Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में

Pragya Bharti | Nov 16, 2025, 10:26 AM IST
1.Romantic Movies on OTT November
Romantic Movies on OTT: अगर आप इस वीकेंड अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक अच्छी रोमांटिक फिल्म देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कई दिल छू लेने वाली फिल्में मौजूद हैं, जो आपके मूड को रोमांटिक बना देंगी और प्यार के एहसास को गहरा करेंगी. पेश हैं प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और जी5 पर देखने के लिए 5 बेहतरीन रोमांटिक फिल्में..
2.Jab We Met
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है. एक चुलबुली लड़की 'गीत' (करीना कपूर) और एक उदास बिजनेसमैन 'आदित्य' (शाहिद कपूर) की ट्रेन में हुई मुलाकात और उसके बाद शुरू हुई उनकी जिंदगी की यात्रा, प्यार और खुद को खोजने के सफर को बेहद खूबसूरती से दिखाती है. यह फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सच्चे प्यार का मतलब समझाएगी.
3.Aashiqui 2
प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो
साल 2013 में आई 'आशिकी 2' एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें राहुल (आदित्य रॉय कपूर) और आरोही (श्रद्धा कपूर) की जानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है. फिल्म एक सफल लेकिन संघर्षरत संगीतकार और एक महत्वाकांक्षी गायिका की प्रेम कहानी है. फिल्म के रोमांटिक गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं, जो प्यार की गहराइयों को दर्शाते हैं.
4.Vivah
प्लेटफॉर्म: ZEE5
यह फिल्म 'प्रेम' यानी शाहिद कपूर और 'पूनम' यानी अमृता राव की एक पारंपरिक भारतीय अरेंज्ड मैरिज की खूबसूरत यात्रा है. फिल्म में सगाई से लेकर शादी तक के सफर को दिखाया गया है, जिसमें एक ऐसे हादसे के बाद प्रेम अपनी पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ता. यह फिल्म प्यार, त्याग और कमिटमेंट के मूल्यों पर जोर देती है.
5.Sanam Teri Kasam
प्लेटफॉर्म: ZEE5
यह फिल्म एक इमोशनल और इंटेंस लव स्टोरी है. इसमें सरस्वती 'सरु' (मावरा हुसैन) और इंद्र (हर्षवर्धन राणे) की कहानी है, जिसमें एक सीधी-साधी लड़की और एक रफ-एंड-टफ लड़के की जिंदगी में अचानक आए प्यार को दिखाया गया है. सामाजिक बाधाओं और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट से भरी यह फिल्म प्रेम कहानी को एक दर्दनाक लेकिन खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाती है.
6.Bareilly Ki Barfi
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह एक हल्की-फुल्की और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. बिट्टी मिश्रा (कृति सेनन) एक बिंदास लड़की है, जो अपनी ही कहानी पर लिखी एक किताब के लेखक (राजकुमार राव) से प्यार कर बैठती है. यह कहानी लव-ट्रायंगल, पारिवारिक नोंक-झोंक और उत्तर भारत के छोटे शहर के प्यारे माहौल के साथ भरपूर मनोरंजन करती है.
