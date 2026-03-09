Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

6 . हिना खान का नेटवर्थ

हिना खान (Hina Khan) ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा बनकर हर घर में अपनी जगह बनाई और फिर अपने फैशन सेंस से दुनिया को हैरान कर दिया. हिना की कुल संपत्ति लगभग ₹52 करोड़ है. वे प्रति एपिसोड लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख चार्ज करती हैं. फिल्मों, वेब सीरीज और ब्रांड कोलाबोरेशन के चलते उनकी सालाना आय करोड़ों में है.

