीटी पर 'बरेली की बर्फी', 'आशिकी 2', 'जब वी मेट', 'सनम तेरी कसम' और 'विवाह' देखें. ये बेहतरीन लव स्टोरीज नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जी5 पर उपलब्ध हैं.

Pragya Bharti | Nov 16, 2025, 10:26 AM IST

1.Romantic Movies on OTT November

Romantic Movies on OTT November
1

Romantic Movies on OTT: अगर आप इस वीकेंड अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक अच्छी रोमांटिक फिल्म देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कई दिल छू लेने वाली फिल्में मौजूद हैं, जो आपके मूड को रोमांटिक बना देंगी और प्यार के एहसास को गहरा करेंगी. पेश हैं प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और जी5 पर देखने के लिए 5 बेहतरीन रोमांटिक फिल्में..

Advertisement

2.Jab We Met

Jab We Met
2

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है. एक चुलबुली लड़की 'गीत' (करीना कपूर) और एक उदास बिजनेसमैन 'आदित्य' (शाहिद कपूर) की ट्रेन में हुई मुलाकात और उसके बाद शुरू हुई उनकी जिंदगी की यात्रा, प्यार और खुद को खोजने के सफर को बेहद खूबसूरती से दिखाती है. यह फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सच्चे प्यार का मतलब समझाएगी.

3.Aashiqui 2

Aashiqui 2
3

प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो
साल 2013 में आई 'आशिकी 2' एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें राहुल (आदित्य रॉय कपूर) और आरोही (श्रद्धा कपूर) की जानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है. फिल्म एक सफल लेकिन संघर्षरत संगीतकार और एक महत्वाकांक्षी गायिका की प्रेम कहानी है. फिल्म के रोमांटिक गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं, जो प्यार की गहराइयों को दर्शाते हैं.

4.Vivah

Vivah
4

प्लेटफॉर्म: ZEE5
यह फिल्म 'प्रेम' यानी शाहिद कपूर और 'पूनम' यानी अमृता राव की एक पारंपरिक भारतीय अरेंज्ड मैरिज की खूबसूरत यात्रा है. फिल्म में सगाई से लेकर शादी तक के सफर को दिखाया गया है, जिसमें एक ऐसे हादसे के बाद प्रेम अपनी पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ता. यह फिल्म प्यार, त्याग और कमिटमेंट के मूल्यों पर जोर देती है.

TRENDING NOW

5.Sanam Teri Kasam

Sanam Teri Kasam
5

प्लेटफॉर्म: ZEE5
यह फिल्म एक इमोशनल और इंटेंस लव स्टोरी है. इसमें सरस्वती 'सरु' (मावरा हुसैन) और इंद्र (हर्षवर्धन राणे) की कहानी है, जिसमें एक सीधी-साधी लड़की और एक रफ-एंड-टफ लड़के की जिंदगी में अचानक आए प्यार को दिखाया गया है. सामाजिक बाधाओं और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट से भरी यह फिल्म प्रेम कहानी को एक दर्दनाक लेकिन खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाती है.

6.Bareilly Ki Barfi

Bareilly Ki Barfi
6

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह एक हल्की-फुल्की और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. बिट्टी मिश्रा (कृति सेनन) एक बिंदास लड़की है, जो अपनी ही कहानी पर लिखी एक किताब के लेखक (राजकुमार राव) से प्यार कर बैठती है. यह कहानी लव-ट्रायंगल, पारिवारिक नोंक-झोंक और उत्तर भारत के छोटे शहर के प्यारे माहौल के साथ भरपूर मनोरंजन करती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी
Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा
Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा
Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे
सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे
Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात
Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात
Bone Pain-Swelling: हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत  
हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर
Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर
Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में
Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में
स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलते हैं गर्म कपड़े
स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलते हैं गर्म कपड़े
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE