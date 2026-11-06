Rise And Fall Season 2 Winner: न बंगला खरीदेंगे न गाड़ी..शहजाद पूनावाला ने 35 लाख रुपये को लेकर किया बड़ा ऐलान!

एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 06, 2026, 07:56 PM IST
1. 'राइज एंड फॉल सीजन 2' विनर
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को विजेता मिल गया है, 6 नवंबर 2026 को ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें शहजाद पूनावाला वाले ने इस सीजन का खिताब जीता. शो के ग्रैंड फिनाले में प्रियंका चाहर चौधरी को हराकर ट्रॉफी जीतने वाले शहजाद को 35 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जीत से काफी खुश नजर आए. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)
2.प्राइज मनी का क्या करने वाले हैं?
शहजाद पूनावाला 35 लाख रुपये की प्राइज से न बंगला खरीदेंगे न गाड़ी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वह 'राइज एंड फॉल 2' से जीते हुए 35 लाख रुपये असम और बिहार के बाढ़ राहत कार्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र के सूखा राहत कार्यों के लिए दान करेंगे. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)
3.शहजाद ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
शहजाद ने पोस्ट में लिखा है कि राजनीति में चायवाला हो या रियलिटी टीवी में पत्नीवाला, संभाले नहीं संभालता. मुझे जिताने के लिए मेरी जनता का शुक्रिया. प्रभु श्रीराम की कृपा से, मैंने जीती हुई राशि असम, बिहार बाढ़ राहत और महाराष्ट्र सूखा राहत के लिए दान करने का संकल्प लिया है. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)
4.बिना डरे रखी बात
शहजाद ने 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी बातों को बिना डरे सबके सामने रखा. जो मुद्दे उनको गलत लगते थे उस पर निडर होकर आवाज उठाई है. वहीं, अपनी रणनीति, समझदारी और दूसरे खिलाड़ियों के साथ रिश्तों को भी संभालना था. इस शो का कॉन्सेप्ट बाकी रियलिटी शोज से काफी अलग था. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)
5.शहजाद बने चर्चा का विषय
'राइज एंड फॉल 2' के पूरे सीजन में शहजाद चर्चा का विषय बने हुए थे. कई मौकों पर अपनी बात खुलकर रखी और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बहस में भी नजर आए. उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा और गेम में बने रहने के लिए बड़े फैसले लेने पड़े. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)