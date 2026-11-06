Rise And Fall Season 2 Winner: न बंगला खरीदेंगे न गाड़ी..शहजाद पूनावाला ने 35 लाख रुपये को लेकर किया बड़ा ऐलान!

1 . 'राइज एंड फॉल सीजन 2' विनर

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रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को विजेता मिल गया है, 6 नवंबर 2026 को ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें शहजाद पूनावाला वाले ने इस सीजन का खिताब जीता. शो के ग्रैंड फिनाले में प्रियंका चाहर चौधरी को हराकर ट्रॉफी जीतने वाले शहजाद को 35 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जीत से काफी खुश नजर आए. (Image Credit: instagram/ shehzadpoonawalla)



