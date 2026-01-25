FacebookTwitterYoutubeInstagram
CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

अविमुक्तेश्वरानंद में अहंकार काफी है और ज्ञान शून्य, माघ मेले में हुए विवाद पर बोलीं ममता कुलकर्णी

'दिल्ली को बार-बार लूटने वाले खुद मिट गए', गणतंत्र दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया संबोधित

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

2 घंटे 20 मिनट की 8 साल पुरानी वो फिल्म, जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से किया चौड़ा; आज भी OTT पर है मौजूद

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Republic Day: 2घंटे 20मिनट की वो सालों पुरानी फिल्म, जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से किया चौड़ा; आज भी OTT पर है मौजूद

Republic Day 2026 Film: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और निर्देशक मेघना गुलजार की एक फिल्म, जिसे रिलीज हुए 8 साल बीत चुके हैं. लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज भी यह फिल्म देशभक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश करती है.

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 01:03 PM IST

1.8 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा इस फिल्म का जादू

8 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा इस फिल्म का जादू
1

साल 2018 में रिलीज हुई आलिया भट्टा की इस मूवी ने देशभक्ति फिल्मों की परिभाषा बदल दी थी. अक्सर युद्ध और नारों तक सीमित रहने वाली फिल्मों से इतर, इस फिल्म ने दिखाया है कि एक जासूस किस तरह खामोशी से अपने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर यह फिल्म एक बार फिर दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं. 
 

2.सालों पुरानी इस फिल्म का नाम क्या है?

सालों पुरानी इस फिल्म का नाम क्या है?
2

दरअसल, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'राजी' की, जिसमें वतन के लिए एक कश्मीरी लड़की की खामोश कुर्बानी की दास्तान दिखाई गई है. साल 2018 में रिलीज हुई यह फिल्म वर्तमान में ओटीटी पर उपलब्ध है.

3.ओटीटी पर कहां देखें?

ओटीटी पर कहां देखें?
3

अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है या इस गणतंत्र दिवस पर इसे फिर से देखना चाहते हैं, तो 'राजी' अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी कहानी और शानदार निर्देशन आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है जितना 8 साल पहले था.

4.एक जासूस की अनकही शहादत

एक जासूस की अनकही शहादत
4

यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है. कहानी एक युवा कश्मीरी लड़की 'सहमत' (आलिया भट्ट) की है, जिसे उसके पिता पाकिस्तान में एक जासूस के तौर पर भेजते हैं. देश के प्रति वफादारी और अपने परिवार के प्रेम के बीच जूझती सहमत की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है.
 

TRENDING NOW

5.आलिया भट्ट के करियर की सबसे मजबूत फिल्म

आलिया भट्ट के करियर की सबसे मजबूत फिल्म
5

'राजी' को आलिया भट्ट के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. उन्होंने एक मासूम लड़की से लेकर एक निडर जासूस बनने तक के सफर को बड़ी खूबसूरती से जिया है. फिल्म का अंत और उसमें आलिया का बिखराव यह साफ जाहिर करता है कि युद्ध केवल सरहद पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के भीतर भी लड़ा जाता है.

6.विक्की कौशल का सधा हुआ अभिनय

विक्की कौशल का सधा हुआ अभिनय
6

फिल्म में पाकिस्तानी सेना अधिकारी इकबाल सैयद की भूमिका में विक्की कौशल ने जबरदस्त काम किया है. उन्होंने यह दिखाया कि दुश्मन देश का होने के बावजूद एक इंसान अच्छा पति और एक नेक दिल इंसान हो सकता है, जिससे फिल्म का संघर्ष और भी भावनात्मक हो जाता है.
 

7.रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत

रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत
7

फिल्म का संगीत शंकर-एहसान-लॉय ने दिया है और गुलज़ार के लिखे बोल "ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू" आज भी हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों और संस्थानों में गूंजता है. यह गाना देशभक्ति की एक नई इबारत लिखता है.
 

8.बिना शोर-शराबे वाली सच्ची देशभक्ति

बिना शोर-शराबे वाली सच्ची देशभक्ति
8

 'राजी' हमें सिखाती है कि देशभक्ति का मतलब केवल दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि अपने देश की सुरक्षा के लिए सबसे कठिन त्याग करना भी है. फिल्म का संदेश "वतन के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं" दर्शकों के दिल को गहराई तक छू जाता है. यही कारण है कि 2026 में भी यह फिल्म हर देशभक्त की वॉचलिस्ट में शीर्ष पर है.

