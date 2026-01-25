Republic Day: 2घंटे 20मिनट की वो सालों पुरानी फिल्म, जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से किया चौड़ा; आज भी OTT पर है मौजूद

1 . 8 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा इस फिल्म का जादू

साल 2018 में रिलीज हुई आलिया भट्टा की इस मूवी ने देशभक्ति फिल्मों की परिभाषा बदल दी थी. अक्सर युद्ध और नारों तक सीमित रहने वाली फिल्मों से इतर, इस फिल्म ने दिखाया है कि एक जासूस किस तरह खामोशी से अपने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर यह फिल्म एक बार फिर दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

