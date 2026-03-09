Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

गृह सचिव की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, प्रशासन ने कचरे से भरा रास्ता चुना- सूत्र | सेंसेक्स में 2250 अंकों की गिरावट, शेयर बाजार में आज भारी गिरावट | लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी | दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे जयशंकर, थोड़ी देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी, मिडिल ईस्ट युद्ध पर बयान देंगे जयशंकर
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 10:27 AM IST
1.Richest TV Actress in India:
भारतीय टेलीविजन जगत अब केवल घर-घर की कहानियों तक सीमित नहीं रहा है. यहां की टॉप एक्ट्रेसेस अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री में कमाई के मामले में एक युवा चेहरे ने अंबानी की बहू को भी पीछे छोड़ दिया है.
2.सबसे अमीर टीवी एक्ट्रेस कौन हैं?
जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने महज 24 साल की उम्र में जो मुकाम हासिल किया है, वह किसी सपने जैसा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जन्नत की कुल संपत्ति लगभग ₹250 करोड़ है.
3.क्या है जन्नत की कमाई का जरिया?
'फुलवा' जैसी सीरीज से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली जन्नत आज एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वे एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए भारी फीस वसूलती हैं. इसके अलावा वे म्यूजिक वीडियो और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं.
4.जन्नत के अलावा ये एक्ट्रेस भी हैं करोड़ों की मालकिन
'कसौटी जिंदगी की' फेम श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) आज भी इंडस्ट्री की सबसे बैंकबल एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹81 करोड़ बताई जाती है. श्वेता के पास मुंबई में अपना आलीशान घर और BMW 7 सीरीज जैसी महंगी कारों का कलेक्शन है. 45 की उम्र में भी वे अपनी फिटनेस और एक्टिंग से नए स्टार्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.
5.ये टीवी एक्ट्रेस भी नहीं हैं कम
निया शर्मा (Nia Sharma) ने 'जमाई राजा' और 'नागिन 4' जैसे शोज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है. निया की अनुमानित नेटवर्थ करीब ₹70 करोड़ से ₹75 करोड़ के बीच है. जो कि जन्नत जुबैर से कम है, पर उनका नाम रिचेस्ट एक्ट्रेस में शामिल हैं. निया शर्मा रियलिटी शोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं. उनके पास ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और वे अपनी बेबाक स्टाइल के लिए मशहूर हैं.
6.हिना खान का नेटवर्थ
हिना खान (Hina Khan) ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा बनकर हर घर में अपनी जगह बनाई और फिर अपने फैशन सेंस से दुनिया को हैरान कर दिया. हिना की कुल संपत्ति लगभग ₹52 करोड़ है. वे प्रति एपिसोड लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख चार्ज करती हैं. फिल्मों, वेब सीरीज और ब्रांड कोलाबोरेशन के चलते उनकी सालाना आय करोड़ों में है.
