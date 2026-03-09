FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

RRB NTPC Admit Card 2026: कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड? 16 मार्च से शुरू हो रहा एग्जाम

दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

मार्च में ही जेठ की तपिश! दिल्ली-NCR से यूपी तक 36°C पहुंचा पारा, क्या टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?

Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?

एंटरटेनमेंट

Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

भारतीय टीवी जगत की अभिनेत्रियां आज न केवल लोकप्रियता में बॉलीवुड सितारों को टक्कर दे रही हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. डेली शो, रियलिटी शो और सोशल मीडिया एंडोर्समेंट के जरिए इन्होंने करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है.

Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 10:27 AM IST

1.Richest TV Actress in India:

Richest TV Actress in India:
1

भारतीय टेलीविजन जगत अब केवल घर-घर की कहानियों तक सीमित नहीं रहा है. यहां की टॉप एक्ट्रेसेस अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री में कमाई के मामले में एक युवा चेहरे ने अंबानी की बहू को भी पीछे छोड़ दिया है.

2.सबसे अमीर टीवी एक्ट्रेस कौन हैं?

सबसे अमीर टीवी एक्ट्रेस कौन हैं?
2

जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने महज 24 साल की उम्र में जो मुकाम हासिल किया है, वह किसी सपने जैसा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जन्नत की कुल संपत्ति लगभग ₹250 करोड़ है.

3.क्या है जन्नत की कमाई का जरिया?

क्या है जन्नत की कमाई का जरिया?
3

'फुलवा' जैसी सीरीज से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली जन्नत आज एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वे एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए भारी फीस वसूलती हैं. इसके अलावा वे म्यूजिक वीडियो और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं.

4.जन्नत के अलावा ये एक्ट्रेस भी हैं करोड़ों की मालकिन

जन्नत के अलावा ये एक्ट्रेस भी हैं करोड़ों की मालकिन
4

'कसौटी जिंदगी की' फेम श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) आज भी इंडस्ट्री की सबसे बैंकबल एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹81 करोड़ बताई जाती है. श्वेता के पास मुंबई में अपना आलीशान घर और BMW 7 सीरीज जैसी महंगी कारों का कलेक्शन है. 45 की उम्र में भी वे अपनी फिटनेस और एक्टिंग से नए स्टार्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

5.ये टीवी एक्ट्रेस भी नहीं हैं कम

ये टीवी एक्ट्रेस भी नहीं हैं कम
5

निया शर्मा (Nia Sharma) ने 'जमाई राजा' और 'नागिन 4' जैसे शोज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है. निया की अनुमानित नेटवर्थ करीब ₹70 करोड़ से ₹75 करोड़ के बीच है. जो कि जन्नत जुबैर से कम है, पर उनका नाम रिचेस्ट एक्ट्रेस में शामिल हैं. निया शर्मा रियलिटी शोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं. उनके पास ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और वे अपनी बेबाक स्टाइल के लिए मशहूर हैं.

6.हिना खान का नेटवर्थ

हिना खान का नेटवर्थ
6

हिना खान (Hina Khan) ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा बनकर हर घर में अपनी जगह बनाई और फिर अपने फैशन सेंस से दुनिया को हैरान कर दिया. हिना की कुल संपत्ति लगभग ₹52 करोड़ है. वे प्रति एपिसोड लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख चार्ज करती हैं. फिल्मों, वेब सीरीज और ब्रांड कोलाबोरेशन के चलते उनकी सालाना आय करोड़ों में है.
